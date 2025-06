Bordado a mano en My Duc

09/06/2025

Con el deseo de preservar un arte tradicional y generar empleo para pobladores locales, Le Van Khoa y su esposa fundaron la cooperativa de bordado a mano My Duc (Hanói) para enseñar el oficio y producir hermosas piezas.

El arte del bordado requiere meticulosidad.

Khoa, subdirector de la cooperativa My Duc, rememoró que en los años 90 del pasado siglo, los habitantes de la comuna de Dong Tam se dedicaban a bordar kimonos a mano para la exportación. Sin embargo, cuando disminuyeron los pedidos, muchos no pudieron seguir con la profesión. A pesar de ello, él y su esposa abrieron un taller en la calle de Nguyen Thai Hoc en 2002, y comenzaron a desarrollar una línea de bordados en 3D. Con el aumento de los encargos, decidieron establecer la cooperativa My Duc para preservar y desarrollar el oficio.