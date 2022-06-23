VinFast: исследуя глобальную эру электромобилей

«Технологии станут прочной основой и инструментом для установления устойчивой связи с природой. Судьба уготовила всем нам прекрасное будущее». С таким посланием обратилась к участникам автосалона в Лос-Анджелесе 2021 единственная вьетнамская компания по производству электромобилей VinFast. Это заявление также является подтверждением видения и стремлений VinFast.

1. После презентации электромобилей VF e35 и VF e36 на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2021 году международные СМИ опубликовали ряд статей о «новичке», компании VinFast, в которых предупреждали о том, что игнорирование этой компании является ошибкой.

Многие газеты также утверждали, что от VinFast можно ожидать придания глобального импульса развитию рынка электромобилей, при этом вьетнамская компания может занять лидирующую позицию на рынке электромобилей.

Ветеран-аналитик известного австралийского автомобильного сайта Driven Дэвид Уотерворт указал на реальные различия между VinFast и другими крупными конкурентами. Первое из них – это интеллектуальные технологии.

Запуск электромобилей VF e35 и VF e36 на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2021 году. Фото: VinFast

Согласно данным Driven, VinFast сотрудничает с партнерами по всему миру, такими как израильская компания StoreDot, обладающая технологией сверхбыстрой зарядки, и ProLogium, занимающейся исследованиями и производством твердых аккумуляторов.

Между тем, британский международный автомобильный портал AutoFutures называет концепцию VinFast, ориентированность на клиента, одной из самых технологически продвинутых.

AutoFuture привел в пример виртуального помощника, способного одновременно понимать несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, голландский и вьетнамский, который может не только предложить интерактивные беседы, но и помочь пользователю в поиске информации, персонализировав его опыт на основе интересов и привычек.

Однако, если исходить из опубликованных СМИ данных, нас ждет еще много всего интересного. Вьетнамские электромобили оснащены усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS), которая включает в себя самые современные технологии, такие как удержание полосы движения, предотвращение столкновений и мониторинг состояния водителя. Это результат сотрудничества с ведущими отраслевыми партнерами в сочетании с ведущими технологическими институтами в экосистеме Vingroup, такими как VinBigdata, VinAI и VinSmart.

Благодаря характеристикам автомобилей VinFast международные эксперты склонны думать, что продукты вьетнамской компании смогут конкурировать на равных с крупными игроками на самых сложных рынках, таких как рынок США.

2. В 2017 году мировая индустрия автомобильных технологий стала свидетелем чуда, случившегося в крупнейшем портовом городе Вьетнама Хайфоне. Всего за 21 месяц, что для данного сектора на международном уровне является невероятным темпом, VinFast построила заводской комплекс на болотистой местности, разработав первые три модели и выпустив автомобили мирового класса.

VinFast располагает крупнейшим и наиболее автоматизированным производственным комплексом в Юго-Восточной Азии, включающим современный завод по сварке кузовов автомобилей с 1200 роботами ABB, цех окраски с современной технологией электропокрытия Rodip и многоцелевой вспомогательный цех с тремя передовыми производственными линиями.

Сборочный завод, оснащенный по последнему слову техники, где были созданы первые электромобили компании. Фото: VinFast

На участке проверки автомобилей инженеры следят за тем, чтобы каждый автомобиль соответствовал самым высоким стандартам качества. В конечном счете миллионы умных электромобилей VinFast начнут свой путь отсюда, гарантируя покупателям со всего мира безопасность, комфорт и радость.

Завод по производству аккумуляторов и зарядная станция являются ядром производства электромобилей VinFast. Фото: VinFast

По мнению старшего аналитика Сэнди Фицпатрика, выход автомобилей VinFast на рынок США является хорошим вариантом для компании, поскольку страна инвестирует значительные средства как в инфраструктуру, так и в политику в отношении электромобилей, особенно в рамках своего плана по созданию революции в области экологии, бюджет которого составляет 174 млрд долларов.

Эксперт отметил, что компания VinFast нацелена на большой рынок. В первой половине 2021 года на новые электромобили пришлось всего 3% продаж автомобилей в США, в то время как в Европе и Китае их доля составила 15% и 12% соответственно.

По словам генерального директора VinFast Gloal Майкла Лошшеллера, США – лучшее место для компании, желающей занять прочные позиции на мировом рынке производства электромобилей.

Прежде всего, электромобили VinFast – это символ стремления быть первыми в сфере высоких технологий для многих поколений вьетнамцев. Эти автомобили заслуживают того, чтобы стать продуктом, представляющим мужество, мудрость и лидерство Вьетнама на международной арене./.

Текст: Тхао Ви - Фото: VinFast

Перевод: Динь Хонг