Vinacoco: кокосовое желе как кулинарная эссенция

16/03/2025

Кокосовое желе Vinacoco от компании GC Food– это не просто десерт, это вдохновляющая история о творчестве и стремлениях вьетнамского народа. Из некогда недооцененного ресурса – кокосовой воды – родился продукт, которое подтверждает позиции отечественной сельскохозяйственной продукции на мировом рынке.

Пышные кокосовые сады Бенче являются основным источником сырья для знаменитого кокосового желе Vinacoco. Фото: Архив Vinacoco

Говоря о кокосе, большинство вспоминает его мякоть – популярный ингредиент в пищевой промышленности. Однако мало кто задумывается, что кокосовая вода также является ценным источником питательных веществ с высоким содержанием полезного для здоровья калия, кальция, магния и аминокислот. Тем не менее, этот ресурс часто остается неиспользованным. Это обеспокоило Нгуен Ван Тхы, председателя совета директоров акционерной компании GC Food (GC Food). Он предложил смелую идею: превратить кокосовую воду в желе, создавая добавленную стоимость, способствуя развитию сельской экономики и утверждению позиций вьетнамской сельскохозяйственной продукции на международном рынке.

Процесс переработки обеспечивает гигиену и безопасность продуктов питания. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

В 2015 году компания GC Food начала строительство современной фабрики по производству желе Vinacoco, оснащенной передовыми технологиями, в провинции Донгнай, заложив основу для многообещающего будущего этого бизнеса. Чтобы обеспечить устойчивые источники сырья, Vinacoco не только инвестирует в технологии, но и сотрудничает с сотнями местными фермерами, производящих кокосовые орехи в Бенче, в рамках цепочки поставок от фермы до фабрики. Известная как «Три острова зеленых кокосовых деревьев», эта территория насчитывает более 72 000 гектаров кокосовых деревьев, что составляет 42% всех кокосовых плантаций страны. Более 80% площади специализируются на выращивании сушеных кокосов, со средним объемом производства более 600 миллионов плодов/год.

Чтобы удовлетворить высокий спрос на продукцию и обеспечить высокое качество, компания инвестировала в стандартную систему оборудования, включая оборудование, импортированное из Европы и произведенное собственными силами. Vinacoco разработала закрытый процесс, состоящий из 17 этапов, каждый из которых строго контролируется, чтобы производить каждое натуральное ароматизированное желе в соответствии со стандартами безопасности и гигиены пищевых продуктов, получив такие престижные сертификаты, как FSSC 22000, Halal и многие другие в этой области.

Компания также постоянно расширяет масштабы производства, способствует исследованиям и разработке продуктов, чтобы соответствовать текущим потребностям рынка и быть готовой к будущим потребительским тенденциям.



Vinacoco – крупнейшая во Вьетнаме фабрика по производству кокосового желе, производственная мощность которой достигает 15 000 тонн в год. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Vinacoco – крупнейшая фабрика по производству кокосового желе во Вьетнаме, производственная мощность которой достигает 15 000 тонн в год. Это также единственный производитель, выпускающий желе в специальных размерах (0303 мм и 0404 мм), подходящих для различных потребностей индустрии напитков.

Кокосовое желе становится все более популярным среди потребителей, заинтересованных в здоровом образе жизни, предпочитающих продукты с низким содержанием сахара, без консервантов и натурального происхождения. В результате оно быстро завоевало рынок и востребовано в таких странах, как Япония, Республика Корея и Европа.

Продукт можно использовать в качестве натурального десерта или сочетать со свежими фруктами, несладким йогуртом или чистым соком. Такое сочетание помогает восполнить запас витаминов, сбалансировать питание, обогатить рацион клетчаткой, улучшить пищеварение и освежить организм.



Этот продукт быстро завоевал популярность во многих странах, таких как Япония, Республика Корея и Европа. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ