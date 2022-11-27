Sunhouse: глобальный бренд кухонной посуды

27/11/2022

За 22 года работы Sunhouse, обладающий 12 заводами, стализвестенкак одиниз ведущих холдинговпо производству и продаже посуды и кухонных принадлежностей во Вьетнаме. К 2025 году группа компанийпланирует создать глобальный бренд с доходом в миллиарды долларов США.

В выставочном зале Sunhouse

Путешествие к открытым фабрикам

По словам основателя и председателя холдинга Sunhouse Нгуен Суан Фу, в 2000 году он открыл компанию Футханг (предшественник Sunhouse), которая специализировалась на импорте и дистрибуции корейской посуды во Вьетнаме.

Благодаря поездкам на зарубежные рынки Фу расширил свой кругозор и понял, что вьетнамцы также могут открывать заводы, осваивать технологии и производить продукцию наравне с другими странами.

Поверив во вьетнамские предприятия, производящие вьетнамские товары, Фу инвестировал в производство товаров для дома.

В 2003 году Sunhouse официально начал сотрудничество с южнокорейским партнером, чтобы построить первую фабрику по производству сковородок с антипригарным покрытием и кастрюль из нержавеющей стали. 2005 год стал прорывом для холдинга, перешедшего на технологию холодного анодирования из Южной Кореи. Изделия из анодированного алюминия обладают такими преимуществами, как высокая прочность, хорошая устойчивость к царапинам и хорошая электроизоляция.

Холдинг постоянно открывал заводы, а также производственные линии таких продуктов, как рисоварки, газовые плиты, индукционные плиты, установки для очистки воды обратного осмоса, алюминиевый пластик Aluba, микрочипы Narae, лампочки и фритюрницы для экспорта в США. За короткое время фирма ввела в эксплуатацию крупные заводы, а также освоила основные технологии и качество продукции в четырех секторах, включая пластмассы, механику, микрочипы, нагревательные и вспомогательные технологии (гальванические и антипригарные).



Sunnhouse: в честь вьетнамских продуктов

Являясь ведущим холдингом в секторе товаров для дома и кухонной утвари во Вьетнаме, Sunhouse постоянно исследует и применяет передовые технологии для улучшения качества своей продукции и поставки на рынок качественных и безопасных продуктов. Компания вложила средства в обучение на высоком уровне, чтобы к 2025 году превратить бренд Sunhouse в предприятие с оборотом в 1 трлн донгов (402 млн долларов США).

Национальный менеджер по продажам Sunhouse Ву Тхань Хай отметил, что Sunhouse построил экосистему «вьетнамских счастливых кухонь», открыв линейку продуктов для создания современной кухни. Обладающий сетью из 60 тыс. розничных магазинов, производственными мощностями и номенклатурой из более чем 500 основных товаров для дома, Sunhouse благодаря нескольким продуктам занял 30% внутреннего рынка. Газовые плиты, электрические рисоварки и сковороды с антипригарным покрытием уже много лет подряд получают престижные сертификаты, занимая лидирующие позиции в индустрии товаров для дома и в сердцах вьетнамских потребителей.



Благодаря 2500 увлеченным своим делом сотрудникам и синхронизированной инфраструктуре Sunhouse не только стабильно развивается на вьетнамском, но и высоко ценится на международном рынке./.

Текст: Бить Ван - Фото: Тхань Зянг

Перевод: Динь Хонг



