Saigontourist Group: когда культура становится основой туристического продукта Вьетнама
Корпорация «Сайгонтурист» (Saigontourist Group) является одним из ведущих туристических предприятий Вьетнама. В ее систему входят более 100 гостиниц, курортов, туристических компаний, ресторанов, развлекательных комплексов, учебных заведений и центров организации мероприятий. В условиях, когда мировая индустрия туризма все больше ориентируется на уникальные впечатления и национальную самобытность, компания последовательно реализует стратегию развития, основанную на культурных ценностях, способствуя укреплению бренда вьетнамского туризма на международной арене.
Культура как основа уникального туристического продукта
Руководствуясь принципом интеграции местных культурных ценностей в туристическую деятельность, Saigontourist Group рассматривает культуру не только как ресурс, но и как ключевой элемент создания собственной экосистемы туристических продуктов. Под девизом «Ощути Вьетнам во всем его многообразии» (Savour Vietnam) культурное наследие страны — от гастрономии, праздников и народных традиций до материальных и нематериальных памятников культуры — превращается в яркие и содержательные туристические впечатления.
Культурная составляющая органично интегрирована во все направления деятельности компании — от оформления гостиничных пространств и создания гастрономических концепций до организации художественных и музыкальных программ, формируя узнаваемый стиль бренда Saigontourist Group.
Стратегия реализуется во всей экосистеме предприятия — от туристических услуг и размещения до ресторанного бизнеса и развлекательных услуг. Продукты формата Private Tour разрабатываются с учетом потребностей различных групп туристов и сочетают премиальный отдых с культурными впечатлениями в северных горных районах, центральном регионе и дельте Меконга.
Культурные мероприятия, такие как Городская цветочная улица, трансформируются в фирменные туристические продукты, подчеркивающие городскую идентичность. Культура последовательно интегрируется в услуги — от гостиничного и гастрономического сервиса до искусства, формируя уникальный бренд Saigontourist Group.
От культурных ценностей к устойчивому развитию туризма
Эффективность стратегии, основанной на культурном потенциале страны, наглядно подтверждается результатами крупных мероприятий, организуемых Saigontourist Group. Фестиваль гастрономической культуры «Лучшие блюда Saigontourist Group – 2026» объединил 50 участников и представил более 500 традиционных блюд трех регионов Вьетнама, собрав почти 80 тысяч посетителей всего за четыре дня.
Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс: его аудитория превысила один миллион человек, а в средствах массовой информации и цифровых медиа вышли сотни публикаций и репортажей. Фестиваль не только способствовал росту туристической активности, но и стал эффективным инструментом продвижения туристического потенциала Хошимина и Вьетнама в целом.
Успешно развивается и международное направление. Проведенный в Осаке (Япония) в 2025 году Фестиваль гастрономической культуры Saigontourist Group привлек более 100 тысяч посетителей, а серия мероприятий Vietnam Phở Festival в Японии, Республике Корея и Сингапуре способствовала популяризации фо как одного из главных символов вьетнамской культуры.
Одним из наиболее ярких проектов компании остается Городская цветочная улица Хошимина. В период празднования Тэта Биньнго-2026 года ее посетили более 2,2 миллиона человек. Организаторам удалось гармонично соединить традиционное искусство оформления цветочных композиций с современными технологиями, включая видеомэппинг и дополненную реальность (AR), что позволило по-новому представить культурный облик мегаполиса.
Благодаря развитию персонализированных туристических продуктов и проведению масштабных культурных мероприятий Saigontourist Group формирует комплексную цепочку создания ценности, объединяющую культуру, туризм, коммуникации и экономическое развитие.
Такой подход не только укрепляет конкурентоспособность компании, но и способствует превращению культурного наследия Вьетнама в важный фактор устойчивого роста национальной туристической отрасли.
Текст: Чунг Кхань/ИЖВ - Фото: Saigontourist Group