Saigontourist Group: когда культура становится основой туристического продукта Вьетнама

22/06/2026

Корпорация «Сайгонтурист» (Saigontourist Group) является одним из ведущих туристических предприятий Вьетнама. В ее систему входят более 100 гостиниц, курортов, туристических компаний, ресторанов, развлекательных комплексов, учебных заведений и центров организации мероприятий. В условиях, когда мировая индустрия туризма все больше ориентируется на уникальные впечатления и национальную самобытность, компания последовательно реализует стратегию развития, основанную на культурных ценностях, способствуя укреплению бренда вьетнамского туризма на международной арене.

Культура как основа уникального туристического продукта



Руководствуясь принципом интеграции местных культурных ценностей в туристическую деятельность, Saigontourist Group рассматривает культуру не только как ресурс, но и как ключевой элемент создания собственной экосистемы туристических продуктов. Под девизом «Ощути Вьетнам во всем его многообразии» (Savour Vietnam) культурное наследие страны — от гастрономии, праздников и народных традиций до материальных и нематериальных памятников культуры — превращается в яркие и содержательные туристические впечатления.

Цветочная улица Нгуенхюэ стала одним из ключевых событий города. С 2026 года мероприятие официально переименовано в Городскую цветочную улицу.

Официальные лица принимают участие в церемонии перерезания ленточки по случаю открытия Городской цветочной улицы Хошимина в честь праздника Тэт Биньнго-2026 (Новый год 2026)

Культурная составляющая органично интегрирована во все направления деятельности компании — от оформления гостиничных пространств и создания гастрономических концепций до организации художественных и музыкальных программ, формируя узнаваемый стиль бренда Saigontourist Group.

Цветочная улица Нгуенхюэ в год Дракона (Тэт-2024) была признана самой красивой за все 21 год проведения мероприятия (2004–2024 гг.).

Стратегия реализуется во всей экосистеме предприятия — от туристических услуг и размещения до ресторанного бизнеса и развлекательных услуг. Продукты формата Private Tour разрабатываются с учетом потребностей различных групп туристов и сочетают премиальный отдых с культурными впечатлениями в северных горных районах, центральном регионе и дельте Меконга.