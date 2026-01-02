"Mr. Muop" продвигает люффу на международный рынок

02/01/2026

В то время как мир ищет устойчивые решения, один вьетнамский бренд превратил некогда игнорируемый сельскохозяйственный побочный продукт в продукцию с настоящей ценностью. История компании Mr. Muop отражает дух «зеленого» предпринимательства и растущую силу частного сектора Вьетнама, который сейчас признан «важнейшим двигателем» национальной экономики. До Данг Кхоа (в черной рубашке посередине) и его друзья. Фото: Архив

Возрождение традиционных ценностей

Путь "Mr. Muop" начался в 2017 году в Донг Тхапе с идеи До Данг Кхоа и его друзей, До Мань Куана и Ле На: создавать новые экологически чистые продукты из натуральных материалов, одновременно повышая экономическую ценность сельскохозяйственных отходов, в частности волокна люфы. Вдохновение пришло из давней вьетнамской практики использования высушенной люфы в повседневной жизни.

Компания Khoa опирается на прочный фундамент, унаследованный от частного предприятия Thao Minh, основанного в 2005 году и ныне работающего под именем Green Is Gold Co., Ltd., компании, специализирующейся на экологически чистых изделиях ручной работы. После около семи лет исследований и разработок, сосредоточенных на продукции из люфы, команда запустила бренд "Mr. Muop", что обеспечило ей значительное преимущество в управлении цепочками поставок и инновациях в продуктах.

"Г-н Мыоп" считается примером бизнес-модели, оказывающей позитивное социальное воздействие. Фото: Архив В 2023 году До Данг Кхоа занял первое место на Национальном конкурсе проектов «зеленых» стартапов. Фото: Тхонг Хай

С самого начала бренд быстро завоевал признание. В 2018 году он занял второе место на конкурсе стартапов провинции Донгтхап. К 2023 году он занял первое место на Национальном конкурсе проектов «зеленых» стартапов, обойдя 36 проектов из 25 провинций и городов, получив приз в размере 150 миллионов донгов (6000 долларов США). Некоторые продукты бренда также получили сертификаты OCOP 3 и 4 звезды, что подчеркивает их качество и экологичность.

Используя местное люфовое волокно, бренд предлагает широкий ассортимент продукции: игрушки для домашних животных, предназначенные для чистки зубов питомцев и ориентированные на экспортные рынки; губки для мытья посуды, являющиеся самым продаваемым товаром на внутреннем рынке; товары для купания, такие как губки и щетки для спины из люфы; а также стельки для обуви, изделия из сухих цветов и подарки. Для обеспечения качества волокна люфы проходят тщательный процесс очистки, обрезки, формования, сшивания и обработки для предотвращения образования плесени.

"Mr. Muop" также служит примером позитивного социального воздействия. Компания работает напрямую с фермерами, создавая стабильные поставки сырья. Сегодня около 70% люфы поступает от 20 семей-партнеров, что поддерживает надежную цепочку поставок и создает устойчивый доход для местных сообществ.

Компания "Mr. Mướp" добилась значительных успехов в расширении своего рынка на международном уровне. Фото: Тхонг Хай

Воссоединение людей с природой

Люфа — это хорошо знакомый и доступный натуральный материал, ценимый за свои выдающиеся качества: быстросохнущий, полностью органический и биоразлагаемый в течение года. Она прочная, водостойкая и термостойкая, помогает снизить выбросы углекислого газа в процессе производства.

Для "Mr. Muop" ценность люфы выходит за рамки самих изделий. Руководствуясь философией воссоединения людей с природой, бренд стремится создавать практичные, экологически чистые товары, одновременно извлекая новую экономическую выгоду из сельскохозяйственных побочных продуктов. Это видение идеально соответствует мировым тенденциям в области «зеленого» бизнеса и устойчивого предпринимательства.

С расширением бренда компания достигла нескольких важных результатов. Продукция "Mr. Muop" теперь доступна в супермаркетах AEON в Японии, на рынке с высокими стандартами качества. Компания также стабильно экспортирует в Японию и Южную Корею, предлагая основные товары, такие как игрушки для домашних животных, мочалки и банные принадлежности. Присутствие на таких требовательных рынках, как Япония, Южная Корея и США, говорит о качестве и экологичности ее продукции.

Несколько моделей тапочек из люфы от бренда "Mr. Mướp". Фото: Тхонг Хай

В перспективе "Mr. Muop" планирует укрепить свою деятельность в Южной Корее и запустить прямые продажи на Amazon, используя эту глобальную платформу электронной коммерции как трамплин для продвижения вьетнамской люфы на международном рынке экологически чистых товаров.