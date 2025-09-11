"80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье"

11/09/2025

Выставка достижений страны «80 лет пути Независимости – Свободы – Счастья» проходит в Ханое с 28 августа по 15 сентября по случаю 80-летия Победы Августовской революции и Дня национального праздника 2 сентября. Это не только мероприятие национального масштаба, но и возможность отдать дань славному пути нации, распространить гордость и стремление Вьетнама к развитию в новой эпохе.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, Премьер-министр Фам Минь Тинь, а также руководители и бывшие руководители Партии и Государства приняли участие в церемонии открытия выставки. Фото: Тхонг Нят/ВИА

Выступая на церемонии открытия, Премьер-министр Фам Минь Тинь подчеркнул, что нынешние достижения - это результат руководства Партии, управления Государства, а также духа солидарности и креативности народа. По его словам, выставка стала «живой школой», помогающей современному поколению глубже понять истоки, жертвы и достижения страны за последние 80 лет.

Выставочное пространство «95 лет – Знамя Партии освещает путь», представленное в рамках выставки достижений страны, привлекло большое внимание широкой общественности. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Посетители посещают и знакомятся с выставочным пространством корпорации Vingroup. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Посетители изучают роботов на выставочном стенде Министерства образования и подготовки кадров. Фото: Хоанг Хиеу/ВИА

С общей площадью почти 260 000 м², выставка спроектирована в открытом формате и включает три основные тематические зоны: «Путь к новой эпохе», «Интеграция и развитие», «Интеграция и инновации». В мероприятии принимают участие 34 провинции и города, 28 министерств и ведомств, а также более 230 корпоративных стендов, охватывающих такие сферы, как промышленность и технологии, инвестиции и торговля, сельское хозяйство, оборона и безопасность, здравоохранение и образование, культура, спорт, туризм и цифровая трансформация.

Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон посетил выставочный стенд Вьетнамского информационного агентства. Фото: Минь Кует/ВИА

Выставочный стенд Вьетнамского информационного агентства рассказывает о 80-летнем пути становления, развития и сопровождения страны национальным информационным органом. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Зона виртуальной реальности об истории, организованная Министерством обороны. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Особое внимание привлекает активное применение современных технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, а также интерактивные сенсорные экраны. Благодаря этому посетители могут не только наблюдать, но и непосредственно взаимодействовать с экспозицией, что делает содержание более живым и доступным.

Выставочный стенд компании TC Motor. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Граждане наслаждаются культурно-артистической программой на стенде провинции Бакнинь. Фото: Ан Занг/ВИА

Посетители осматривают современные виды вооружения и техники Министерства обороны. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Выставочный стенд Министерства общественной безопасности на выставке достижений страны. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Выставка "80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье"

Связывая прошлое, настоящее и будущее, выставка не только подчёркивает масштаб нации на пути 80-летнего сохранения и развития ценностей Независимости – Свободы – Счастья, но и утверждает стремление Вьетнама построить процветающее, культурное и развитое будущее, на равных с другими ведущими странами мира.

Текст и фото: Нган Ха, Кхань Лонг/ИЖВ и Архив - Перевод: Динь Хонг