Plan International Vietnam поддерживает этническую молодежь в экономическом развитии

04/10/2024

В сопровождении команды Plan International в Хазанге мы посетили семью Чанг Тхи Чам в коммуне Танхиу уезда Синмана. Чам рассказала, что раньше она работала разнорабочей вдали от дома. Затем она приняла участие в семинаре по сельскохозяйственному обучению, организованном в рамках проекта. «Раньше почти все овощи, которые я выращивала дома, шли на корм скоту, но теперь я применяю новые методы ведения сельского хозяйства, благодаря чему могу продавать часть продукции», - сказала она.

Помимо помощи в выращивании овощей она также получила мясорубку и формы, позволяющие готовить домашние колбасы и продавать их по 200 тыс. донгов за килограмм. Благодаря этому Чанг Тхи Чам больше не нужно беспокоиться о семейном хозяйстве.

Мы проследовали за группой в коммуну Поло уезда Хоангсуфи. Заместитель председателя народного комитета коммуны Поло Лу Туан Тхань объяснил, что молодые люди, участвующие в проекте, получают поддержку в виде семян, обучения селекции, оборудования и маркетинговых навыков, направленных на продвижение своей продукции и установления связей со школами. Семья Лу Тхи Лиен занималась земледелием на своих участках и производила бобы, используя традиционные методы, унаследованные от родителей. С тех пор, как семья присоединились к Plan International, она прошла обучение по выращиванию фасоли и получила помощь в приобретении оборудования, а также наладила связь для распространения продукции в школах коммуны, благодаря чему ее доход вырос до 7 млн донгов в месяц. Соседняя семья Ли Тхи Ли после участия в тренингах в рамках проекта и обучения маркетингу перешла от продажи овощей на рынке к выращиванию 7 тыс. тутовых растений на площади почти 2 км2, что приносит доход около 40 млн донгов за урожай благодаря онлайн-продажам. Сотрудники Plan International обучают бенефициаров проекта технологиям производства и развитию рынка для сбыта продукции. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

В дополнение к обучению навыкам, направленным на повышение уровня жизни молодежи в Хазанге, проект также поддержал строительство шести общинных учебных центров с полным оборудованием для молодежи из числа этнических меньшинств, чтобы она могла общаться, обмениваться информацией, искать информацию о рынке, а также продвигать и распространять свою сельскохозяйственную продукцию.

Руководитель проекта в Хазанге Зыонг Ван Туи отмечает, что для эффективной реализации проекта представительство Plan International совместно с партнерами наладили тщательный процесс от отбора и до организации учебных мероприятий. За три года реализации проекта, с марта 2021 г. по февраль 2024 г., он оказал поддержку 1 920 молодым людям в возрасте от 15 до 30 лет в восьми коммунах, организовав 96 учебных семинаров по сельскому хозяйству и животноводству, четыре - по переработке продуктов питания, таких как тофу, колбасы, сушеное мясо, мед и имбирное масло, и 24 экскурсии на успешные модели бизнеса для обмена опытом, улучшения навыков производства и увеличения дохода.

Текст: Нган Ха - Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг



