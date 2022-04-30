Phu Quoc United Center: привлекательный туристический рай

Из-за разразившейся в мире бури COVID-19 мировая индустрия туризма долгое время испытывала трудности, при этом Вьетнам не стал исключением. 15 марта 2022 года страна после длительного периода сворачивания туризма в целях профилактики эпидемии объявила о полном возобновлении туристической деятельности в условиях новой нормальности, рассчитывая стать безопасным и привлекательным направлением для иностранных туристов. Высококлассный курорт Phu Quoc United Center, расположенный в городе Фукуоке, также готов принять иностранных гостей в одном из самых красивых островных городов на планете.

Один из лучших автономных приморских туристических комплексов в регионе

Сразу после того, как Вьетнам объявил о возобновлении с 15 марта туристической деятельности по всей стране, мы забронировали тур на островной город Фукуок, желая насладиться свежей атмосферой курорта после долгих дней в изоляции из-за эпидемии COVID-19, а также исследовать Phu Quoc United Center — развлекательный суперкомплекс, который считается раем для пляжного туризма во Вьетнаме, сравнимым с Мальдивами, Дубаем или Гавайями.

Персонал отеля Vinpearl Resorts & Golf Phu Quoc встретил нас в аэропорту и отвез к месту назначения, в Объединенный центр Фукуока. Этот комплекс, расположенный в северной части островного города, занимает площадь более 1 тыс. Га и представляет собой крупный проект, управляемый Vinpearl (ведущий вьетнамский бренд, принадлежащий группе компаний Vingroup), который официально открылся в апреле 2021 года.

Phu Quoc United Center стал первым во Вьетнаме «городом, который никогда не спит». Он считается обязательным пунктом назначения на туристической карте Вьетнама и мира, сравнимым с такими известными достопримечательностями, как Чеджу (Корея), Кларк-Ки (Сингапур) и Лас-Вегас (США).

Перед поездкой мы лишь читали о Phu Quoc United Center, но когда увидели его своими глазами, в полной мере оценили масштаб и класс этого великолепного проекта. Комплекс построен в соответствии с трендом «все в одном месте»: в нем полно мест для развлечений, отдыха, шопинга, гастрономии и т.д., которые открыты 24/24, чтобы предложить новые впечатления местным и иностранным туристам. Также Phu Quoc United Center является первой моделью «города, который никогда не спит» во Вьетнаме, знаменующей начало развития модели ночной экономики в стратегии превращения страны в новое направление в глобальном туристическом секторе, особенно когда страны готовятся к восстановлению туризма в пост-ковидный период.

Это настоящий круглосуточный рай с уникальными для Вьетнама развлечениями, открытиями, покупками, отдыхом, фестивалями, музыкой, кухней, спортом мирового класса. У посетителей есть возможность познакомиться с сотнями самых уникальных и разнообразных развлечений Азии, а также насладиться такими художественными представлениями стоимостью в миллионы долларов, как «Квинтэссенция Вьетнама», «Цвета Венеции» и «Однажды», на которых всегда увлекательно и многолюдно.

Курорт располагает более чем 12 тыс. гостиничных номеров и роскошных вилл, соответствующих международным стандартам. Наряду с этим, здесь есть система из более чем тысячи шумных рыночных ларьков, десятков ресторанов, баров, полей для гольфа и круглосуточных казино.

Помимо первоклассных услуг, Phu Quoc United Center может похвастать высокой степенью безопасности, благодаря чему он является уникальным и привлекательным направлением в условиях нынешней пандемии COVID-19. Также сказываются его привилегированное расположение в островном городе вдали от материка, прекрасные природные пейзажи и прохладный морской воздух в течение года.

Затерянный в мире «все в одном месте»

Сегодня путешественников больше всего волнует вопрос биобезопасности в связи с последствиями пандемии. В этой связи, благодаря ведущей в Азии модели «все в одном месте», Объединенный центр Фукуока ведет строгий протокол контроля эпидемии 24/7. Соответственно, весь персонал Центра проходит специальную подготовку, чтобы сохранять здоровье гостей, а также инструктировать и заботиться о них максимально безопасным образом.

Туристы во время автобусной экскурсии любуются полудикими животными в Vinpearl Safari Phu Quoc. Фото: архив Vinpearl

После регистрации в Phu Quoc United Centre и нескольких часов отдыха мы открыли свою экскурсию по изучению этого автономного супер-курорта поездкой в парк сохранения диких животных Vinpearl Safari Phu Quoc.

По словам сотрудников Парка, с 2019 года здесь родилось семь носорогов. Только за последние два ковидных года это место стало «зеленым раем» для редких животных: здесь обитает около 500 детенышей разных видов животных, таких как африканские львы, бенгальские тигры, жирафы, носороги и ориксы.

Vinpearl Safari Phu Quoc, открытый в 2015 году и занимающий площадь около 380 Га, является одним из первых парков по уходу и охране дикой природы во Вьетнаме. В нем расположено две основные зоны: открытый зоопарк и зона дикой природы (Safari). В Парке насчитывается более 4500 животных 200 видов из всех биогеографических регионов мира, в том числе более 40 редких и исчезающих видов, а также разнообразная экосистема, насчитывающая около 1200 видов растений. Посетители могут исследовать 10 мест обитания животных и впервые во Вьетнаме испытать уникальные ощущения от «людей в плену, животных на свободе».

После этого наша группа продолжила путешествие к самому долгожданному событию: «городу, который никогда не спит». Grand World — это развлекательный комплекс и центр мероприятий курорта, где есть множество разнообразных возможностей провести бессонную ночь. Катание на лодках по реке, знакомство с древней цитаделью, ярко воссозданной в шоу «Цвета Венеции», ужин на ночном рынке, погружение в музыкальные композиции … Это лишь одно из многочисленных предложений.

В дальнейшем Vinpearl продолжит запускать рекордные развлекательные и туристические мероприятия, такие как «Дворец Нептуна» — один из крупнейших в мире аквариумов, открытие которого ожидается летом этого года в тематическом парке VinWonders Phu Quoc. Здесь будет размещено и сохранено более 300 видов морских обитателей, около 255 тыс. особей.

Опираясь на эту высококлассную инфраструктуру и услуги, Vinpearl готов встретить иностранных гостей на супер-курорте Phu Quoc United Centre, предоставив им безопасный, элегантный и привлекательный отдых на одном из самых красивых и безопасных островов в регионе./.

Текст: Сон Хай

Фото: Бао Уен, Хоанг Ха, Ле Минь и архив Vinpearl

Текника, графика: Чанг Нюнг