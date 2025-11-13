Oxalis Adventure - бренд, открывший миру природные чудеса Вьетнама

13/11/2025

Как единственный официальный оператор экспедиций в пещеру Шондонг, компания Oxalis Adventureпредлагает не просто путешествие, а преобразующий опыт, меняющий взгляд человека на природу и самого себя. Oxalis Adventure - единственный официальный оператор туров по исследованию пещеры Шондонг.

Шестидневная экспедиция - самая сложная в линейке компании - ограничена всего тысячей посетителей в год, чтобы обеспечить «нулевое воздействие на окружающую среду». Несмотря на высокую стоимость - около 75 миллионов вьетнамских донгов на человека (более 2800 долларов США) - все места забронированы до 2027 года.

Oxalis Adventure организует зоны кемпинга в пещере Эн для туристов.

Главное, что отличает Oxalis Adventure, - это не только дух приключений среди величественных пейзажей, но и философия устойчивого туризма. Компания строго следует принципу «Не оставлять следов»: не возводит постоянных сооружений; весь инвентарь выносится из леса после тура; на каждой стоянке установлены экологические компостные туалеты, защищающие источники воды. Кроме того, в сезон дождей (с середины сентября до середины ноября) карстовые системы временно закрывают, чтобы экосистема могла восстановиться.

Туристы наслаждаются купанием у входа в пещеру Ба.

По словам руководства компании, Oxalis твердо придерживается трех основных принципов: Безопасность – Сохранение природы – Участие местных жителей. В том числе:

Безопасность - обязательное условие каждой экспедиции.

Сохранение природы - ключевой принцип всех действий компании.

Участие местных жителей - фундамент подлинно устойчивого развития.

Туристы наслаждаются кемпингом в пещере Эн.

Oxalis Adventure также поддерживает местное сообщество через стратегию разделения бизнеса, включая использование услуги местных кейтерингов, хоумстеев и закупку продуктов у местных поставщиков. Помимо экспедиций, Oxalis Adventure также развивает сеть экотуристических объектов и ферм, таких как Chay Lap Farmstay и Tu Lan Lodge, что придает новую жизненную силу местной экономике и прославляет природное и культурное наследие региона.

Группа туристов переходит реку, направляясь в пещеру Эн

В 2024 году Oxalis Adventure учредила Центр развития потенциала Oxalis (OEC) - площадку для обмена знаниями об устойчивом туризме и экологических практиках, а также путях достижения углеродной нейтральности (Net Zero). OEC является платформой для сотрудничества, вдохновляющей вьетнамские компании объединяться ради более зелёного будущего.

Компания Oxalis Adventure также развивает сеть экотуристических объектов и ферм, таких как Chay Lap Farmstay и Tu Lan Lodge, расположенных на горных склонах. Tu Lan Lodge - гостиница, адаптированная к климатическим условиям в деревне Танхоа, одном из районов провинции Куангбинь, сильно подверженных наводнениям. Туристы пробуют работать на ферме вместе с местными жителями.

С каждым шагом в темноту карстовых залов, с каждым преодолённым бурным потоком реки и каждой улыбкой местных жителей, Oxalis Adventure укрепляет свою репутацию: это бренд приключенческого туризма, который ведёт к скрытым чудесам и одновременно освещает путь для ответственного и устойчивого туризма. Они - проводники и хранители этих мест, приглашающие самых смелых исследователей открыть великие тайны Земли.