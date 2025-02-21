Maypaperflower: Возрождение традиционного ремесла в императорском городе

21/02/2025

В уютном помещении, оформленном в успокаивающих зеленых тонах, Maypaperflower встречает любителей цветов своими уникальными бумажными шедеврами. Каждый цветок и каждая рамка отражают сущность Тхань Тьен – традиционной ремесленной деревни с 300-летней историей. Объединяя тонкое мастерство этого наследия с современными инновациями, Maypaperflower создает свой неповторимый и завораживающий стиль.

Основанная в 2019 году компания Maypaperflower является творением Фан Нгок Хьеу, уроженки Хюэ. С глубокой страстью к сохранению и популяризации традиционного вьетнамского искусства создания бумажных цветов, Хиеу постоянно внедряет инновации, выводя вьетнамские бумажные цветы на мировой уровень.

Основательница бренда Maypaperflower Фан Нгок Хиеу. Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Компания Maypaperflower унаследовала искусные ремесла деревни Тханьтиен провинции Тхыатхиенхюэ, вложив в него творческие идеи для создания уникальных, персонализированных изделий. Цветы изготавливаются из высококачественной художественной бумаги, прочной и экологически чистой, а рамки – из тщательно обработанного натурального дерева, что гарантирует их долговечность. Каждое творение Maypaperflower воплощает в себе культурные ценности традиционного вьетнамского искусства: тщательное внимание к деталям и гармоничное сочетание классической и современной эстетики. Бумажные цветы Maypaperflower вышли на международный рынок, включая Европу, Америку и Австралию. Это не только подтверждает качество продукции, но и помогает продвигать образ Вьетнама и его народа в мире. Помимо художественной и коммерческой ценности, Maypaperflower оказывает значительное социальное воздействие, предоставляя возможности трудоустройства многим женщинам, особенно тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Благодаря этой инициативе многие женщины обрели финансовую стабильность и уверенность в себе. Кроме того, используя художественную бумагу и натуральные материалы, Maypaperflower вносит свой вклад в сохранение окружающей среды.

Бренд продолжает внедрять инновации, представляя новые линии продукции, такие как цветочные композиции в вазах, цветочные рамки и бумажные цветы в сочетании с ручной росписью. Каждый продукт обладает своим неповторимым шармом и рассчитан на широкий круг покупателей.

В 2020 году компания Maypaperflower выиграла приз «А» в конкурсе стартапов, организованном провинцией Тхыатхиен-Хюэ. В 2021 году ее продукция была выбрана в качестве символического подарка на премию «За выдающиеся достижения в сфере связей с общественностью и коммуникаций». В 2022 году Maypaperflower была признана одним из 29 социально ориентированных предприятий, поддерживаемых Программой развития ООН (ПРООН).

Совсем недавно, 18 мая 2024 года, официально открылась фабрика Maypaperflower по адресу: г. Хюэ, ул. Хоангтхилоан, д. 59. Предприятие соответствует стандартам для экспорта бумажных цветов ручной работы на международные рынки.

