HoneyLand: ведущий медовый бренд Вьетнама

05/10/2023

Стремясь стать ведущим медовым брендом Вьетнама, АО «Тиензангская медоносная пчела» со своим брендом «Медовая земля» (HoneyLand) постепенно утвердило свои позиции в медовой отрасли. Медовая продукция HoneyLandпользуется популярностью не только у отечественных потребителей, но и экспортируется в такие страны, как США и Южная Корея.

HoneyLand – известный бренд, специализирующийся на производстве уникальных продуктов из меда. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

В последние годы приверженность качеству, разнообразию и натуральной питательной ценности продуктов привела бренд HoneyLand к успеху, благодаря чему компания вышла на обслуживание различных сегментов рынка.

Медовая продукция HoneyLand отличается высоким качеством благодаря совокупности факторов. Прежде всего, мед производят пчелы, собирающие нектар из цветов в мелалеуковых лесах и с деревьев лонгана в дельте Меконга и лесов высокогорья. В результате продукция HoneyLand обладает натуральным и чистым вкусом с отчетливыми ароматами цветов различных видов урожая.

Обучение пчеловодов также играет решающую роль в процессе производства меда HoneyLand. Пчеловоды, установившие долгосрочные отношения с компанией, проходят комплексное и профессиональное обучение технике пчеловодства, управлению ульями, методам профилактики и лечения заболеваний среди пчел, а также обеспечению стандартов безопасности пищевых продуктов при экспорте продукции.

Кроме того, компания проводит ежегодные проверки и обновляет процессы для контроля и отслеживания происхождения продуктов. Каждый этап производства, от сбора урожая и экстракции меда до стерилизации, осуществляется в строгом соответствии с правилами, чтобы сохранить естественный вкус и пищевую ценность меда.

Для того, чтобы удовлетворять разнообразные потребности рынка, в дополнение к натуральным медовым продуктам компания также производит другие продукты, такие как медовый спрей для горла с прополисом, капсулы с маточным молочком, капсулы с куркумой, добавки для питания мозга, капсулы с коллагеном и куркумином. Эти продукты полезны для здоровья, при этом доступны по цене.

Благодаря динамичной, инновационной и увлеченной команде лидеров и молодых сотрудников компания продолжает совершенствовать продукцию, разнообразить дизайн и поддерживать строгий контроль над производственным процессом. Это гарантирует медовым продуктам HoneyLand высокое качество при конкурентоспособных ценах, что способно вывести их на передовые позиции в сегменте высокого класса на вьетнамском рынке.

HoneyLand – это не просто медовый бренд, но и символ любви к природе и заботы о здоровье человека.

