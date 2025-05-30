HANUTI – Местные семена с международной органической сертификацией

30/05/2025

Являясь пионером в поставках потребителям органически сертифицированных местных семян, акционерное общество Hat Duong World (HANUTI) стремится стать ключевым звеном, объединяющим экосистему органического сельского хозяйства Вьетнама. Руководствуясь философией устойчивого развития и гармонии с природой, HANUTIприлагает усилия для укрепления здоровья и благополучия своих клиентов, стремясь стать надежным символом в индустрии органических продуктов питания.

От истории о «драгоценных зернах», сокрытых в скале…

HANUTI выбирает сельскохозяйственные угодья, где сохраняются традиционные методы возделывания, не используются химические пестициды и удобрения, а также минимально затронуты загрязнением воздуха и воды. Фото: Архив компании HANUTI

Выращенные на суровой земле известняковых долин Луккху, Хакуанг, где холмы напоминают «кошачьи уши», крошечные местные бобы тихо накапливают питательные вещества, чтобы однажды превратиться в урожай крепких, пухлых «драгоценных зернах, сокрытых в скале», как с любовью описывает их директор HANUTI Лай Нгок Тхань. Для Тханя эти «драгоценные зерна» не просто источник питательных веществ. Они питают душу, неся в себе сущность местной культуры, чистоту природы и искреннюю заботу тех, кто за ними ухаживает.

Лай Нгок Тхань, специалист по аграрной экономике из Вьетнамского национального университета сельского хозяйства и директор HANUTI, в ходе своей работы над сельскохозяйственными проектами в сельских и отдаленных районах cтолкнулся с важной проблемой. Несмотря на высокое качество и уникальные свойства вьетнамских агропродуктов, они зачастую с трудом находят рынок сбыта – главным образом потому, что у фермеров не хватает соответствующих знаний и опыта в продвижении своей продукции. В результате, хотя эти проекты в некоторой степени улучшили средства к существованию фермеров, их воздействие оставалось неустойчивым.

«Именно поэтому я всегда мечтал о создании устойчивой сельскохозяйственной экосистемы, основанной на принципах гармонии с природой и способствующей поднятию вьетнамских сельскохозяйственных брендов на международный уровень», – сказал Лай Нгок Тхань, объясняя, что вдохновило его на создание HANUTI.

HANUTI была основана с миссией создания сильных, авторитетных брендов вьетнамских сельскохозяйственных и продовольственных продуктов, а также формирования устойчивой цепочки создания стоимости, которая обеспечивает фермерам стабильный, долгосрочный доступ к рынку. Бизнес-модель компании основана на интегрированной системе, охватывающей все звенья – от производства и переработки до прямого распределения. Это позволяет доставлять потребителям привычные сельскохозяйственные продукты, такие как бобы, арахис и специальные фрукты. Эти продукты выращиваются с использованием экологически чистых, устойчивых методов ведения сельского хозяйства, где приоритет отдается как качеству, так и здоровью потребителей.

... к стремлению стать центром, объединяющим экосистему органического сельского хозяйства



Г-н Лай Нгок Тхань проверяет производственный процесс на заводе.

Чтобы удовлетворить потребительский спрос и обеспечить соответствие продукции стандартам, необходимым для распространения через авторитетные каналы сбыта, HANUTI поставила перед собой четкую цель: развивать органические сельскохозяйственные угодья, сертифицированные по международным стандартам. В результате устойчивое развитие органических сырьевых регионов стало ключевым приоритетом в стратегическом плане компании.

По словам Фам Тхи Бить Тхюй, соучредителя и руководителя отдела развития бизнеса HANUTI, компания провела исследования и выстроила партнерские отношения с общинами этнических меньшинств в северных горных провинциях Вьетнама, чтобы помочь развитию этих сырьевых регионов. Эти общины на протяжении поколений придерживаются традиционных методов ведения сельского хозяйства, которые по своей природе ограничивают использование химических пестицидов и удобрений, а их сельскохозяйственные угодья остаются в значительной степени незатронутыми загрязнением воздуха и воды.



Продукция HANUTI получила международные сертификаты, подтверждающие её соответствие стандартам органического сельского хозяйства. Фото: Архив компании HANUTI

Для укрепления доверия и выстраивания прочного сотрудничества с местными фермерами, компания HANUTI предлагает широкий спектр мер поддержки. Это включает предоставление части семян, передачу агротехнических знаний и гарантированный стопроцентный выкуп урожая. Компания также внедряет трехстороннюю модель контрактного взаимодействия, объединяющую HANUTI, фермеров и местные органы власти в районах производства. Важнейшим элементом этой политики является стратегия минимальных цен: даже при падении рыночных цен HANUTI продолжает закупать продукцию по фиксированной минимальной цене. В случае роста рыночных цен компания закупает по текущим рыночным ставкам, предлагая фермерам как экономическую защиту, так и стимул к развитию.

Руководство HANUTI на мероприятии, организованном компанией.

Продукция "Хатзыонг" компании HANUTI в настоящее время распространяется через несколько систем.

Благодаря этой политике, HANUTI успешно создала устойчивую общенациональную цепочку поставок с сертифицированными регионами сырьевого производства. В эту сеть входят органические семеноводческие хозяйства в Каобанге, тутовые фермы в Куангнине и Тхайбине, абрикосовые сады в Баккане, сливовые плантации в Шонла и плантации драконтомелона в Ханаме. Несмотря на природные особенности каждого из регионов, все сельскохозяйственные угодья, сотрудничающие с HANUTI, получили престижные международные органические сертификаты – от США, ЕС и Японии.

Некоторые из фирменных продуктов HANUTI. Фото: Архив компании HANUTI

В результате бренд «Хатзыонг» от HANUTI воплощает идеальное слияние богатых подлинных вьетнамских вкусов и строгих международных органических стандартов. Линейка продуктов «Хатзыонг» включает фруктовые сиропы и зерновые порошки, изготовленные из таких ингредиентов, как арахис, соевые бобы, черные бобы, маш, клейкая кукуруза, белый кунжут и черный кунжут, каждый компонент проходит бережную обжарку до идеального вкуса и текстуры.

С твердой верой в незаменимую ценность исконных продуктов – продуктов, глубоко укорененных в местной истории, сезонных циклах и региональной идентичности – HANUTI посвящает себя повышению сельскохозяйственной продукции Вьетнама до высочайших мировых стандартов и выводу местных сокровищ на международный рынок.



Текст: Тхао Ви - Фото: Архив компании HANUTI

Перевод: Динь Хонг