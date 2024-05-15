ExploraScience Quy Nhon

15/05/2024

Расположенный в живописном прибрежном городе Куинёне (Вьетнам), Центр научных открытий и инноваций Куинёна (ExploraScience Quy Nhon) является маяком научных исследований и чудес. Этот уникальный научный центр, основанный в 2015 году, служит пристанищем для детей, подростков и любознательных умов всех возрастов как на местном, так и на международном уровне.



Планетарий высотой 6 метров и шириной 12 метров создает визуально яркие документальные фильмы на научные темы. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

ExploraScience Quy Nhon считается первым научным центром во Вьетнаме и вторым в Юго-Восточной Азии. Он воплощает в себе концепцию превращения Биньдиня в центр научного туризма, что является свидетельством приверженности региона развитию научного любопытства и инноваций.

Многие семьи выбирают Центр научных исследований Куинёна в качестве места отдыха для своих детей, позволяющего изучать и исследовать новое самым естественным образом. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Расположенный всего в 5 км к югу от центра города, ExploraScience Quy Nhon находится по адресу 10 Dai lo Khoa hoc (пр-кт Науки, 10), мкр-н Геньранг, г. Куинён. Его значимость привлекает множество отечественных и международных исследовательских и образовательных мероприятий, что еще больше укрепляет его репутацию как ведущего центра научных открытий.

Научный центр состоит из двух основных структур: главного здания и общественной астрономической обсерватории. В главном здании, занимающем внушительную площадь 7,2 км2, расположено семь увлекательных выставочных залов, каждый из которых посвящен отдельной научной теме. Посетители отправляются в интерактивное путешествие по чудесам науки: от разгадки тайн Солнечной системы до изучения чудес материи и ландшафта Марса.



ExploraScience Quy Nhon предлагает разнообразные программы и мероприятия, призванные разжечь научное любопытство у людей всех возрастов. Экскурсии с гидом, специально разработанные с учетом потребностей школ, включающих науку в свою учебную программу, обеспечивают увлекательный и практический опыт обучения.

Эти увлекательные программы органично объединяют знания и навыки, позволяя учащимся не только постигать научные принципы, но и применять их на практике, способствуя развитию творчества и инноваций.

Помимо своей образовательной ценности, центр превратился в привлекательное туристическое направление, добавив яркое измерение туристическому ландшафту Куинёна.



Зал космических исследований помогает посетителям узнавать об истории и развитии космической отрасли. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Текст и фото: Кхань Лонг - Перевод: Динь Хонг