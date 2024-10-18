EHERBAL повышает экспортную стоимость вьетнамской сельскохозяйственной продукции

18/10/2024

Технология сублимационной сушки EHERBAL, применяемая компанией Eherbal, представляет собой метод сушки зеленых овощей с использованием низкой температуры и давления для удаления воды без изменения цвета или структуры клетчатки и других питательных веществ, что открывает перспективы для увеличения экспортной стоимости вьетнамской сельскохозяйственной продукции.

Предварительная обработка сырья на заводе Eherbal. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Вьетнамская компания по производству оборудования НР Vietnam была основана в 2017 г. как технологическая компания. Ключевые сотрудники компании изначально были выпускниками сельскохозяйственных вузов, поэтому они с энтузиазмом отнеслись к разработке технологических инвестиционных проектов в этой области.

Директор компании на тот момент, г-жа Ле Тхи Зуен, была экспертом в области сельского хозяйства. Она побывала во многих странах, увлекалась современными технологиями и техникой, в результате чего у нее возникла идея: почему бы не импортировать передовую зарубежную технику и не повысить производительность вьетнамского сельского хозяйства? Г-жа Ле Тхи Зуен была воодушевлена потенциалом отечественной сельскохозяйственной продукции, изобилующей овощами, фруктами и т.п., но вопрос их хранения и поддержания свежести или переработки в производстве основных видов продукции все еще оставался открытым.

Проверка качества продукта после сушки по технологии сублимационной сушки. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Когда вьетнамская компания по производству оборудования НР Vietnam создала производственные проекты под брендом Eherbal, г-жа Зуен и ее коллеги усердно стремились внедрять более современное оборудование. Eherbal инвестировала в высокопроизводительную систему сушки овощей, клубней и фруктов (ежедневное производство 4 т продукции). Это самое современное оборудование в отрасли, применяющее технологию сублимационной сушки для производства овощного и фруктового порошков, которая к тому времени использовалась очень немногими компаниями во Вьетнаме.

В ассортименте компании: порошкообразные злаки OmiPure и NutriPure; масло ореха макадамии; витаминные и детокс-продукты; порошкообразные продукты из рыбной мяты (Houttuynia cordata), центеллы азиатской, периллы обыкновенной, моркови, брокколи, матчи, манго (сорта e-mango и e-mango plus), гуавы, дуриана, белой и красной питахай, а также чаи из гриба линчжи (Ganoderma lucidum), кордицепса китайского и чай сорта биньсон (знаменитый сорт чая из коммуны Биньсон в провинции Тханьхоа, Вьетнам). Все они успешно прошли экспертизу со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и соответствуют международным экспортным стандартам.

Недавно компания представила в России изделия на основе овощного, фруктового и злакового крахмалов. Председатель комитета по работе с Вьетнамом Ассоциации импортеров и экспортеров Анастасия Юрьевна Саянок высоко оценила эти продукты. Компания Eherbal ставит перед собой стратегическую цель стать ведущей компанией по производству высококачественной фармацевтической продукции во Вьетнаме, используя высокую ценность сельскохозяйственных культур, повышая ценность человека и способствуя интернационализации вьетнамской сельскохозяйственной продукции. В настоящее время компания держит сырьевую зону для выращивания центеллы, периллы, сельдерея, рыбной мяты и т.п. в уезде Чиеусонe (провинция Тханьхоа) и управляет заводом по производству лекарств по стандарту GMT в уезде Чыонгми (г.Ханой), создавая рабочие места для сотен местных работников. Говоря о превосходстве технологий сублимационной сушки и дробления камней в производстве порошков натуральной эссенции, Ле Тхи Зуен отметила: «Технология сублимационной сушки - это метод сушки зеленых овощей при низкой температуре и низком давлении для удаления воды без изменения цвета или структуры волокон и других питательных веществ овощей. Технология измельчения камней или дробления - это метод измельчения зеленых овощей после их сушки. Обычно этот процесс осуществляется с помощью больших каменных ступок или специальных измельчителей, пока овощи не превратятся в порошок или гранулы. Благодаря сочетанию этих двух технологий Eherbal предлагает пользователям чистые, 100% продукты, сохраняющие максимум питательных веществ и очень удобных и простых в использовании». Недавно компания переименовала себя в Eherbal. Смена названия компании знаменует собой переломный момент в стратегии развития и расширения масштабов деятельности. Новое название не только более точно отражает текущую сферу деятельности, но и демонстрирует стремление предлагать клиентам только натуральные продукты исключительного качества и по устойчивой цене. В ближайшие пять лет Eherbal в рамках своей стратегии развития стремится стать сильным национальным брендом в агропромышленной отрасли и выйти на рынки США, Японии и Южной Кореи.

Текст: Бить Ван - Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг