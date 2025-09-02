80-летие Дня независимости: Вьетнам утверждает стремление к миру и процветанию

02/09/2025





Торжественное празднование 80-летия успешной Августовской революции (19/08/1945 – 19/08/2025) и Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам (02/09/1945 – 02/09/2025) подчёркивает дух великого национального единства и приверженность устойчивому развитию в условиях мира.



Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает с речью на церемонии, посвящённой 80-летию Августовской революции и Национального дня 2 сентября. Фото: ВИА

Руководители и бывшие руководители Партии и Государства, международные гости и делегаты принимают участие в церемонии поднятия государственного флага. Фото: ВИА

15 артиллерийских орудий одновременно дали залп, открыв парад и шествие по случаю 80-летия Национального дня. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ В торжественной церемонии приняли участие высшие руководители Партии, Государства, Национального собрания, Правительства, а также Отечественного фронта Вьетнама, наряду с сотнями тысяч жителей столицы и всей страны. Присутствовали также многочисленные международные делегации и вьетнамские соотечественники, проживающие за рубежом, в том числе высшие руководители из Лаоса, Камбоджи, Кубы, Китая, России и Беларуси, что стало выражением дружбы и международной солидарности. Мероприятие проходило в величественной и торжественной атмосфере, с церемонией зажжения факела, поднятием государственного флага, 21-м артиллерийским залпом и важным выступлением Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, которое подтвердило непреходящую ценность независимости, свободы и стремление вьетнамского народа к миру и процветанию.

Десятки тысяч жителей стекались на улицу Хунгвыонг, чтобы наблюдать торжественную церемонию, военный парад и шествие в честь 80-летия Августовской революции и Национального дня Социалистической Республики Вьетнам. Фото: Тат Шон/ИЖВ

Военно-воздушные силы Вьетнама выступили в небе над Ханоем.

Военная техника Народной армии Вьетнама проходит мимо трибуны. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ

Впечатляющие кадры с парадных расчётов. Фото: Тат Шон/ИЖВ

Парадные и маршевые расчёты на улицах Ханоя. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Улыбки военнослужащих на торжественном параде, посвящённом 80-летию Августовской революции и Национального дня. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Почётный караул Народно-освободительной армии Китая. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Колонна с государственным флагом Российской Федерации. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Колонна Народной армии Лаоса. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ

Колонна Королевской армии Камбоджи. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Жители выстроились вдоль обеих сторон улицы, чтобы наблюдать и поддержать военный парад и шествие. Фото: Тат Шон/ИЖВ

Перед началом парада жители заполнили улицы, приветствуя колонны танков и бронетехники, направлявшиеся к месту сосредоточения. Фото: Тат Шон/ИЖВ .

На улицах были установлены большие экраны для прямой трансляции, чтобы жители могли удобно следить за парадом и шествием. Фото: Тат Шон / ИЖВ

Жители столицы общаются с участниками шествия. Фото: Тат Шон/ИЖВ

Особое внимание привлек парад и массовое шествие с участием около 30 000 человек и международных делегаций, продемонстрировавшие мощь великого национального единства, а также представившие новые достижения оборонной промышленности Вьетнама.



Это событие стало исторической вехой, вдохновляющей Вьетнам уверенно шагать в новую эпоху во имя устойчивого развития и счастья народа.



Текст и фото: Тат Шон, Хоанг Ха, Конг Дат, Тхань Зянг, Кхань Лонг/ИЖВ

Перевод: Динь Хонг