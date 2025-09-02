80-летие Дня независимости: Вьетнам утверждает стремление к миру и процветанию
Торжественное празднование 80-летия успешной Августовской революции (19/08/1945 – 19/08/2025) и Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам (02/09/1945 – 02/09/2025) подчёркивает дух великого национального единства и приверженность устойчивому развитию в условиях мира.
В торжественной церемонии приняли участие высшие руководители Партии, Государства, Национального собрания, Правительства, а также Отечественного фронта Вьетнама, наряду с сотнями тысяч жителей столицы и всей страны. Присутствовали также многочисленные международные делегации и вьетнамские соотечественники, проживающие за рубежом, в том числе высшие руководители из Лаоса, Камбоджи, Кубы, Китая, России и Беларуси, что стало выражением дружбы и международной солидарности.
Мероприятие проходило в величественной и торжественной атмосфере, с церемонией зажжения факела, поднятием государственного флага, 21-м артиллерийским залпом и важным выступлением Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, которое подтвердило непреходящую ценность независимости, свободы и стремление вьетнамского народа к миру и процветанию.
Особое внимание привлек парад и массовое шествие с участием около 30 000 человек и международных делегаций, продемонстрировавшие мощь великого национального единства, а также представившие новые достижения оборонной промышленности Вьетнама.
Это событие стало исторической вехой, вдохновляющей Вьетнам уверенно шагать в новую эпоху во имя устойчивого развития и счастья народа.
Текст и фото: Тат Шон, Хоанг Ха, Конг Дат, Тхань Зянг, Кхань Лонг/ИЖВ
Перевод: Динь Хонг