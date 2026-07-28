500-дневная кампания во имя священного долга

28/07/2026

Вечером 26 июля, в ходе телемоста «Путеводная яркая звезда», посвящённого памяти павших героев по случаю 79-й годовщины Дня инвалидов войны и павших героев Вьетнама (27 июля 1947 года — 27 июля 2026 года), в пункте связи в Ханое Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам и премьер-министр Ле Минь Хынг вручили родственникам павших сертификаты с результатами ДНК-идентификации. Фото: Тхонг Нят/ВИА

Каждые найденные останки павшего героя, каждое установленное имя, каждая возвращённая из небытия судьбапогибшего в рамках «500 дней и ночей» -это не просто результат поисковой и идентификационной работы. Это священная миссия, воплощающая нравственный долг и глубокую признательность вьетнамского народа героям, павшим за независимость, свободу и мир Родины.

17 июля 2026 года Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент посетил место проведения поисковых работ в парке Летхириенг в городе Хошимине. Фото: Тхонг Нят/ВИА

В годы борьбы за защиту Отечества погибли почти 1,2 млн лучших сыновей и дочерей Вьетнама. Сразу после окончания войны партия, государство и армия Вьетнама развернули масштабную работу по поиску и перезахоронению останков павших. Благодаря многолетним настойчивым усилиям удалось обнаружить и перезахоронить более 900 тыс. человек. Однако останки около 175 тысяч военнослужащих до сих пор не найдены, а имена ещё 300 тысяч погибших, чьи останки обнаружены, остаются неустановленными.

По состоянию на 25 июля обнаружены и перезахоронены 1 488 останков павших военнослужащих, в том числе 466 — во Вьетнаме, 174 — в Лаосе и 850 — в Камбодже. Фото: ВИА

С годами поиск и сбор останков становятся всё более сложной задачей. Свидетелей военных лет остаётся всё меньше, их память слабеет, а прежние поля сражений значительно изменились под воздействием урбанизации, стихийных бедствий и оползней, из-за чего последние следы мест их упокоения постепенно стираются.

Заместитель Премьер-министра, министр обороны, генерал армии Фан Ван Зянг возложил благовония в память о павших героях, останки которых были недавно обнаружены и перезахоронены в парке Летхириенг в городе Хошимине. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

В этих условиях Национальный руководящий комитет по поиску, сборy и идентификации останков павших военнослужащих развернул “кампанию 500 дней и ночей”. Она проводится с 15 марта 2026 года по 27 июля 2027 года и направлена на мобилизацию потенциала всей политической системы, людских и материальных ресурсов, а также широкое внедрение достижений науки и технологий для ускорения поиска, сборa и идентификации павших.

Заместитель Премьер-министра, министр обороны, генерал армии Фан Ван Зянг ознакомился с ходом поисковых работ останков павших героев в районе парка Летхириенг в городе Хошимине. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Во время посещения подразделений, выполняющих задачи по поиску и сборy останков павших военнослужащих в районе парка Летхириенг (город Хошимин), Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам подчеркнул, что поиск, сбор и установление личности павших являются священным долгом перед Родиной и народом, воплощением нравственного долга и традиции благодарной памяти вьетнамского народа. Партия, Государство и народ Вьетнама никогда не забудут тех, кто отдал жизнь за Отечество.

По словам Генсека ЦК КПВ, президента То Лама, каждые найденные останки павших бойцов - это не только результат профессиональной работы, но и возвращение сына и дочери Родины к своей семье и в историю страны, дань священной традиции памяти и благодарности тем, кто пожертвовал жизнью ради независимости и свободы Отечества. Он подтвердил решимость выполнить эту высокую миссию со всей ответственностью, мудростью и глубокой преданностью.

Представители государственных органов, общественных организаций и жители города возложили благовония в память о павших героях, останки которых были недавно обнаружены и перезахоронены в парке Летхириенг. Фото: ИЖВ/ВИА

Для реализации кампанию «500 дней и ночей» сформированы 32 поисковые группы общей численностью более 1500 человек, включая 13 групп во Вьетнаме и 19 - в Лаосе и Камбодже. Несмотря на многочисленные трудности, они обследовали свыше 8400 га из почти 23 000 га территорий, загрязнённых взрывоопасными предметами, продолжая поиск останков павших.

Спустя более четырёх месяцев после начала кампании, по состоянию на 25 июля, были обнаружены 1488 останков павших военнослужащих, в том числе 466 — во Вьетнаме, 174 — в Лаосе и 850 — в Камбодже. Кроме того, выявлены семь братских захоронений, включая пять в провинции Туенкуанг с останками 23 военнослужащих и два — в районе парка Летхириенг.

Поток людей приходит в парк Летхириенг, чтобы почтить память павших героев, останки которых были недавно найдены в ходе поисковых работ. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Благодаря отечественным и зарубежным архивным материалам, свидетельствам очевидцев, данных полевых обследований, а также современных технологий удалось обнаружить ряд крупных братских захоронений. В частности, в провинции Туенкуанг поисковые подразделения обнаружили пять братских захоронений, где находилось около 23 останков павших военнослужащих. Наиболее значимые результаты были получены в парке Летхириенг (город Хошимин), где, по имеющимся данным, находилось крупное братское захоронение участников Всеобщего наступления и восстания весной 1968 года. Здесь были обнаружены и собраны 100 отдельных останков павших военнослужащих, останки ещё двух павших, обнаруженные в братском захоронении, а также 32 личные вещи погибших. Эти результаты открыли новые возможности для дальнейшего поиска и сбора останков павших военнослужащих.

Останки павших военнослужащих размещены в Мемориальном доме парка Летхириенг, где представители организаций и жители могут возложить благовония и отдать дань памяти героям. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

По оценке учёных Вьетнамской академии науки и технологий, установление личности останков павших военнослужащих относится к числу наиболее сложных задач ДНК-идентификации в мире. После 50–70 лет во влажном тропическом климате большинство останков сильно разрушены, а ДНК значительно повреждена, что серьёзно затрудняет проведение традиционной генетической экспертизы.

Ежегодно, в День инвалидов войны и павших героев Вьетнама (27 июля), жители со всей страны приезжают, чтобы возложить благовония и почтить память героев, покоящихся на двух крупнейших национальных воинских кладбищах Вьетнама — Чыонгшон и Дыонг 9. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ.

В настоящее время во Вьетнаме активно внедряются технологии секвенирования нового поколения для повышения эффективности идентификации останков павших. На сегодняшний день специалисты отобрали образцы более чем у 66 тыс. безымянных захоронений, приняли на хранение свыше 15 тыс. образцов останков, а также собрали более 93 тыс. образцов ДНК родственников павших. Из них свыше 53 тыс. уже успешно проанализированы и внесены в национальную базу данных для последующего сопоставления. Эта научная база создаёт реальную возможность вернуть имена десяткам тысяч павших, остававшихся неизвестными на протяжении многих десятилетий.

Жители страны и иностранные туристы посещают Национальное воинское кладбище Дыонг 9 и Национальное воинское кладбище Чыонгшон в провинции Куангчи. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Кампания «500 дней и ночей» стала не только символическим временным рубежом, но и воплощением решимости и ответственности на пути поиска павших и увековечения их памяти. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не вернётся на родину каждый павший и на мемориальной плите не будет вновь высечено каждое возвращённое имя, — чтобы семьи наконец обрели покой, а раны, оставленные войной, постепенно затянулись».

Национальное воинское кладбище Чыонгшон — место упокоения более 10 тыс. лучших сыновей и дочерей вьетнамского народа, отдавших жизнь за независимость Родины. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ Кампания «500 дней и ночей» проходит с 15 марта 2026 года по 27 июля 2027 года. Её цель — обнаружить и перезахоронить около 7000 останков павших военнослужащих, отобрать образцы примерно у 230 тыс. неопознанных воинских захоронений, провести ДНК-идентификацию около 18 000 образцов останков, создать и ввести в эксплуатацию национальную генетическую базу данных родственников павших, а также завершить разминирование приоритетных районов для проведения поисковых работ. Предварительные итоги кампании планируется подвести в ноябре 2026 года, а её окончательные результаты — до 27 июля 2027 года, к 80-й годовщине Дня инвалидов войны и павших героев Вьетнама.

Текст: Тхань Хоа – Фото: ВИА