50 лет со дня присвоения имени Президента Хо Ши Мина: Город Хошимин остается в авангарде реформ и локомотивом экономического роста Вьетнама

02/07/2026

Член ЦК КПВ, заместитель секретаря Партийного комитета города, председатель Народного комитета города Хошимин Нгуен Ван Дыок. Фото: ИЖВ



2026 год стал знаменательной вехой для города Хошимина: исполнилось 50 лет со дня официального присвоения ему имени великого Президента Хо Ши Мина (в соответствии с Резолюцией Национального собрания о переименовании города Сайгон - Зядинь в город Хошимин, принятой 2 июля 1976 года на первой сессии Национального собрания VI созыва).



За минувшие полвека город Хошимин сохранил и приумножил революционные традиции, проявив стойкость, динамизм, творческий подход и дух взаимопомощи. Город уверенно преодолевал многочисленные трудности и вызовы и добиваясь впечатляющих успехов в развитии. Благодаря новаторскому мышлению и устремленности к развитию город достиг выдающихся результатов - как в масштабах экономики, так и в качестве его роста.



На протяжении всех 50 лет город неизменно оставался первопроходцем, следуя принципу: «смело мыслить, умело действовать и брать на себя ответственность во имя общих интересов». Именно здесь зародились многие новаторские инициативы, внесшие весомый практический вклад в обновление страны и совершенствование институтов ее развития.

В связи с этой знаменательной датой Вьетнамское информационное агентство (ВИА) взяло интервью у члена ЦК КПВ, заместителя секретаря парткома, председателя Народного комитета города Хошимина Нгуен Ван Дыока о наиболее значимых достижениях города за 50 лет со дня официального присвоения ему имени Президента Хо Ши Мина.



Город Хошимин на берегах реки Сайгон. Фото: Ким Кыонг

Корреспондент: Прежде всего позвольте поблагодарить Вас, товарищ Нгуен Ван Дыок, заместитель секретаря парткома и председатель Народного комитета города Хошимина, за возможность побеседовать с ВИА. В связи с 50-летием присвоения городу имени Президента Хо Ши Мина расскажите, пожалуйста, о наиболее значимых достижениях, которых он добился за прошедшие полвека в социально-экономическом развитии, обеспечении национальной обороны и безопасности, а также в городском строительстве.



Нгуен Ван Дыок: Пятьдесят лет со дня официального присвоения бывшему городу Сайгон - Зядинь имени Президента Хо Ши Мина стали славной страницей в истории города. Город Хошимин сохранил и приумножил революционные традиции, проявил стойкость, динамизм, творческий подход и дух взаимопомощи, уверенно преодолевая многочисленные трудности и вызовы и добившись мощного рывка в своем развитии. Достигнутые комплексные рерузльтаты в социально-экономической сфере, а также в области обороны и безопасности не только коренным образом изменили облик города, но и убедительно подтвердили его статус локомотива национальной экономики, одного из ведущих центров экономического роста, крупнейшего в стране финансового, торгового и научно-технологического центра.



В экономике благодаря новаторскому мышлению и стремлению к развитию город добился впечатляющего прогресса как по масштабам экономики, так и по качеству роста. Если в 1976–1980 годах среднегодовые темпы роста составляли всего 0,91%, то после начала политики обновления («Доймой») они резко увеличились и в 1991–1995 годах достигли 12,62% в год.



По итогам 2025 года рост валового регионального продукта (GRDP) города, по оценкам, составил 8,03%, при этом на долю города приходится около четверти ВВП страны (только за первый квартал 2026 года темпы роста достигли 8,27%). Современная структура экономики характеризуется тем, что на сферу услуг приходится более 52%.



Особо следует отметить, что после вступления в силу Закона об иностранных инвестициях в конце 1987 года город Хошимин неизменно остается ведущим центром привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнаме. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 20 259 проектов с иностранным капиталом на общую сумму почти 142 млрд долларов США, поступившим из 152 стран и территорий. Только за первое полугодие 2026 года городу удалось привлечь более 6,8 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, что составляет 62% годового плана. На предприятия с иностранным капиталом приходится около 20% общего объема инвестиций в экономику города и более 50% его экспортного оборота.



Сегодня город Хошимин является крупнейшим международным торговым центром страны, а также ведущим национальным центром подготовки и концентрации высококвалифицированных кадров.



Что касается градостроительства и развития городской инфраструктуры, то за прошедшие годы город преобразился коренным образом. Транспортная инфраструктура обрела современный и целостный характер благодаря реализации проектов исторического значения, таких как проспект Нгуенванлиня, магистраль «Восток - Запад», тоннель под рекой Сайгон, мост Фуми, а также созданию сети кольцевых дорог и скоростных автомагистралей, обеспечивающих тесную транспортную связанность региона. Знаковым событием стал запуск в конце 2024 года первой линии метрополитена «Бентхань - Суойтьен», открывшей новую эпоху в развитии современного общественного транспорта. Одновременно современные городские районы, такие как Фумихынг и Тхутхием, а также сеть экспортно-производственных зон, индустриальных парков и зон высоких технологий сформировали современный и динамично развивающийся облик города Хошимина, готового к дальнейшей глубокой международной интеграции.



Фестиваль воздушных шаров на берегу реки Сайгон. Фото: ИЖВ

В социально-культурной сфере город неизменно следует принципу, согласно которому экономическое развитие должно неразрывно сочетаться с социальным прогрессом и справедливостью, чтобы никто не остался без внимания. Вся политическая система сосредоточила усилия на обеспечении социальной защиты населения, повышении качества жизни граждан, развитии образования и здравоохранения. Включение Хошимина ЮНЕСКО в 2024 году в Глобальную сеть обучающихся городов, а также его последовательное становление в качестве регионального центра высококачественного медицинского обслуживания стран АСЕАН служат убедительным подтверждением правильности избранного курса.



В сфере обороны и безопасности город неизменно сохраняет политическую стабильность, обеспечивая общественный порядок и безопасность при любых обстоятельствах. Система всенародной обороны в тесной увязке с системой обеспечения общественной безопасности и при широкой поддержке населения последовательно укрепляется. Повышение эффективности функционирования органов местной власти создало прочную основу для формирования безопасной, стабильной и благоприятной среды, необходимой для динамичного и устойчивого развития города.



Жители и туристы гуляют по пешеходной улице Нгуен Хюэ на закате. На переднем плане - фонтан «Лотос», на заднем - здание Народного комитета города. Фото: Ким Кыонг.

Можно с уверенностью сказать, что выдающиеся достижения города за прошедшие 50 лет не пришли сами собой. Они стали воплощением священного обета, неугасающего стремления к развитию и высокой ответственности партийной организации и органов власти города всех созывов, а также символом великого национального единства, духа самостоятельности и опоры на собственные силы жителей города. Именно этот прочный фундамент позволит городу Хошимину продолжить курс на новые прорывы и уверенно двигаться вперед в новую эпоху - эпоху стремительного подъема вьетнамской нации.



Корреспондент: На протяжении последних 50 лет Хошимин неизменно подтверждает свою роль первопроходца в формировании институтов развития. Город служит своеобразным испытательным полигоном, где проходят проверку новые прорывные механизмы и меры государственного регулирования. На основе накопленного практического опыта затем совершенствуется общенациональная законодательная база. Не могли бы Вы рассказать о приоритетных механизмах и мерах государственной политики, направленных на обеспечение прорывного развития города Хошимина - как в последние годы, так и на перспективу?





Нгуен Ван Дыок: Совершенно верно. История последних 50 лет убедительно свидетельствует о том, что город Хошимин не только выполняет миссию локомотива экономики страны, но и служит своеобразной экспериментальной площадкой для апробации новых механизмов государственной политики. Именно здесь зародился дух обновления: еще до начала политики «Доймой» в 1986 году город смело шел на преодоление существовавших ограничений, сдерживавших развитие производства; в 1991 году он первым в стране реализовал модель экспортно-производственной зоны Тантхуан, а впоследствии приступил к созданию высокотехнологичных объектов и современных городских районов международного уровня.



Однако подход и мышление города не ограничиваются одной лишь экономикой. Его развитие всегда опиралось на глубокий гуманистический подход. Программа борьбы с бедностью, а также движение за строительство домов благодарности стали образцом социальной политики, получившим широкое распространение по всей стране.



Эти достижения - от роста валового регионального продукта (GRDP), который в 2025 году, по оценкам, составил 8,03% (что обеспечило 23,1% ВВП страны), до включения Хошимина в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО - не возникли сами собой. Они стали плодом мужества, стратегического видения и устремленности нескольких поколений руководителей города, а также бесценным символом великого национального единства, духа самостоятельности и опоры на собственные силы более чем 10 миллионов его жителей. Именно это служит прочной основой, позволяющей городу Хошимину уверенно идти вперед и совершать новые прорывы в новую эпоху - эпоху стремительного подъема вьетнамской нации.



Панорама центра города Хошимин на берегу реки Сайгон с небоскрёбом Landmark 81 — символом динамичного развития города. Фото: Ким Кыонг

В настоящее время город сосредоточил усилия на реализации предоставленных Национальным собранием особых механизмов и мер политики, в том числе Резолюции № 98/2023/QH15 и Резолюции № 260/2025/QH15 о пилотном применении особых механизмов и политики, Резолюции № 188/2025/QH15 о прорывном развитии системы городского рельсового транспорта, а также Резолюции № 222/2025/QH15 о создании Международного финансового центра, призванных придать новый импульс развитию города.

В предстоящий период, последовательно реализуя положения Резолюции № 09-NQ/TW Политбюро ЦК КПВ, город Хошимин намерен сохранить роль первопроходца, укрепить свои позиции в качестве одного из ведущих центров экономического роста и национального центра инноваций, способствующего вступлению страны в новую эпоху развития. Для этого определены пять ключевых направлений.



Прежде всего - формирование новой модели экономического роста, основанной на достижениях науки и технологий, инновациях и цифровой трансформации. Город сосредоточит усилия на привлечении ведущих мировых и отечественных технологических корпораций в сферы высоких технологий, полупроводниковой промышленности, искусственного интеллекта (ИИ), обработки больших данных, цифровой и зеленой экономики. Одновременно будет сформирована инновационная стартап-экосистема, способная успешно конкурировать на региональном и международном уровнях.



Во-вторых, город намерен сохранить лидерство в институциональных преобразованиях. Город не занимает выжидательную позицию, а уже сегодня активно разрабатывает предложения по подготовке Закона об особом статусе города Хошимина. Одновременно будет последовательно расширяться децентрализация и делегирование полномочий, укрепляться самостоятельность и ответственность городских властей в сфере управления и мобилизации всех общественных ресурсов.



В-третьих, приоритетом станет модернизация городского пространства. Предусматривается развитие устойчивой городской среды, способной эффективно адаптироваться к изменению климата. Основные усилия будут направлены на завершение строительства стратегической инфраструктуры, ускоренное развитие сети городского рельсового транспорта, завершение формирования системы кольцевых дорог и межрегиональных скоростных автомагистралей. Одновременно будет активно внедряться модель городского развития, ориентированного на общественный транспорт (TOD), которая призвана обеспечить комплексное решение транспортных проблем города.



В-четвертых, особое внимание будет уделено всестороннему повышению качества жизни населения. Город продолжит формирование современного, цивилизованного и социально ориентированного мегаполиса. В числе приоритетов - развитие социального жилья, создание высокоспециализированной системы здравоохранения регионального уровня, повышение качества образования, комплексное благоустройство городской среды и последовательное улучшение экологической обстановки.



Наконец, ключевым фактором развития остается человеческий потенциал. Особое внимание будет уделяться развитию культуры и формированию современного, цивилизованного и солидарного общества, подготовке и привлечению высококвалифицированных кадров, а также дальнейшему укреплению духа новаторства, инициативности и готовности брать на себя ответственность во имя процветающего, современного и цивилизованного города Хошимина.



На реке Сайгон, перед причалом Няронг, проходят масштабные спортивные и культурно-художественные мероприятия, подчеркивающие историко-культурные ценности и современный, динамичный облик города. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ.

Корреспондент: 2026 год стал знаменательной вехой в истории Хошимина. Не могли бы Вы рассказать, чем сегодня больше всего гордятся городская партийная организация, органы власти и жители города спустя 50 лет после того, как ему выпала высокая честь носить имя горячо любимого Президента Хо Ши Мина?



Нгуен Ван Дыок: Главный предмет гордости Хошимина за прошедшие 50 лет, в течение которых он с честью носит имя Президента Хо Ши Мина, - не только достигнутые успехи, но прежде всего неустанное стремление быть достойным этого священного имени. На протяжении всех этих лет город неизменно сохраняет дух первопроходца, руководствуясь принципом: «смело мыслить, умело действовать и брать на себя ответственность во имя общих интересов». Именно здесь зародились многие новаторские инициативы, внесшие весомый практический вклад в процесс обновления страны и совершенствования институтов развития. Наряду с динамичным экономическим ростом и сохранением статуса локомотива экономики страны город последовательно придерживается курса, в центре которого находится человек, бережно сохраняя и развивая лучшие качества жителей Хошимина - открытость, гуманизм и великодушие..

Эта гордость находит отражение в глубоко укоренившемся принципе «ради всей страны, вместе со всей страной». Город всегда готов делиться своими ресурсами и плечом к плечу работать с другими регионами во всех сферах. В предстоящий период город возлагает большие надежды на молодое поколение. Благодаря своим знаниям, твердому характеру и стремлению служить Родине именно молодежь станет главной силой, которая достойно продолжит и приумножит наследие предыдущих поколений.



За прошедшие 50 лет название «город Хошимин» перестало быть лишь географическим наименованием. Оно стало символом духа самостоятельности и опоры на собственные силы, инновационного мышления и устремленности в будущее. Вступая в новую эпоху - эпоху стремительного подъема вьетнамской нации, городская партийная организация, органы власти и жители города полны решимости в единстве и сплоченности построить современный, цивилизованный и социально ориентированный город, достойный доверия всей страны и высокой чести носить имя великого национального лидера./.



Хоанг Лиен Шон, Хюинь Чунг Кхань/ИЖВ

Фото: Ле Минь, Нгуен Луан, Тхонг Хай, Ким Кыонг, Чан Тхе Фонг, Зянг Шон Донг/ИЖВ