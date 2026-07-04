50-летие присвоения городу Сайгон - Зядинь имени Президента Хо Ши Мина: Тихие переулки, хранящие душу города

04/07/2026

Среди стремительного ритма жизни города Хошимина скромные переулки остаются островками спокойствия и уюта, сохраняя особую атмосферу самого динамичного мегаполиса Вьетнама.

Переулок Хаошифыонг известен своими зелёными балконами и старинной архитектурой жилых домов. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

Старая парикмахерская в одном из городских переулков. Фото: Чан Тхе Фонг

Переулки Сайгона — это не просто городские улочки, соединяющие жилые кварталы. Они бережно хранят память поколений, культурные традиции и человеческие связи, которые на протяжении пяти десятилетий развития и международной интеграции формируют неповторимый облик города Хошимина.



Стоит свернуть с оживлённой магистрали в узкий переулок, и кажется, будто попадаешь в другой мир. Шум автомобильного потока сменяется неспешными разговорами соседей за утренним кофе, знакомыми голосами уличных торговцев и пением птиц, доносящимся с утопающих в зелени балконов. Здесь жизнь течёт размеренно и спокойно.



На протяжении многих поколений переулки остаются неотъемлемой частью городской структуры. Тысячи узких улочек пронизывают город Хошимин, словно тихие артерии, поддерживающие жизнь местных сообществ. Они не только соединяют дома, но и сохраняют атмосферу добрососедства, взаимопомощи и открытости, столь характерную для жителей юга Вьетнама.



Именно здесь особенно ярко проявляется красота повседневной жизни. Под пышными ветвями цветущей бугенвиллии расположилась небольшая лавка с прохладными напитками из пандана, а пожилая женщина читает утреннюю газету у порога своего дома. Такие простые мгновения создают особое очарование, которое всё реже встречается в современных мегаполисах.



Переулки — это не просто городские улочки, а неотъемлемая часть культурной идентичности города Хошимина. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

Туристы проходят мимо магазина в узком переулке. Фото: Чан Тхе Фонг

Одним из самых известных считается переулок Хаошифыонг в районе Чолон. Построенный в начале XX века, он сохранил традиционный архитектурный облик китайско-вьетнамской общины: ряды старинных домов, зелёные ставни, красные парные надписи и семейные алтари. Всё это отражает многовековое культурное взаимодействие, сформировавшее неповторимый характер города.



Сегодня многие переулки не только сохраняют историческую память, но и становятся пространствами современной городской культуры. Здесь появляются арт-кафе, галереи и выставочные площадки. В художественной галерее Art Arcade на улице Донгкхой посетители могут увидеть произведения искусства, посвящённые природе и людям Вьетнама, в тёплой и непринуждённой атмосфере, где искусство естественно становится частью повседневной жизни.

Спокойная атмосфера в галерее Art Arcade Alley. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

Вдали от центра города переулки района Говап отличаются особым спокойствием. Здесь находятся известные религиозные сооружения — монастырь Нгокфыонг, пагоды Тяуан и Куангхыонг Зялам. Под густыми кронами деревьев и под тихий звон храмовых колоколов особенно ощущается редкое для мегаполиса с населением более десяти миллионов человек чувство умиротворения.



У каждого переулка — своя история. Одни сохранили атмосферу рабочих кварталов, другие прославились традиционной уличной кухней, третьи стали местом встречи художников и молодых творческих сообществ. Вместе они образуют уникальную культурную экосистему внутри стремительно развивающегося современного города.

Переулок № 84 на улице Буйвьен славится разнообразием традиционной уличной еды. Фото: Чан Тхе Фонг

Жители небольшого переулка получают благотворительную помощь. Фото: Чан Тхе Фонг

Прошло пятьдесят лет с тех пор, как Сайгон получил имя города Хошимина. За это время городской облик существенно изменился: появились современные архитектурные комплексы, а темп жизни стал ещё более динамичным. Однако переулки по-прежнему бережно хранят душу города — место, где прошлое и настоящее гармонично сосуществуют, а дух открытости, взаимопомощи и добрососедства передаётся из поколения в поколение.



Для многих иностранных гостей прогулка по этим переулкам становится не просто экскурсией, а возможностью почувствовать настоящую жизнь города, который, несмотря на стремительную глобализацию, сумел сохранить атмосферу спокойствия и глубокую культурную самобытность.