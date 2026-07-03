50-летие присвоения городу Сайгон - Зядинь имени Президента Хо Ши Мина: Пристань Няронг

03/07/2026

На берегу реки Сайгон расположена пристань Няронг - одна из наиболее известных исторических достопримечательностей города Хошимина. Именно отсюда 115 лет назад молодой патриот Нгуен Тат Тхань на борту парохода «Amiral Latouche-Tréville» отправился на поиски пути освобождения страны, положив начало историческому пути, приведшему вьетнамский народ к независимости и свободе.

Пристань Няронг на берегу реки Сайгон — одна из самых известных исторических достопримечательностей города Хошимина. Фото: Зянг Шон Донг.

5 июня 1911 года Нгуен Тат Тхань, работавший под именем Ван Ба, покинул пристань Няронг и отправился в многолетнее путешествие по разным континентам в поисках пути национального освобождения. Этот путь стал судьбоносным не только для Нгуен Тат Тханя, но и открыл новую страницу в истории Вьетнама. Поэтому пристань Няронг является не только архитектурным памятником на берегу реки, но и символом стремления вьетнамского народа к независимости, свободе и лучшему будущему.

Экспозиция Музея Хо Ши Мина - филиала в городе Хошимине - состоит из тематических разделов, посвящённых жизни и революционной деятельности Президента Хо Ши Мина. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ.

Иностранные туристы знакомятся с жизнью и революционной деятельностью Президента Хо Ши Мина в музее. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Сегодня в здании пристани Няронг расположен Музей имени Хо Ши Мина — филиал в городе Хошимине. Постоянная экспозиция музея включает девять тематических разделов, рассказывающих о жизни и революционной деятельности Президента Хо Ши Мина. В фондах музея хранится более 23 тысяч документов и экспонатов, в том числе свыше 4 тысяч подлинных предметов, а также многочисленные ценные исторические коллекции.

Экспонаты, фотоматериалы и архивные документы помогают проследить историю поиска пути к освобождению Родины, революционную деятельность и выдающийся вклад Президента Хо Ши Мина в дело национального освобождения и строительства Вьетнама.

Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, Президент ЛНДР Тхонглун Сисулит и его супруга Нали Сисулит вместе с делегацией высокого уровня Партии и Государства Лаоса посетили Музей Хо Ши Мина — филиал в городе Хошимине и возложили благовония в память о Президенте Хо Ши Мине. Фото: Суан Кху/ВИА.

Представители вьетнамской диаспоры города Хошимина возлагают благовония в память о Президенте Хо Ши Мине на пристани Няронг. Фото: Суан Кху/ВИА

В последние годы Музей Хо Ши Мина — филиал в городе Хошимине — активно внедряет современные технологии в рамках цифровой трансформации музейной деятельности. В 2024 году при поддержке общественных ресурсов был реализован проект цифровизации экспозиционного пространства, позволивший посетителям получать удалённый доступ к документам и экспонатам. На сегодняшний день оцифровано более 15,6 тысячи документов и экспонатов, а также около 2,9 тысячи изданий о Президенте Хо Ши Мине, что способствует сохранению и популяризации исторического наследия среди широкой аудитории во Вьетнаме и за рубежом.

Телемост «Хо Ши Мин — яркое воплощение вьетнамской воли», организованный Вьетнамским телевидением по случаю 130-летия со дня рождения Президента Хо Ши Мина (19 мая 1890 года — 19 мая 2020 года), состоялся на пристани Няронг. Фото: Фан Тхань Ву/ВИА

Пристань Няронг является не только популярным туристическим объектом, но и важным центром патриотического воспитания в городе Хошимине. Здесь регулярно проводятся историко-просветительские мероприятия, общественно-политические акции, церемонии приёма в ряды Коммунистической партии Вьетнама и Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина, а также памятные мероприятия, посвящённые Президенту Хо Ши Мину, способствующие воспитанию патриотизма и уважения к революционным традициям у молодого поколения.



Спустя более века после того, как Нгуен Тат Тхань отправился отсюда на поиски пути освобождения страны, пристань Няронг остаётся уникальным историческим памятником и символом стремления вьетнамского народа к независимости и свободе, ежегодно привлекая многочисленных посетителей как из Вьетнама, так и из других стран мира.

Текст: Тхонг Хай. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ, Зянг Шон Донг и архив

