50-летие отношений между АСЕАН и Австралией
На специальном саммите, посвященном 50-летию отношений между АСЕАН и Австралией, который прошел в марте 2024 г. в Мельбурне (Австралия), лидеры стран АСЕАН и Австралии выразили свое удовлетворение развитием отношений и плодами сотрудничества. Премьер-министр Фам Минь Чинь принял участие в саммите и выступил с предложением удвоить оборот двусторонней торговли в ближайшее десятилетие с целью внесения важного вклада в сотрудничество между АСЕАН и Австралией.
С момента установления стратегического партнерства в 2014 г. в отношениях между сторонами наблюдается значительный прогресс. Австралия стала первым партнером по диалогу и одним из первых партнеров, установивших всеобъемлющее стратегическое партнерство с АСЕАН.
Двусторонние отношения динамично развиваются во всех сферах: политики и безопасности, экономики, культуры, общества и сотрудничества в целях развития. В 2022 г. объем двусторонней торговли превысил 101 млрд долларов США, увеличившись за год почти на 20%. Прямые инвестиции Австралии в АСЕАН превысили 2 млрд долларов США, что в 6,5 раз больше, чем в 2021 г., приблизившись к показателю, зафиксированному до пандемии Covid-19.
Что касается будущих направлений развития, то стороны договорились создать мощный импульс для экономического сотрудничества и инвестиций путем эффективной реализации Соглашения о свободной торговле между АСЕАН, Австралией и Новой Зеландией (AANZFTA), Регионального соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP), а также укрепления сотрудничества в новых секторах, таких как творчество, цифровая экономика, «зеленый» переход, передача энергии, электронная коммерция, связь и т.д.
АСЕАН приветствует заявление Австралии о выделении 222,5 млн австралийских долларов (145 млн долларов США) на сотрудничество со странами субрегиона Меконг, создании инвестиционного фонда в размере 2 млрд австралийских долларов и других инициативах по стимулированию торговли и инвестиций со странами АСЕАН в ближайшей перспективе.
Стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере политики, безопасности, обороны, взаимодействия на море, кибербезопасности, в частности, в рамках механизмов и форума Восточноазиатского саммита (ВАС), Форума региональной конференции АСЕАН (АРФ), встречи министров обороны стран АСЕАН (ADMM+) … а также ускорить сотрудничество в области образования, подготовки кадров, труда, туризма, культурных обменов, особенно между молодежью и молодыми лидерами с обеих сторон, и т.д.
По мнению эксперта Грега Эрла, бывшего члена Совета Австралия-АСЕАН и бывшего эксперта газеты «The Australia Financial Review» по Юго-Восточной Азии, Вьетнам является надежным партнером Австралии в развитии экономических отношений и установлении более тесных связей с Вьетнамом и другими странами АСЕАН в целом.
В рамках саммита были приняты «Заявление лидеров АСЕАН и Австралии: партнерство во имя мира и процветания» и «Мельбурнская декларация: партнерство во имя будущего». Саммит определил видение будущего, которое послужит движущей силой для развития двусторонних отношений во всех секторах в ближайшей перспектие.
Текст: ИЖВ - Фото: ВИА