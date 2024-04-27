50-летие отношений между АСЕАН и Австралией

На специальном саммите, посвященном 50-летию отношений между АСЕАН и Австралией, который прошел в марте 2024 г. в Мельбурне (Австралия), лидеры стран АСЕАН и Австралии выразили свое удовлетворение развитием отношений и плодами сотрудничества. Премьер-министр Фам Минь Чинь принял участие в саммите и выступил с предложением удвоить оборот двусторонней торговли в ближайшее десятилетие с целью внесения важного вклада в сотрудничество между АСЕАН и Австралией.

С момента установления стратегического партнерства в 2014 г. в отношениях между сторонами наблюдается значительный прогресс. Австралия стала первым партнером по диалогу и одним из первых партнеров, установивших всеобъемлющее стратегическое партнерство с АСЕАН.

Двусторонние отношения динамично развиваются во всех сферах: политики и безопасности, экономики, культуры, общества и сотрудничества в целях развития. В 2022 г. объем двусторонней торговли превысил 101 млрд долларов США, увеличившись за год почти на 20%. Прямые инвестиции Австралии в АСЕАН превысили 2 млрд долларов США, что в 6,5 раз больше, чем в 2021 г., приблизившись к показателю, зафиксированному до пандемии Covid-19.