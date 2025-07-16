30 лет отношений между Вьетнамом и США: от конфликта к всеобъемлющему стратегическому партнерству

16/07/2025

Спустя 50 лет после окончания войны и 30 лет с момента установления дипломатических отношений (12 июля 1995 года – 12 июля 2025 года), отношения между Вьетнамом и США трансформировались из конфронтации в полноценное стратегическое партнерство, приносящему пользу народам обеих стран и способствующему миру, стабильности и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

За три десятилетия обе страны сумели преодолеть тяжелое прошлое, выстроить доверие и развить отношения на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, а также принципов равноправного и взаимовыгодного сотрудничества при соблюдении норм международного права и Устава ООН.

2 апреля 2025 года делегация Министерства иностранных дел Вьетнама во главе с заместителем министра До Хунг Вьет и делегация Посольства США во Вьетнаме во главе с послом Марком Э. Наппером посетили место проведения работ по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, проводимых организацией PeaceTrees Vietnam в провинции Куангчи. Фото: ВИА

11 июля 1995 года президент США Билл Клинтон официально объявил о нормализации дипломатических отношений с Вьетнамом. Утром 12 июля с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Вьетнама Во Ван Киет, открыв новую главу в истории двусторонних связей.

С 1995 по 2013 год отношения стремительно развивались, а подписание в 2013 году соглашения о всеобъемлющем партнерстве заложило прочную основу для двустороннего сотрудничества.

17 января 2025 года генерал-полковник Хоанг Суан Чиен, заместитель министра национальной обороны и глава Постоянного органа Национального руководящего комитета по ликвидации последствий мин и химических веществ после войны во Вьетнаме совместно с послом США во Вьетнаме Марком Э. Наппером провел инспекцию хода реализации первого этапа проекта по очистке территории аэродрома Бьенхоа от диоксина. Фото: ВИА

В 2015 году исторический визит Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в США, приуроченный к 20-летию нормализации отношений, стал важным шагом на пути укрепления стратегического доверия между странами.

Церемония открытия павильона Вьетнама на Международной выставке продуктов питания и напитков «PLMA 2024» в городе Чикаго (США). Фото: ВИА

По данным Главного таможенного управления, в 2024 году общий товарооборот между Вьетнамом и США превысил 134 млрд долл. США. На фото: Контейнерная зона с грузами, ожидающими отправки на экспорт в порту Танву, г. Хайфон. Фото: ВИА

В 2023 году визит президента США Джо Байдена ознаменовал повышение двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, создав предпосылки для углубленного сотрудничества и урегулирования разногласий в духе взаимного уважения.

США являются одним из крупнейших торговых партнеров Вьетнама и первым рынком сбыта, на который объём вьетнамского экспорта превысил в 100 млрд долларов. Вьетнам, в свою очередь, входит в число ведущих торговых партнеров США.

За 30 лет двусторонние отношения значительно укрепились, принеся ощутимые выгоды обеим сторонам в следующих сферах:

Политика и дипломатия: Увеличилась частота контактов, расширилась повестка взаимодействия, а его содержание стало более глубоким. США проявляют более открытый подход к политической системе Вьетнама.



Экономика, торговля и инвестиции: Сотрудничество развивается в крупных масштабах. В 2024 году товарооборот между странами достиг 134,6 млрд долларов США. США инвестировали во Вьетнам 11,94 млрд долларов в рамках более чем 1400 проектов, в то время как Вьетнам вложил 1,36 млрд долларов в 252 проекта в США.

Оборона и безопасность: Отношения постепенно развиваются с перспективами дальнейшего расширения.



Американские моряки красят игровое оборудование в Центре «Май Ам Нян-ай» (Уютный дом милосердия) в городе Камрань в ходе дружественного визита в провинцию Кханьхоа (2024 год). Фото: ВИА

Права человека и религия: Ведется открытый и конструктивный диалог, направленный на сокращение разногласий.

Наука, образование, здравоохранение, культура и туризм: Развивается практическое сотрудничество, основанное на сильных сторонах США и потребностях Вьетнама.

Достижения в двусторонних отношениях стали возможны благодаря настрою «оставить прошлое позади, уважать различия и двигаться в будущее», а также искреннему диалогу. На этой основе страны продолжат развивать отношения во имя процветания и благополучия своих народов.

Текст: Данг Хуен - Фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг