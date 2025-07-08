30 лет на пути с АСЕАН

08/07/2025

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам выступает на церемонии, посвящённой 30-летию вступления Вьетнама в АСЕАН. Фото: ВИА

С момента своего вступления в АСЕАН 28 июля 1995 года Вьетнам активно способствует укреплению единства и силы АСЕАН, подчеркивая ее роль и статус в регионе и мире. Сотрудничество с АСЕАН сыграло ключевую роль в комплексном развитии Вьетнама за последние 30 лет.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам с супругой и Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн с супругой разрезают торт в честь 30-летия вступления Вьетнама в АСЕАН. Фото: ВИА

Преодолев последствия войны, изоляции и экономических санкций, Вьетнам установил дипломатические отношения со 194 странами и стал участником более 70 региональных и международных организаций. Среди 34 стран, с которыми Вьетнам поддерживает отношения стратегического, всеобъемлющего стратегического и всеобъемлющего партнерства, представлены все члены АСЕАН, а также ключевые партнеры ассоциации. Разветвлённая сеть соглашений о свободной торговле (FTA) с более чем 60 партнерами позволила Вьетнаму войти в число 40 крупнейших экономик мира и в топ-20 по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и объему торговли.

Почётный караул проводит церемонии подъема флага АСЕАН. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тинь встречается с лидерами АСЕАН, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Китая. Фото: Зыонг Зянг/ВИА

Выступление военного оркестра армии Малайзии на церемонии открытия Фестиваля военной музыки стран АСЕАН 2024 года на тему «Музыка объединяет дружбу». Фото: ВИА

Мирная и стабильная обстановка, обеспеченная АСЕАН, создала благоприятные условия для впечатляющего экономического роста Вьетнама. ВВП на душу населения вырос с 289 долларов США в 1995 году до 4700 долларов США в 2024 году, а объем экономики увеличился более чем в 20 раз – с 20,8 млрд долларов до 476 млрд долларов США. Объем ПИИ вырос с 10 млрд долларов США в 1995 году до почти 40 млрд долларов США в 2024 году. Товарооборот между Вьетнамом и странами АСЕАН увеличился в 18 раз за период 1995-2024 годов. Участие Вьетнамом в внешнеторговых соглашениях, заключенных между АСЕАН и крупными партнерами, сделало Вьетнам важным звеном в региональных и глобальных экономических цепочках.

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта (в светлой рубашке) вместе с делегацией знакомится с макетом промышленной зоны Вьетнам - Сингапур (VSIP) в провинции Бакнинь. Фото: ВИА

Вьетнам сыграл значительную роль в процессе расширении АСЕАН, поддержав присоединение Лаоса и Мьянмы в 1997 году и Камбоджи в 1999 году, что ознаменовало сформирование «большой семьи АСЕАН», объединяющей все 10 стран Юго-Восточной Азии. Вьетнам успешно проявил себя в качестве лидера, организовав 6-й саммит АСЕАН в Ханое в 1998 году и эффективно исполняя обязанности председателя АСЕАН в 2010 и 2020 годах, укрепляя единство и сплоченность Ассоциации.

Участники Совещания министров иностранных дел АСЕАН фотографируются на память. Фото: ВИА

На церемонии, посвященной 30-летию вступления Вьетнама в АСЕАН (Индонезия, март 2025 года), генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул, что для реализации стратегического потенциала АСЕАН необходимы единство, сплоченность и новаторское мышление, способствующие укреплению авторитета и глобальной роли Ассоциации.





Портовая система Вунганг-Шондонг способна принимать суда водоизмещением от 50 000 до 300 000 DWT. В настоящее время более 30% грузооборота порта Вунганг составляет экспортные товары из Лаоса. Фото: ВИА

Вьетнамская торговая неделя проводится в провинции Удон Тхани (Таиланд) при содействии корпорации Central Retail Vietnam, Central Group Thailand и Центра содействия торговле и инвестициям Хошимина (ITPC). Фото: ВИА

Вьетнам активно участвовал в разработке ключевых документов, таких как Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (SEANWFZ), Видение АСЕАН-2020, Устав АСЕАН, Дорожная карта Сообщества АСЕАН, а также внёс значительный вклад в выработку единой позиции Асоциации по вопросам Южно-Китайского моря, реализации Декларации о правилах поведения сторон (DOC) и переговорам по эффективному Кодексу поведения сторон в Восточном море (COC), приведенным с Китаем.

Бортпроводники и стюардессы позируют у самолета с логотипом «Год туризма в Малайзии 2026» на церемонии запуска Года туризма. Фото: Бернама/ВИА

Сборная Вьетнама по футболу уверенно завоевала чемпионский титул на Кубке АСЕАН 2024. Фото: ВИА

АСЕАН остается главным приоритетом во внешней политике Вьетнама. Следуя новой внешнеполитической стратегии, Вьетнам продолжит вносить максимальный вклад в устойчивое развитие АСЕАН.

Текст: ИЖВ, Фото: ВИА, Перевод: Динь Хонг