«Pantio» – элитная вьетнамская мода

16/02/2025

Современная мода играет важнейшую роль в формировании нашей повседневной жизни, особенно в повышении интеллектуальной привлекательности и устремлений женщин. С этой целью модный бренд «Pantio» сосредоточился на улучшении стиля вьетнамских женщин, создавая свои инновационные коллекции.

Бренд «Pantio» тесно связан с его основательницей, генеральным директором, дизайнером Май Фыонг Ань. Именно она стоит за успехом фабрики по производству одежды «Parosy» и распространения бренда «Pantio», который сегодня представлен сетью из 60 шоу-румов по всему Вьетнаму. Одежда ее бренда помогла миллионам вьетнамских женщин выглядеть красивее и чувствовать себя увереннее, давая им возможность добиться успеха во всех сферах своей жизни.



Май Фыонг Ань во время работы с коллегами. Фото: Архив

Май Фыонг Ань обучалась в Ханойском педагогическом университете, где получила степень бакалавра по специальности «химия». После работы в сфере образования, благодаря своим способностям и страсти к моде, она продолжила обучение и получила степень бакалавра в области дизайна одежды в Университете промышленных изящных искусств.

В 1990-х годах молодой дизайнер Май Фыонг Ань начала свой бизнес с бренда свадебных платьев «Фыонгань». Благодаря своей гибкости и проницательному видению бизнеса, она расширила бренд, которые быстро стали известными на севере Вьетнама. Май Фыонг Ань представила новые стили свадебных платьев и создала комплексную экосистему, включающую фотостудии, свадебные наряды, услуги по макияжу невесты и студии свадебной фотографии.

Продолжая развивать успех бренда свадебных платьев «Фыонгань», Май Фыонг Ань расширила свой модный бизнес, построив фабрику по производству одежды «Parosy». Эта фабрика не только выпускает одежду под маркой «Made in Vietnam», но и является производственным партнером для многих крупных брендов, таких как Zara, Mango, Esprit и Taka&Dance. «Parosy» также производит карнавальные костюмы, сценические наряды, свадебные и вечерние платья для экспорта на такие рынки, как Германия, Италия и Япония.

Дизайнеры получают цветы от организаторов модного показа «Слияние источников квинтэссенции».

Коллекция «Фантазия» рассказывает художественную историю современной моды в романтическом, роскошном и современном стиле. Фото: Тхань Занг/ИЖВ

В 2010 году Май Фыонг Ань осуществила свою давнюю мечту, создав модный бренд «Pantio», который предлагает вьетнамским покупателям продукцию высокого качества по доступным ценам, оставив свой след на мировой модной карте. Сегодня фабрика «Parosy» площадью более 10 тыс. м2 ежемесячно поставляет на рынок 400 -500 тыс. изделий, став первопроходцем в области прикладной моды с элегантным, динамичным и современным стилем, одевая миллионы вьетнамских женщин каждый год.



После почти 15 лет развития в 2021 и 2022 годах компания «Pantio» была признана одним из десяти самых надежных брендов Вьетнама, а в 2023 году стала выдающимся брендом Азиатско-Тихоокеанского региона и получила национальную награду «Знаменитый бренд, продукт и услуга».

Недавно, в честь 75-летия Университета промышленных изящных искусств, Май Фуонг Ань стала одним из главных спонсоров модного показа «Coi nguon tinh hoa hoi tu» («Слияние источников квинтэссенции») и одновременно представила коллекцию высококлассной прикладной моды под названием «Фантазия» перед 1000 гостями и любителями моды в Ханое. На этом мероприятии она вдохновила многие поколения студентов своей историей создания компании и упорным стремлением сохранить страсть к развитию, способствуя процветанию вьетнамской индустрии моды.



Коллекция «Фантазия» вдохновлена многогранными эмоциями мира иллюзий и представляет собой художественное повествование о современной моде в романтическом, роскошном и современном стиле. Она предоставила отличительные и впечатляющие дизайны, которые задали тренды сезона осень-зима 2024.

Май Фыонг Ань выбрала высококачественные материалы, такие как шелк, шифон и цветочное кружево. Эти мягкие, воздушные ткани не только дарят комфорт, но и подчеркивают женственность и утонченную красоту своей обладательницы. Кроме того, украшения ручной работы создают завораживающие визуальные эффекты, делая каждый дизайн по-настоящему уникальным.

Май Фыонг Ань благодарит зрителей на сцене. Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Текст: Бить Ван - Фото: Тхань Занг - Перевод: Динь Хонг