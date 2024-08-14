«GC Food»: ведущий поставщик продуктов из алоэ вера во Вьетнаме

14/08/2024

Несмотря на глобальные потрясения, GC Foodсохраняет свои позиции ведущей компании во Вьетнаме по производству продуктов из алоэ вера, поставляя продукцию как на вьетнамский, так и на международный рынок.

Фабрика «Viet Farm» всегда соблюдает гигиену пищевых продуктов. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

За счет органического сельского хозяйства, являющегося связующей нитью, «GC Food» развивается на всех уровнях, стремясь стать ведущей компанией в области переработки алоэ вера и других ключевых сельскохозяйственных продуктов. Алоэ вера (на латыни «настоящее алоэ») или Aloe barbadensis - это растение, используемое уже более 5 тыс. лет. Алоэ вера известно своими замечательными увлажняющими, успокаивающими и восстанавливающими свойствами.

В 2015 г. «GC Food» построила завод по переработке алоэ вера в центральной провинции Ниньтхуане - на «родине» алоэ вера. Занимающий более двух гектаров в промышленном парке Тханьхае завод оснащен технологией IQF, соответствующей международным стандартам, что позволило «GC Food» стать первой фабрикой такого рода во Вьетнаме и Южной Азии, ориентированной на лечение с помощью алоэ вера.

«Viet Farm» - это крупнейший завод по производству продукции из алоэ вера во Вьетнаме, расположенный в промышленном парке Тханьхае в провинции Ниньтхуане. Фото: «GC Food»

Территория «GC Food» в провинции Ниньтхуане, на которой выращивают алоэ вера. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Офис «GC Food» расположен в уезде Биньтхане (г.Хошимин), а заводы - в провинциях Донгнае и Ниньтхуане. Завод в Ниньтхуане ежегодно производит около 15 тыс. тонн продуктов из алоэ вера и 35 тыс. тонн сырья. Это крупнейший и самый современный завод по переработке алоэ вера во Вьетнаме.

Предварительный работы на ферме «Viet Farm». Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Продукцию «GC Food» можно найти примерно в двадцати странах мира, включая Японию, Южную Корею, Европу, Восточную Европу, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Во Вьетнаме алоэ вера используется для производства йогуртов и безалкогольных напитков, а также в ресторанах и кафе.

«GC Food» открыла новый завод по производству кокосового желе площадью 11 тыс. м² в промышленном парке Хонае уезда Чангбома в провинции Донгнае (южная часть страны). Это крупнейший завод во Вьетнаме с годовой мощностью производства более 20 тыс. тонн.

Мякоть алоэ вера стерилизуется на всех этапах производства. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

«GC Food» ищет новые направления в постоянно меняющемся мире. Компания продолжает исследовать и расширять свои рынки сбыта, прежде всего в Восточной Азии и Китае. «GC Food» приняла участие в выставке SIAL Shanghai 2024, стремясь завоевать новых китайских клиентов, где получила положительные отзывы. Кроме того, компания прилагает усилия по поиску новых возможностей в других регионах.

«GC Food» поставила перед собой цель достичь оборота в 573 млрд донгов в 2024 г., после чего выйти на ежегодный рост более чем на 30% в ближайшие пять лет.