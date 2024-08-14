«GC Food»: ведущий поставщик продуктов из алоэ вера во Вьетнаме
Несмотря на глобальные потрясения, GC Foodсохраняет свои позиции ведущей компании во Вьетнаме по производству продуктов из алоэ вера, поставляя продукцию как на вьетнамский, так и на международный рынок.
За счет органического сельского хозяйства, являющегося связующей нитью, «GC Food» развивается на всех уровнях, стремясь стать ведущей компанией в области переработки алоэ вера и других ключевых сельскохозяйственных продуктов. Алоэ вера (на латыни «настоящее алоэ») или Aloe barbadensis - это растение, используемое уже более 5 тыс. лет. Алоэ вера известно своими замечательными увлажняющими, успокаивающими и восстанавливающими свойствами.
В 2015 г. «GC Food» построила завод по переработке алоэ вера в центральной провинции Ниньтхуане - на «родине» алоэ вера. Занимающий более двух гектаров в промышленном парке Тханьхае завод оснащен технологией IQF, соответствующей международным стандартам, что позволило «GC Food» стать первой фабрикой такого рода во Вьетнаме и Южной Азии, ориентированной на лечение с помощью алоэ вера.
Офис «GC Food» расположен в уезде Биньтхане (г.Хошимин), а заводы - в провинциях Донгнае и Ниньтхуане. Завод в Ниньтхуане ежегодно производит около 15 тыс. тонн продуктов из алоэ вера и 35 тыс. тонн сырья. Это крупнейший и самый современный завод по переработке алоэ вера во Вьетнаме.
Продукцию «GC Food» можно найти примерно в двадцати странах мира, включая Японию, Южную Корею, Европу, Восточную Европу, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Во Вьетнаме алоэ вера используется для производства йогуртов и безалкогольных напитков, а также в ресторанах и кафе.
«GC Food» открыла новый завод по производству кокосового желе площадью 11 тыс. м² в промышленном парке Хонае уезда Чангбома в провинции Донгнае (южная часть страны). Это крупнейший завод во Вьетнаме с годовой мощностью производства более 20 тыс. тонн.
«GC Food» ищет новые направления в постоянно меняющемся мире. Компания продолжает исследовать и расширять свои рынки сбыта, прежде всего в Восточной Азии и Китае. «GC Food» приняла участие в выставке SIAL Shanghai 2024, стремясь завоевать новых китайских клиентов, где получила положительные отзывы. Кроме того, компания прилагает усилия по поиску новых возможностей в других регионах.
«GC Food» поставила перед собой цель достичь оборота в 573 млрд донгов в 2024 г., после чего выйти на ежегодный рост более чем на 30% в ближайшие пять лет.