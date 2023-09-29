«Хоа кимса»: Новая техника, призванная возродить искусство фаплам

29/09/2023

Искусство эмалирования бронзы (по-вьетнамски "фаплам") проявляется в создании эмалированных бронзовых изделий. Они стали популярными в Хюэ во времена правления династии Нгуен (1802-1945 гг.). Сегодня это искусство стало основой для молодых художников, разработавших новую технику изготовления уникальных картин.

В Ханое есть группа молодых художников под названием «Парчовая живопись», которые занимаются изготовлением картин с помощью техники «хоа кимса». Группа была создана в 2020 году, ее руководителем стала Нгуен Хоанг Ань. После окончания факультета графического дизайна Ханойского университета изящных искусств Хоанг Ань начала исследовать исторические документы, связанные с техникой фаплам. По её словам, фаплам отличается не только красивыми цветами изделий, но и их высокой прочностью.

Хоанг Ань рассказала, что «хоа кимса» означает технику изготовления картин с использованием металлических материалов. Данная техника придает украшениям изысканность, идеально подходит для нанесения на произведения современного искусства, чтобы прославить красоту традиционной вьетнамской культуры.

По словам Хоанг Ань, искусство эмалирования предполагает изготовление художественных изделий в основном из меди. Благодаря уникальному производственному процессу искусство фаплам не только обеспечивает визуальную привлекательность, но и долговечность с точки зрения механических, химических и физических свойств, что означает высокую устойчивость к коррозии окружающей среды.

Однако, первоначальная техника фаплам чрезвычайно сложна и включает в себя семь основных этапов и 108 подэтапов. Чтобы возродить технику фамлам, необходимо было упростить этапы. Результатом стала техника «хоа кимса», состоящая из трех основных этапов: сгибание медной проволоки, нанесение эмалевых точек и окончательное нанесение эмали. «В этом контексте «хоа» означает рисунок, «ким» представляет собой металлический материал, составляющий основу изделия, а «са» означает цветной песок, который придает изделию особый характер», - отметила художница Хоанг Ань.

Она подчеркнула, что это нововведение не ставит под угрозу эстетическую привлекательность изделий, произведенных с использованием традиционных технологий, а лишь упрощает процесс изготовления, позволяя большему количеству людей создавать декоративные предметы для практического применения в повседневной жизни.

Хоанг Ань также использовала технику «хоа кимса» в декорировании сувенирной продукции, сочетая ее с такими материалами, как дерево и пластик. Изделиями являются чехлы для телефонов и подвески, подставки, календари и др. Обычно создание продукта с использованием этого метода занимает от 5 до 10 дней.

Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг - Переводчик: Чан Хиеу