«Такая же зима была» у дизайнера Дык Хунга
Недавно, один из ведущих дизайнеров вьетнамской моды, Дык Хунг из Ханоя, представил свою новую коллекцию под названием «Такая же зима была», которая является изысканным сочетанием традиционных стеганых курток и современных цветовых решений.
Коллекция перенесла зрителей в ностальгическую атмосферу модного фильма. Дык Хунг создал гармоничное единение между стегаными рубашками, характерными для старшего поколения ханойских женщин, и современными тенденциями, воплощая дыхание времени в каждом элементе ткани и дизайна. Эта коллекция стала завораживающей симфонией моды.
Сборник стихов о Ханое открывается пронизанной мелодией «Любимые зимы», которая сливается с романтическим снегопадом на подиуме, создавая уникальную атмосферу. Начинаясь с холодных и спокойных образов, коллекция постепенно наполняется яркими цветами, вызывая сильные эмоции у зрителей.
Обладая пленительной харизмой, Дык Хунг привнес в коллекцию элементы, отражающие богатую вьетнамскую культуру. Мисс Х'Хен Ни, представляя эту коллекцию, светится на подиуме, словно зимний цветок, в наряде теплой цветовой палитры с яркими акцентами. Коллекция «Такая же зима была» не только включает темные оттенки, но и предлагает яркие, насыщенные цвета, такие как зеленый, желтый и розовый, которые впечатлили зрителей.
Образ развевающейся стеганой рубахи вдохновлен гарнизонной формой — символом героической истории нации. Это также сочетание традиций и современности, прошлого и будущего, знаменует собой новый этап в развитии вьетнамской моды.
Тщательно проработанные бархатные цветочные детали и разнообразие фасонов, таких как расклешенные рукава и жилеты, излучают красоту, пропитанную духом времени. Мягкие линии шелка и бархата в сочетании с яркими 4D-цветами создают визуально привлекательный опыт, позволяющий зрителям почувствовать тепло зимы и изысканность каждого наряда. Каждый дизайн рассказывает о традициях и жизненной силе, сохраняющей вьетнамскую идентичность даже в зиму.
Г-н Дык Хунг отметил, что с помощью своей коллекции он стремится передать важное послание: «Передача традиций молодым поколением Вьетнама — это источник счастья, ведь именно молодежь сохранит и поддержит нашу культуру».
Коллекция «Такая же зима была» с вдохновляющей историей провела зрителей через множество эмоций, открывая новые аспекты зимы через уникальные костюмы Дыка Хунга.
Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг - Переводчик: Чан Хиеу