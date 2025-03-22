«Такая же зима была» у дизайнера Дык Хунга

22/03/2025

Недавно, один из ведущих дизайнеров вьетнамской моды, Дык Хунг из Ханоя, представил свою новую коллекцию под названием «Такая же зима была», которая является изысканным сочетанием традиционных стеганых курток и современных цветовых решений.

Коллекция «Такая же зима была» у дизайнера Дыка Хунга перенесла зрителей в ностальгический модный фильм.



Коллекция перенесла зрителей в ностальгическую атмосферу модного фильма. Дык Хунг создал гармоничное единение между стегаными рубашками, характерными для старшего поколения ханойских женщин, и современными тенденциями, воплощая дыхание времени в каждом элементе ткани и дизайна. Эта коллекция стала завораживающей симфонией моды.

Сборник стихов о Ханое открывается пронизанной мелодией «Любимые зимы», которая сливается с романтическим снегопадом на подиуме, создавая уникальную атмосферу. Начинаясь с холодных и спокойных образов, коллекция постепенно наполняется яркими цветами, вызывая сильные эмоции у зрителей.

Дык Хунг является одним из ведущих дизайнеров в мире вьетнамской моды, многие коллекции которого представляют вьетнамскую культуру.

Обладая пленительной харизмой, Дык Хунг привнес в коллекцию элементы, отражающие богатую вьетнамскую культуру. Мисс Х'Хен Ни, представляя эту коллекцию, светится на подиуме, словно зимний цветок, в наряде теплой цветовой палитры с яркими акцентами. Коллекция «Такая же зима была» не только включает темные оттенки, но и предлагает яркие, насыщенные цвета, такие как зеленый, желтый и розовый, которые впечатлили зрителей.

Коллекция «Такая же зима была» демонстрирует талант ведущего дизайнера вьетнамского мира моды.

Образ развевающейся стеганой рубахи вдохновлен гарнизонной формой — символом героической истории нации. Это также сочетание традиций и современности, прошлого и будущего, знаменует собой новый этап в развитии вьетнамской моды.

Вместе с романтическим снегопадом на сцене зазвучала проникновенная мелодия «Любимые зимы», открывая показ коллекции «Такая же зима была».

Рельефные бархатные цветочные детали тщательно обработаны мастерами, вдыхают жизнь в современную моду. Тщательно проработанные бархатные цветочные детали и разнообразие фасонов, таких как расклешенные рукава и жилеты, излучают красоту, пропитанную духом времени. Мягкие линии шелка и бархата в сочетании с яркими 4D-цветами создают визуально привлекательный опыт, позволяющий зрителям почувствовать тепло зимы и изысканность каждого наряда. Каждый дизайн рассказывает о традициях и жизненной силе, сохраняющей вьетнамскую идентичность даже в зиму.

Г-н Дык Хунг отметил, что с помощью своей коллекции он стремится передать важное послание: «Передача традиций молодым поколением Вьетнама — это источник счастья, ведь именно молодежь сохранит и поддержит нашу культуру».

Дизайнер Дык Хунг и мисс Х'Хен Ние сыграли роль Ведетты для коллекции «Такая же зима была».

Коллекция «Такая же зима была» с вдохновляющей историей провела зрителей через множество эмоций, открывая новые аспекты зимы через уникальные костюмы Дыка Хунга.

Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг - Переводчик: Чан Хиеу