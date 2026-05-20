«Зё-ча» из Ыокле - душа вьетнамского вкуса

20/05/2026

Расположенная на берегу реки Нюэ, деревня Ыокле (община Занхоа, г. Ханой) издавна славится традиционным ремеслом приготовления вьетнамских мясных изделий «зё-ча» (традиционные вьетнамские колбасные изделия из нежирной свинины). На протяжении почти 500 лет это ремесло остаётся не только источником дохода местных жителей, но и воплощением кулинарного искусства Вьетнама.



По словам мастера Нгуен Дык Биня, более 40 лет продвигающего продукцию Ыокле на внутреннем и международном рынках, главный секрет местного «зё-ча» заключается в строгом отборе ингредиентов.

Для приготовления используется исключительно свежее «горячее» мясо, благодаря чему ломтики «зё-луа» отличаются нежно-розовым цветом, гладкой поверхностью и характерными мельчайшими порами.

«Зё» из Ыокле обладает нежным сладковатым вкусом и тонким ароматом банановых листьев, а коричная колбаса «ча-куэ» выделяется золотистой корочкой, насыщенным пряным ароматом корицы и нежной мякотью внутри. Именно эта гармония стала эталоном вкуса, в котором отчётливо отражается дух вьетнамской кухни.



Сегодня жители Ыокле продолжают сохранять и развивать ремесло не только во Вьетнаме, но и за его пределами. Для них каждый ломтик «зё-ча» - это не просто традиционное блюдо, а частица культурной памяти и вкуса родины.