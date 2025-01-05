«Закатная деревня» на Фукуоке

05/01/2025

На юге мирного и процветающего острова Фукуока, известного как Жемчужный остров, находится Закатная деревня - место, имеющее яркий и жизнерадостный вид оживленного приморского городка в средиземноморском стиле.

Закатная деревня на острове Фукуоке. Фото: Архив SUN GROUP

Красота Закатной деревни. Фото: Ле Минь/ИЖВ

Стремясь «украсить землю» на протяжении последних нескольких лет, Sun Group создала Закатную деревню, вдохновленную средиземноморской архитектурой.

Здесь можно увидеть разноцветные дома, расположенные на склонах холмов, которые постепенно спускаются к морю, оживленные магазины на маленьких извилистых улочках и балконы, украшенные цветами.

Среди достопримечательностей Закатной деревни находятся архитектурные сооружения с древними и всемирно известными символами, такие как 75-метровая Часовая башня из красного кирпича, обращенная к морю и вдохновленная знаменитой колокольней Святого Марка в Италии; прославленная Триумфальная арка из Парижа; районы, воссоздающие древнеримскую площадь и таинственные руины Помпей; Карандашная башня и керамическая дорожка в центре деревни. Здесь также расположено множество кафе в европейском стиле.

Очень привлекательным местом для молодежи является Мост поцелуев, протянувшийся на 810 метров, с двумя отдельными пешеходными дорожками, идущими в противоположных направлениях. Между дорожками расстояние в 30 сантиметров, которого вполне достаточно, чтобы обняться, пожать руку или ... поцеловаться.

Этот особый дизайн несет вечное послание о любви и связях между людьми, природой и Вселенной, к тому же, мост является прекрасным местом для наблюдения за закатом.

Ночной рынок Вуйфет на берегу моря. Фото: Ле Минь/ИЖВ

Посещение острова Хонтхома.

Помимо потрясающих пейзажей и архитектуры, в деревне круглый год проходят оживленные фестивали, в том числе водное музыкальное шоу «Поцелуй звезд», известное как мультимедийное художественное представление мирового уровня.

Среди других праздников мирового уровня - показ мод Fashion Voyage, серия новогодних мероприятий, ежемесячные музыкальные концерты Sun Memory и Вуйфест (VUI-Fest Bazaar), первый в стране ночной рынок на берегу моря.

В течение всего года в деревне проходят оживленные фестивали.

Посетители также могут насладиться блюдами местной кухни, в том числе уличными представлениями местных кулинаров.

Это элегантное место для отдыха, предлагающее отличные впечатления и удобства. Оно состоит из трех комплексов: Sun Grand City Hillside Residence, состоящий из элитных квартир; Central Village, названный сердцем Закатной деревни и расположенный прямо в ее центре, обладает множеством мест для встреч и причудливых мероприятий; и Sun Premier Village Primavera, состоящий из коммерческих резиденций (домов-магазинов), расположенных рядом с пляжем, выделяется остроконечными крышами.

Яркий фейерверк. Фото: Архив SUN GROUP

Туристам, желающим найти место для изучения и наслаждения разнообразной красотой Фукуока, желающим ощутить его яркую жизнь, стоит приехать в Закатную деревню, известную как главный центр развлечений и отдыха во Вьетнаме.

Текст: Сон Нгиа/ИЖВ

Фото: Ле Минь/ИЖВ и архив Sun Group