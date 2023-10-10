«Диенкуанг»: национальный бренд электроэнергетической отрасли Вьетнама

10/10/2023

«Диенкуанг» - это бренд, который уже на протяжении 14 лет получает Национальную премию бренда, а также множество других престижных наград, присуждаемых потребителями и ассоциациями. Холдинг «Диенкуанг» является стратегическим партнером в области комплексных решений интеллектуального освещения для крупных внутренних проектов и комплексных решений для умных городов.

«Диенкуанг» - это единственное предприятие, представляющее светотехническую промышленность Вьетнама, которое на протяжении многих лет удостаивается звания национального бренда. По мнению совета директоров компании, достижения холдинга «Диенкуанг» связаны с инвестициями в производство, управлением качеством и соответствием строгим критериям вьетнамского национального бренда.

Панорама завода АО «Диенкуанг». Фото: Архив холдинга «Диенкуанг»

В частности, что касается критериев качества, холдинг «Диенкуанг» внедряет и поддерживает систему управления качеством; заявляет о качестве продукции в соответствии с положениями законодательства и инвестирует в поддержание качества продукции. Используя критерии инноваций, «Диенкуанг» фокусируется на политике поощрения инноваций и творчества, а также на организации исследований и разработок (R&D). Критерии новаторского потенциала включают 14 положений, таких как: видение предприятия; основные ценности предприятия; план развития человеческих ресурсов; видение бренда; позиционирование бренда; защита бренда и т.д.

Основываясь на существующих фундаментальных преимуществах, из сугубо производственного предприятия «Диенкуанг» превратился в технологический холдинг, предлагающий интеллектуальные решения в области освещения для городов и городских территорий. Холдинг «Диенкуанг» обладает особыми преимуществами в области освещения и интеллектуального управления.



В 2016 году предприятие по производству традиционной продукции «Диенкуанг» превратилось в технологический холдинг. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Отличие «Диенкуангa» от других предприятий заключается в разнообразных и гибких услугах и решениях в области освещения, которые можно интеллектуально контролировать, программировать и автоматизировать, обеспечивая критерии «умное, безопасное и красивое», удовлетворяя потребности клиентов, помогая экономить энергию, снижая затраты на проекты по освещению и эффективно используя ресурсы.

В настоящее время «Диенкуанг» представляет собой крупное предприятие, имеющее 5 производственных предприятий, в том числе 4 завода во Вьетнаме и 1 в Венесуэле, с производственной мощностью около 200 млн изделий в год.



В 2019 году компания Диенкуанг ввела в эксплуатацию высокотехнологичный завод Диенкуанг в 9-м районе (г.Хошимин). Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

В ближайшее время «Диенкуанг» разработает множество умных и современных технологических решений, которые будут способствовать комплексным инновациям, создавая более мощную движущую силу для экономического и социального роста в ключевых экономических регионах Вьетнама, стремясь сократить технологический разрыв с развитыми городами в стране и по всему миру.



Осветительное оборудование АО «Диенкуанг». Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Провозглашая своей миссией создание продуктов, услуг и решений, которые принесут комфорт, безопасность и эстетику, способствуя улучшению качества жизни людей и общества, «Диенкуанг» всегда стремится предлагать качественные продукты, услуги и решения, обеспечивающие высокую эстетику и удобство, разумные цены и удобство для пользователей, помогающие сделать жизнь лучше. «Диенкуанг» считает, что построение производственных и бизнес-стратегий связано с целями устойчивого развития, способствуя общему благу страны.

«Диенкуанг» - это бренд, вызывающий у вьетнамских потребителей ассоциации на протяжении многих столетий. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Как бренд «Сделано во Вьетнаме», рожденный в колыбели вьетнамской промышленности, «Диенкуанг» всегда стремится представлять свои продукты и услуги международному сообществу, чтобы внести свой вклад в модернизацию вьетнамских товаров.