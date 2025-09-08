«Госпожа Бинь»: Стальная роза Вьетнама

08/09/2025

В современной истории Вьетнама г-жа Нгуен Тхи Бинь - бывший вице-президент страны - занимает особое место как выдающийся дипломат, символ интеллекта, мужества и духа вьетнамских женщин на международной арене.

Бывший вице-президент Нгуен Тхи Бинь (август 2025 г.). Фото: Конг Дат/ИЖВ

Нгуен Тхи Бинь, урождённая Нгуен Тхи Чау Са, родилась 26 мая 1927 года в провинции Куангнам (ныне - город Дананг) в семье с глубокими патриотическими корнями. Будучи внучкой Фан Чау Чиня - выдающегося патриота и реформатора начала XX века, - она с юных лет впитала стремление к независимости, прогрессивное мышление и преданность Родине.

27 января 1973 года в Париже (Франция) министр иностранных дел Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам, г-жа Нгуен Тхи Бинь подписала Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Фото: Ван Лыонг/ВИА

Свою политическую активность она начала в 1945 году, участвуя в движении по захвату власти в Сайгоне. В 1948 году она вступила в Коммунистическую партию Вьетнама. Период заключения в тюрьме Чихоа (1951-1953 гг.) лишь закалил её волю, превратив в стойкого революционера.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам вручает орден, удостоверяющий о присвоении звания Героя труда Нгуен Тхи Бинь, бывшему члену ЦК КПВ, бывшему вице-президенту и министру иностранных дел Временного революционного правительства Юга Вьетнама. Фото: Фам Хай Её дипломатическая деятельность неразрывно связана с одним из самых сложных периодов в истории страны - сопротивлением американскому империализму. После Тэтского наступления 1968 года нарастающее международное давление вынудило США сесть за стол переговоров. В этом ключевом контексте Нгуен Тхи Бинь была назначена главой делегации Временного революционного правительства Южного Вьетнама на Парижской мирной конференции.

Руководители партии и государства вручают цветы бывшему вице-президенту Нгуен Тхи Бинь по случаю 50-й годовщины подписания Парижского соглашения (27 января 1973 г. - 27 января 2023 г.). Фото: Фам Хай/ВИА

По прибытии в Париж 4 ноября 1968 года Нгуен Тхи Бинь произнесла речь, в которой представила пять пунктов решения, предложенных Временным революционным правительством Южного Вьетнама. Её выступление произвело мощное впечатление: откровенность, чёткая аргументация и уверенность получили признание западной прессы, которая уважительно стала называть её «Госпожа Бинь».

Жизнь и карьера Нгуен Тхи Бинь навсегда останутся бесценным источником вдохновения для будущих поколений: национальная гордость, урок солидарности, стойкости и патриотизма. Фото: Конг Дат/ИЖВ

На протяжении почти пяти лет напряженных переговоров она оставалась голосом мира, твёрдо отстаивая справедливое дело своей страны. Благодаря её смелости, гибкости и искусной тактике переговоров создавалось международное давление, заставлявшее США постепенно идти на уступки.

27 января 1973 года она стала единственной женщиной из четырёх подписантов Парижского соглашения, официально завершившего войну и восстановившего мир во Вьетнаме. Её образ на церемонии стал символом вьетнамской дипломатии и яркого воплощения роли вьетнамской женщины на мировой арене.

Бывший вице-президент Нгуен Тхи Бинь на церемонии, посвящённой 50-летию подписания Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме (27 января 1973 года - 27 января 2023 года). Фото: Фам Хай

После переговоров ей были поручены значимые государственные задачи: министр образования, замглавы Центральной комиссии КПВ по внешним связям, руководитель комитета по иностранным делам Национального собрания, а впоследствии - вице-президент Социалистической Республики Вьетнам (1992-2002 гг.).

Посол Лаоса во Вьетнаме Кхампао Энтхаван вручает Орден Свободы (Итсала) Государства Лаос бывшему вице-президенту Нгуен Тхи Бинь (май 2025 г.). Фото: Фам Хай/ВИА

Она - живой пример патриотизма, интеллекта и роли женщин Вьетнама в деле строительства и защиты Родины. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Нгуен Тхи Бинь - не просто государственный деятель, а особая глава современной истории Вьетнама. Её жизнь - свидетельство сочетания революционной воли и национального духа, стратегического мышления и глубокой человечности. В её образе воплощается вьетнамская дипломатия - уверенная и настойчивая, но мягкая и гибкая, решительная, но исполненная человечности.

Текст: Тхао Ви - Фото: Фам Хай, Конг Дат/ИЖВ

Перевод: Динь Хонг



