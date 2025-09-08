«Госпожа Бинь»: Стальная роза Вьетнама
В современной истории Вьетнама г-жа Нгуен Тхи Бинь - бывший вице-президент страны - занимает особое место как выдающийся дипломат, символ интеллекта, мужества и духа вьетнамских женщин на международной арене.
Нгуен Тхи Бинь, урождённая Нгуен Тхи Чау Са, родилась 26 мая 1927 года в провинции Куангнам (ныне - город Дананг) в семье с глубокими патриотическими корнями. Будучи внучкой Фан Чау Чиня - выдающегося патриота и реформатора начала XX века, - она с юных лет впитала стремление к независимости, прогрессивное мышление и преданность Родине.
Свою политическую активность она начала в 1945 году, участвуя в движении по захвату власти в Сайгоне. В 1948 году она вступила в Коммунистическую партию Вьетнама. Период заключения в тюрьме Чихоа (1951-1953 гг.) лишь закалил её волю, превратив в стойкого революционера.
Её дипломатическая деятельность неразрывно связана с одним из самых сложных периодов в истории страны - сопротивлением американскому империализму. После Тэтского наступления 1968 года нарастающее международное давление вынудило США сесть за стол переговоров. В этом ключевом контексте Нгуен Тхи Бинь была назначена главой делегации Временного революционного правительства Южного Вьетнама на Парижской мирной конференции.
По прибытии в Париж 4 ноября 1968 года Нгуен Тхи Бинь произнесла речь, в которой представила пять пунктов решения, предложенных Временным революционным правительством Южного Вьетнама. Её выступление произвело мощное впечатление: откровенность, чёткая аргументация и уверенность получили признание западной прессы, которая уважительно стала называть её «Госпожа Бинь».
На протяжении почти пяти лет напряженных переговоров она оставалась голосом мира, твёрдо отстаивая справедливое дело своей страны. Благодаря её смелости, гибкости и искусной тактике переговоров создавалось международное давление, заставлявшее США постепенно идти на уступки.
27 января 1973 года она стала единственной женщиной из четырёх подписантов Парижского соглашения, официально завершившего войну и восстановившего мир во Вьетнаме. Её образ на церемонии стал символом вьетнамской дипломатии и яркого воплощения роли вьетнамской женщины на мировой арене.
После переговоров ей были поручены значимые государственные задачи: министр образования, замглавы Центральной комиссии КПВ по внешним связям, руководитель комитета по иностранным делам Национального собрания, а впоследствии - вице-президент Социалистической Республики Вьетнам (1992-2002 гг.).
Даже после ухода с государственных постов она продолжала служить стране через народную дипломатию. С 2003 года возглавляла Фонд мира и развития Вьетнама, активно продвигая гуманитарную деятельность, образование и диалоги во имя мира.
Нгуен Тхи Бинь - не просто государственный деятель, а особая глава современной истории Вьетнама. Её жизнь - свидетельство сочетания революционной воли и национального духа, стратегического мышления и глубокой человечности. В её образе воплощается вьетнамская дипломатия - уверенная и настойчивая, но мягкая и гибкая, решительная, но исполненная человечности.
Текст: Тхао Ви - Фото: Фам Хай, Конг Дат/ИЖВ
Перевод: Динь Хонг