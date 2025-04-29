«Вьетнам – единая страна, вьетнамский народ – единый народ»

29/04/2025

В ноябре 1974 года Политбюро, Секретариат ЦК КПВ и Центральный военный совет приняли историческое решение о проведении Генерального наступления и восстания весной 1975 года. Фото: ВИА Танк Освободительной армии прорываются через железные ворота и захватывают Президентский дворец марионеточного правительства Сайгона, полдень 30 апреля 1975 года. Фото: Май Хыонг/ВИА

Солдат Буй Куанг Тхан (с флагом, впереди) и трое бойцов 2-го корпуса – армейской группы Хыонгзянг – водружают знамя на крыше Президентского дворца сайгонского режима в 11 часов 30 минут 30 апреля 1975 года. Фото: Ву Тао/ВИA

В своей недавней статье под названием «Вьетнам – единая страна, вьетнамский народ – единый народ» генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам назвал победу 30 апреля 1975 года ярким символом революционного героизма, воли к независимости, самодостаточности и силы великого национального единства. Иллюстрированный журнал Вьетнам хотел бы представить вам перевод его статьи":

Момент, когда флаг Освободительной армии взвился над крышей Дворца Независимости в полдень 30 апреля 1975 года, вошёл в историю как великое событие – день полного освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, когда вновь от гор до рек – единая Родина.

Это была не только великая победа вьетнамского народа в трудной и изнурительной войне сопротивления против США за спасение страны, но и яркий символ революционного героизма, воли к независимости, самодостаточности и силы великого национального единства.



Стремление к мирному, единому, независимому и свободному Вьетнаму всегда было основой национального духа на протяжении тысячелетий истории. Со времён основания государства королями Хунгами до наших дней, пройдя через многочисленные войны сопротивления против иностранных захватчиков за защиту родных земель и границ, патриотизм и национальный дух всегда пронизывали всю историю страны красной нитью. Под руководством партии и дядюшки Хо это стремление всегда было несравненной духовной силой, побуждавшей все слои общества сплоченно преодолевать любые трудности и испытания, чтобы в 1945 году вернуть независимость, в 1954 году изгнать колониалистов и в 1975 году объединить страну.

6 апреля 1975 года было создано Командование операции по освобождению Сайгона – Зядиня, в состав которого вошли: Ван Тиен Зунг, командующий; Фам Хунг, политический комиссар и секретарь партии; Чан Ван Ча, первый заместитель командующего и начальник штаба; Ле Дык Ань, заместитель командующего (22 апреля добавлены товарищ Ле Чонг Тан, заместитель командующего, товарищ Ле Куанг Хоа, заместитель политического комиссара). На фото: Командование операции «Хошимин». Фото: ВИА Жители Сайгона на митинге приветствовали создание Военно-административного комитета города 7 мая 1975 года. Фото: Минь Лок/ВИA Победа героического народа

Победа 30 апреля 1975 года ознаменовала не только окончание самой продолжительной и ожесточённой войны в современной истории Вьетнама, но и стала блестящей вехой на пути вьетнамского народа к построению и защите своей страны. Эта победа стала результатом глубокой веры в независимости и стремления к независимости, свободе и воссоединению страны. Это победа, ставшая возможной благодаря силе великого национального единства под мудрым руководством Коммунистической партии Вьетнама. Это была также победа истины «Нет ничего дороже независимости и свободы» и страстного патриотизма, несломимого боевого духа вьетнамского народа, а также прогрессивных сил и миролюбивых людей во всём мире.

Победа 30 апреля 1975 года стала результатом железной решимости вьетнамского народа создать единую страну, которую не может разделить никакая сила. Президент Хо Ши Мин – гениальный вождь вьетнамского народа – провозгласил бессмертную истину: «Вьетнам – единая страна, вьетнамский народ – единый народ. Реки могут передохнуть, горы могут рухнуть, но эта истина никогда не изменится».

Слова дядюшки Хо стали не только священной декларацией суверенитета и территориальной целостности, но и факелом, освещающим путь к великой победе, источником вдохновения и силы для всех поколений вьетнамцев в тяжёлые и жестокие годы войны. Победа 30 апреля 1975 года является живым доказательством философии эпохи: «Нет ничего дороже независимости и свободы».

Победа 30 апреля 1975 года была не просто военным триумфом, но и кристаллизацией интеллекта, храбрости и пылкого стремления к прочному миру и праву на самоопределение народа, который когда-то был колонизирован, разделен и угнетен. Как сказал Генеральный секретарь ЦК КПВ Ле Зуан: «Эта победа принадлежит не отдельному человеку, а всему вьетнамскому народу». И, как однажды написал поэт То Хыу: «Никакая боль не бывает только чьей-то личной/ Эта победа принадлежит всему человечеству».

Великая победа весной 1975 года также оставила глубокий след на международной арене, глубоко воодушевив национально-освободительное движение во многих регионах Азии, Африки и Латинской Америки, побудив народы восстать против неоколониализма и обрести свободу и независимость. Это победа справедливости над тиранией, заявление перед международным сообществом о том, что даже небольшой народ, обладающий правдой, солидарностью и непоколебимой волей, при поддержке и чистой помощи международных друзей, прогрессивных сил и миролюбивых людей во всем мире, обязательно победит силы, многократно превосходящие его.



Президент Хо Ши Мин в Вьетбаке в период сопротивления французской колонизации. Фото: ВИА

Воля и стремление к объединению страны

На протяжении 30-летней затяжной войны сопротивления колониализму и империализму (1945–1975 гг.) вьетнамский народ сталкивался с невообразимыми трудностями, самопожертвованиями и потерями, но воля к независимому, единому Вьетнаму никогда не ослабевала.

В своем обращении по случаю Национального праздника 2 сентября 1955 года дядюшка Хо заявил: «Вьетнам обязательно будет объединен, потому что наша страна – единое целое, и никто не может ее разделить». В письме, адресованном соотечественникам всей страны в 1956 году, дядюшка Хо написал: «Воссоединение страны – это путь жизни для нашего народа». Когда война вступила в самую острую и жестокую фазу, 17 июля 1966 года, дядюшка Хо твердо заявил: «Война может длиться 5 лет, 10 лет, 20 лет или ещё дольше. Ханой, Хайфон и другие города, предприятия могут быть разрушены. Но вьетнамский народ полон решимости стоять без страха! Нет ничего дороже независимости и свободы. В день победы наш народ восстановит нашу страну, сделав ее более достойной и красивой.». И действительно, под руководством президента Хо Ши Миня и нашей партии, вооружённые силы и народ Вьетнама преодолели бесчисленные трудности, шаг за шагом разбивая современные военные стратегии, с твердой верой в силу справедливости и дух национальной независимости.

Декларация президента Хо Ши Мина «Вьетнам – единая страна, вьетнамский народ – единый народ», была не просто истиной и стратегическим ориентиром, но и велением, исходящим от сердца всего народа. В разгар войны эти слова стали великим источником силы, вдохновляя и мотивируя миллионы вьетнамцев пойти на фронт с волей «умереть за Отечество». Слова дядюшки Хо – священный призыв, символ решимости преодолеть все страдания и невзгоды, чтобы обрести для народа независимость и свободу, воссоединение страны, счастья и процветания.

На протяжении более чем 30 лет войны сопротивления и строительства страны миллионы лучших сынов и дочерей страны храбро сражались, жертвуя своими жизнями. Бесчисленные семьи потеряли близких, сёла и города были разрушены. Поколениям молодых людей пришлось на время отказаться от своих мечтаний об учебе и личных амбиций, чтобы отправиться на защиту Отечества с клятвой: «Не вернемся, пока враг не будет уничтожен». Многие матери провожали сыновей, жены – мужей на фронт, не зная, когда они вернутся. Дети росли под огнем бомб и пуль, учились читать и писать в подвалах и ели кукурузу, картофель и маниоку вместо риса. Многие солдаты, молодые добровольцы и фронтовики пали на S-образной земле Отечества, коммандос сражались в самом сердце врага, ополченцы и партизаны – в болотах и деревнях, солдаты освободительной армии пересекали Бенхай, Чыонгшон. Все они были твердо убеждены: вьетнамский народ вернет себе контроль над своей страной, а Север и Юг обязательно воссоединятся как одна семья.

Победа 30 апреля 1975 года стала результатом воплощения идеалов и твердой воли народа, который никогда не покорится. Это победа, достигнутая ценой крови и жертв миллионов сынов и дочерей Вьетнама, их любовью к родине, храбростью, верой в победу и решимостью никогда не отступать.

Ровно полвека прошло с момента воссоединения страны, но звуки триумфальной песни до сих пор звучат в душах вьетнамского народа. По случаю этого великого события мы с почтением чтим память нашего любимого Президента Хо Ши Мина – гениального вождя партии и народа Вьетнама, великого учителя вьетнамской революции, героя национального освобождения, выдающегося деятеля мировой культуры, выдающегося борца международного коммунистического движения, который заложил идеологические основы борьбы за освобождение и объединение страны. Мы выражаем благодарность и отдаём дань памяти прежним руководителям партии, павшим героям, борцам за Родину, выдающимся деятелям, интеллектуалам, соотечественникам со всех уголков страны, мужественно сражавшимся и отдавшим свою жизнь ради этого благородного идеала. Нынешнее и будущее поколения вьетнамцев навсегда будут хранить в сердцах благодарную память о великих заслугах и самопожертвованиях во имя независимости Отечества, счастья и процветания народа, вечного существования и развития нации.

Мы выражаем глубокую благодарность международным друзьям – прогрессивным силам, братским социалистическим странам, гуманитарным организациям и миролюбивым людям по всему миру – которые сопровождали, помогали и поддерживали Вьетнам в годы борьбы за национальное освобождение, а также в деле послевоенного восстановления и развития страны. Эти чистые, искренние, бескорыстные и благородные чувства и поддержка навсегда останутся в сердцах вьетнамского народа.

Самая протяженная железнодорожная магистраль Вьетнама соединяет Ханой и Хошимин протяженностью 1726 км. Фото: ИЖВ Полвека восстановления, исцеления и развития На протяжении более чем века вьетнамский народ пережил как героические, так и трагические страницы своей истории, пришлось пережить неисчислимые страдания и потери под гнётом колониализма, феодализма, а особенно – в двух жестоких войнах, длившихся более трёх десятилетий. Эти войны унесли жизни миллионов людей и оставила после себя глубокие физические, психические, социально-экономические и экологические раны, последствия которых ощущаются даже теми поколениями, родившимися после того, как замолчали пушки. Нет ни одного уголка на Родине, не испытавшего страданий; нет ни одной семьи, не понесшей потерь и самопожерствований. И до сих пор нам еще предстоит преодолеть последствия войны – бомбы, мины, «Агент Оранж»/диоксин и многое другое. Но время, великодушие и прощение помогли нашему народу постепенно преодолеть боль, залечить раны, оставить прошлое позади, уважая различия и устремляясь в будущее. Спустя 50 лет после воссоединения страны мы обрели достаточно храбрости, веры, гордости и душевной щедрости, чтобы вместе преодолеть боль, смотреть в будущее, чтобы прошедшая война больше не разделяла вьетнамцев. На этом пути развития политика национального примирения всегда рассматривалась партией и государством как долгосрочный стратегический выбор, как прочная основа великого блока национального единства. Мы ясно понимаем исторические причины, приведшие к войне – от внешнего вмешательства и внутренних разногласий до заговоров, направленных на подрыв сплоченности и разжигания вражды ради политических целей. Но мы также понимаем, что все вьетнамцы, где бы они ни находились – внутри страны или за её пределами, независимо от того, на какой стороне истории они оказались, – имеют одно происхождение, говорят на одном языке и несут в сердце одну любовь к своей Родине и стране. За эти годы во время моих деловых поездок по разным континентам у меня было много возможностей встретиться с тысячами вьетнамцев, живущих за рубежом – от молодых интеллигентов, строящих свою карьеру в Европе, Америке, Азии и Океании, до успешных бизнесменов, известных деятелей культуры, простых трудящихся, осваивающих «новые земли», включая многих, кто ранее был на «другой стороне». Каждая из этих встреч произвела на меня глубокое впечатление: несмотря на возможные различия в политических взглядах, историческом опыте или условиях жизни, все они сохраняют национальную гордость, ощущают себя «гражданами Вьетнама» и испытывают глубокую тоску по Родине. Я стал свидетелем многих трогательных встреч между вьетнамскими ветеранами и бывшими солдатами США – людьми, которые когда-то стояли по разные стороны линии фронта, держали оружие против друг друга, а теперь могут пожимать друг другу руки, беседовать и искренне делиться пережитым друг с другом, уже без никаких комплексов. Сегодня Вьетнам и США – бывшие враги – стали всеобъемлющими стратегическими партнёрами, сотрудничающими ради мира, во благо народов двух стран, а также ради безопасности и стабильности региона. Поэтому нет никаких оснований, по которым сам вьетнамский народ – единый по происхождению, рожденный одной матерью, всегда стремящийся к единой, процветающей стране, – должен и дальше хранить в своих сердцах ненависть, разногласия и разделение. Национальное примирение не означает забвение истории или стирание различий, а заключается в готовности принимать разные точки зрения с духом великодушия и уважения, – ради более высокой цели: построения мирного, единого, сильного, цивилизованного и процветающего Вьетнама, чтобы будущим поколениям никогда не пришлось стать свидетелями войны, разлуки, ненависти и утраты, которые выпали на долю наши предки. Мы уверены, что каждый вьетнамец – независимо от того, где он живет и каким было его прошлое – может объединить усилия и внести свой вклад в построение светлого будущего для нации. Партия и государство всегда последовательно открывали свои объятия, уважали любой вклад и прислушивались ко всем конструктивным и единым голосам вьетнамской диаспоры – к тем, кто вносит свой вклад в установление связей Вьетнама с миром. Мы не в силах переписать историю, но мы можем спланировать будущее. Прошлое существует это для того, чтобы помнить, выражать благодарность и извлекать уроки. Будущее – чтобы вместе строить, создавать и развиваться. Это – почетное обещание сегодняшнего поколения тем, кто пал в войне, это общее стремление нации, которая пережила множество страданий, но никогда не была сломлена. 50 лет назад вьетнамский народ написал яркую эпопею героизма железной волей и неуклонной храбростью – это была симфония воли, решимости, единства и любви к миру. Полвека спустя этот же народ продолжает писать новую эпопею – симфонию обновления, интеграции, развития и стремления к мощному подъему в XXI веке. Ранее ни один истинный вьетнамец не желал, чтобы его страна была разделена. В наши дни, без сомнения, ни один истинный вьетнамец не может не стремиться к тому, чтобы его страна становилась всё более сильной, процветающей и шла в ногу с ведущими державами мира.

Туристы посещают особо охраняемый государством исторический памятник – Дворец Независимости, популярную достопримечательность Хошимина. Фото: Хонг Дат/ВИА Взгляд в будущее – продолжение, строительство, инновации и развитие

Больше всех, сегодняшнее поколение понимает, что независимость и единство – это не конечная цель, а отправная точка для нового пути: пути построения мирного, богатого, цивилизованного, развивающегося и вечного Вьетнама. Если поколение наших отцов и дедов увековечило истину «Вьетнам – единая страна, вьетнамский народ – единый народ» через саможерствования и потери, то сегодняшнее поколение должно превратить эту идею в движущую силу развития, в крылья, которые помогут подняться в новую эпоху.

Дух воссоединения страны – который когда-то был верой и железной волей, помогавшими преодолевать трудности, испытания бомб и пуль – сегодня должен стать политической решимостью, волей к обновлению и конкретными действиями по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, по развитию экономики и улучшению материального и духовного уровня жизни народа. Наша задача – сделать так, чтобы каждый вьетнамец, где бы он ни находился и чем бы ни занимался, гордился своей страной, был уверен в будущем и имел возможность внести свой вклад в общее развитие.

В условиях быстроменяющегося и непредсказуемого мира Вьетнаму необходимо проявлять стойкую храбрость и сохранить ясность ума и не поддаваться на геополитические игры или не занять пассивную позицию перед лицом международных конфликтов. Каждый поворотный момент в мировой истории может стать как большой возможностью, так и вызовом для малых стран, если они хорошо подготовлены или не очень хорошо обладают внутренней силой. Вьетнамский народ, более чем кто-либо, очень хорошо понимает разрушительные последствия войны. Мы – миролюбивый народ, никогда не хочет войны и сделаем всё возможное, чтобы ее не допустить. Но если «враг заставит нас взять в руки оружие», то мы всё равно будем победителями. Как никогда, нам необходимо построить самостоятельную и самодостаточную экономику; всеобъемлющую, современную систему национальной обороны и безопасности; упорядоченную, эффективную, действенную политическую систему; развитое, единое, культурное и гуманное общество.

Для этого необходимо задействовать интеллект и силу всего народа, включая вьетнамскую диаспору – неотъемлемую часть великого блока национального единства. В эру цифровых технологий, в эру глобальных связей, каждый вьетнамец по всему миру может внести свой вклад в построение страны своими знаниями, креативностью, патриотизмом и гражданской ответственностью.

Новая эра, в которую мы вступаем – эра технологий искусственного интеллекта, цифровой трансформации, зеленой экономики и устойчивого развития – требует нового мышления, новой модели развития и новых людей. Перед нами стоят многочисленные вызовы, связанные с реформированием институтов, повышением производительности труда, улучшением качества человеческих ресурсов, обеспечением экологической безопасности, борьбой с заболеваниями и рисками, связанными с нетрадиционными угрозами безопасности. Но история доказала: вьетнамский народ никогда не отступал перед лицом невзгод, трудностей и вызовов. Вопрос в том, есть ли у нас достаточно смелости для изменений, достаточно воли для прогресса и достаточно единства, чтобы превратить трудности в движущую силу развития.



Сегодняшнее поколение – от должностных лиц, членов партии, государственных служащих до рабочих, фермеров, интеллигентов, предпринимателей, студентов и школьников, всех слоёв населения – является потомками Дракона и Феи. Мы должны глубоко осознавать, что мы унаследовали великое наследие от наших предков, и на нас лежит ответственность прославить нашу страну в новой эпохе. Каждое действие сегодня должно быть достойно пролитой крови, самопожерствований и потерь, которые понёс наш народ.

Мы не можем позволить нашей стране отстать. Мы не можем позволить стране упустить ни одну возможность. Мы не можем допустить повторения исторических ошибок. Мы должны действовать ради долгосрочного будущего, а не ради краткосрочных достижений. Нужно твердо сохранять независимость, суверенитет и территориальную целостность, а также поддерживать мирную и стабильную среду. Одновременно необходимо решительно обновить мышление в области развития, провести административные реформы, строить правовое социалистическое государство, развивать рыночную экономику с социалистической ориентацией с государственным управлением под руководством партии и построения современного социалистического общества.

Глядя в будущее, мы вправе гордиться и верить в внутреннюю силу вьетнамского народа – народа, который не раз одерживал победу над иностранными захватчиками и восставала из руин войны, утверждая себя перед историей и миром. С тысячелетней традицией построения и защиты страны, с неустанным стремлением к прогрессу, с талантливым, амбициозным, патриотичным и креативным молодым поколением, полным храбрости, Вьетнам обязательно добьется успеха.

XXI век – это век тех народов, которые умеют управлять своей судьбой. И вьетнамский народ, усвоив все уроки прошлого и укрепив свою солидарность в настоящем, несомненно продолжит писать новые блестящие страницы своей истории развития. Он будет двигаться ради независимого, свободного, счастливого, процветающего, цивилизованного и мощного Вьетнама, занимая важное положение и обладая весомым голосом в международном сообществе.

То Лам, Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама