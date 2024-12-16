«Бессонный город» на Фукуоке

16/12/2024

Помимо потрясающих пляжей, Grand World, яркий и очаровательный «бессонный город», является одной из главных достопримечательностей жемчужного острова Фукуок. Это место часто сравнивают с миниатюрной Венецией: очаровательные каналы, яркие разноцветные дома и художественные постановки мирового класса дарят посетителям поистине уникальные и захватывающие впечатления.

Grand World Phu Quoc. Вид сверху. Фото: Чыонг Фу Куок

Знакомство с Urban Park.

Это место особенно популярно благодаря своей версии венецианских каналов. Посетители могут окунуться в очарование итальянской культуры, прокатившись на 15 гондолах, на которых певцы исполняют оперы. Здесь также проводятся уникальные мероприятия, такие как рисование, магические шоу, музыка в стиле Венеции и модные показы. С 400-метрового канала, уставленного красочными витринами магазинов, открывается один из лучших на острове видов на закат, что делает его идеальным местом для ужина и чашечки кофе.

Среди других достопримечательностей Grand World можно отметить Легендарную площадь и Площадь тропических танцев, где находятся самая большая во Вьетнаме бамбуковая конструкция, потрясающее шоу «Квинтэссенция Вьетнама» и захватывающие музыкальные фестивали на пляже. Все эти элементы способствуют постоянной оживленности в Grand World.



Исследование «Большого мира» с помощью лодки. Фото: Ле Минь/ИЖВ

Не стоит упускать из виду романтическое Озеро любви, известное своими ослепительными световыми шоу, Музей плюшевых медведей, парк современного искусства Urban Park и культовую Башню романтики. Благодаря широкому спектру развлечений Grand World Phu Quoc обещает бесконечное веселье и развлечения для всех. Неважно, чем вы любите заниматься, Grand World есть, что вам предложить.



«Маленькая Венеция» в Grand World. Фото: Ле Минь/ИЖВ

Потрясающее шоу «Квинтэссенция Вьетнама» в бессонном городе. Фото: Архив Vinpearl

Grand World является частью комплекса Phu Quoc United Center. Фото: Чыонг Фу Куок

Ле Минь/ИЖВ - Фото: Ле Минь/ИЖВ - Чыонг Фу Куок и архив Vinpear