ЮНЕСКО и «город наследия» Ханой

23/12/2024

По случаю 70-й годовщины освобождения столицы (10 октября 1954 года) представитель ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) во Вьетнаме Джонатан Уоллес Бейкер дал интервью корреспонденту иллюстрированного журнала «Вьетнам», рассказав о Ханое как о «городе наследия».

Репортер: Не могли бы вы поделиться своими самыми запоминающимися впечатлениями от работы в Ханое?



Джонатан Уоллес Бейкер: Я нахожусь во Вьетнаме с января 2024 года и работаю в качестве представителя ЮНЕСКО уже почти девять месяцев. Несмотря на этот относительно короткий срок, я уже успел познакомиться со многими интересными аспектами вьетнамской культуры. Одним из первых событий для меня стала традиционная культурная программа, которая проводилась в императорской цитадели Тханглонге, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, по случаю празднования Тета (Новый год по лунному календарю) в 2024 году. Меня впечатлила практика подношения благовоний предкам и королям, поклонение божеству кухни и приготовление баньчынгов (квадратный пирог из клейкого риса) в императорской цитадели Тханглонге и в некоторых других местах в окрестностях столицы.

В контексте того, что общество быстро меняется и иногда традиционные культурные традиции забываются, наблюдение за такими обычаями в одном из самых духовных мест страны в очень важное время - Тет - вызывает у меня смешанные чувства. Во-первых, я больше узнал о культуре Вьетнама, о том, как часто практиковались обычаи в королевском дворце на протяжении последних тысяч лет, что было невероятно. Во-вторых, я почувствовал ценность императорской цитадели Тханглонга, сердца столицы, а также сердца Вьетнама в прошлом и сейчас.

Я должен сказать, что ЮНЕСКО приняла правильное решение, объявив императорскую цитадель Тханглонг объектом Всемирного наследия, поскольку, на мой взгляд, она заслуживает даже большего. Материальное и нематериальное наследие делают это место очень уникальным. Посещая цитадель, мы часто чувствуем прилив сил, особенно в такие особые моменты, как Тет. Надеюсь, ценности императорской цитадели Тханглонга будут и дальше распространяться среди широких слоев населения, способствуя сохранению материальных и нематериальных культурных традиций».



Представитель ЮНЕСКО во Вьетнаме Джонатан Уоллес Бейкер во время интервью. Фото: Архив ЮНЕСКО

Репортер: Как вы оцениваете рабочую обстановку в Ханое и как она влияет на вашу работу и мировоззрение?

Джонатан Уоллес Бейкер: Ханой - красивый столичный город со множеством озер и рек внутри и вокруг него. Хотя я и моя семья - иностранцы, мы чувствуем тепло повсюду. Вьетнамцы очень милы и дружелюбны по отношению к нам. Местные жители часто приветствуют нас, когда мы выходим на улицу. Кажется, что мы живем здесь уже очень давно. Мы чувствуем себя здесь в безопасности и хотим больше узнать о Ханое, например, о его архитектуре и дизайне.

Как вы знаете, Ханой стал первым городом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который в 2019 году был признан ЮНЕСКО творческим городом дизайна. Дизайн здесь невероятен. Я хочу на своем посту и дальше укреплять сотрудничество между представительством ЮНЕСКО в Ханое и городом, а также продвигать его как творческую столицу региона.

Репортер: Какой аспект культуры и повседневной жизни Ханоя произвел на вас наибольшее впечатление?

Джонатан Уоллес Бейкер: Я считаю, что о Ханое еще многое предстоит узнать, как в социальной, так и в природной сферах. В целом, мне кажется, что ханойцы очень спокойны, и в своем поведении и взглядах они стремятся к миру, что в значительной степени соответствует видению ЮНЕСКО. Организация способствует укреплению мира в сознании людей через образование, науку и культуру. Это вызывает во мне гордость за организацию и деятельность, которую мы осуществляем в стране».



В 2010 году ЮНЕСКО признала центральный комплекс Императорской цитадели Тханглонга в Ханое объектом Всемирного культурного наследия на основании трех ключевых критериев: длительной культурной истории, охватывающей 13 веков, постоянной роли в качестве центральной власти, а также разнообразных и динамичных слоев археологических реликвий и артефактов, найденных на территории объекта. Фото: ИЖВ

Репортер: На ваш взгляд, что выделяет Ханой на фоне других городов, где вам приходилось работать?

Джонатан Уоллес Бейкер: Я думаю, что уникальность Ханоя заключается в том, что в нем смешаны традиционные и современные ценности общества. Как я уже упоминал, здесь существуют традиционные культурные практики, которые проводятся в особых местах в особые моменты и помогают людям вспомнить о преданности своих предков, а также о своем происхождении и наследии, оставленном предыдущими поколениями. В то же время Ханой демонстрирует динамику, креативность и инновационность молодых поколений, которые очень активны и полны энтузиазма вносить свой вклад в рост и развитие города. На мой взгляд, все это делает Ханой совершенно особенным.

Репортер: Как вы оцениваете систему материального и нематериального наследия в Ханое? Что, по вашему мнению, должны делать правительство и вьетнамский народ для сохранения наследия столицы?

Джонатан Уоллес Бейкер: Ханой обладает богатым наследием, как материальным, так и нематериальным. Многое включено в список ЮНЕСКО, что означает, что это наследие демонстрирует выдающиеся универсальные ценности человечества и имеет международное значение. Я бы предложил вьетнамцам, особенно ханойцам, уделять больше внимания сохранению и продвижению ценностей наследия Ханоя, например, с помощью образовательных программ или программ коммуникации. Мы можем передать это уникальное наследие будущим поколениям, чтобы помочь им понять свое прошлое, а также помочь наследию быть ближе к обществу, оживляя его.



В 2010 году каменная стела докторских экзаменов династий Ле и Мак (1442-1779) в Храме литературы (Ханой) была признана объектом Всемирного документального наследия. Фото: Иллюстрированный журнал Вьетнама

Репортер: Какой объект наследия в Ханое оставил после себя самое неизгладимое впечатление?

Джонатан Уоллес Бейкер: В Ханое очень много объектов наследия, включенных в список ЮНЕСКО, и объектов, признанных национальными властями. Мне было бы трудно выделить те объекты, которые мне понравились больше всего. Мне нравится все наследие Ханоя: и материальное, например, императорская цитадель Тханглонг или Храм литературы, и нематериальное, такое как фестиваль зонг.

Репортер: Что, на ваш взгляд, имеет наибольшее значение в присвоении Ханою статуса «города наследия»?

Джонатан Уоллес Бейкер: Это правда, что Ханой обладает огромной сокровищницей наследия. Я ценю то, что городские власти и соответствующие структуры в последние годы прилагают максимальные усилия к сохранению и продвижению ценностей наследия, особенно на международной арене.

Репортер: Большое спасибо!

Фото: UNESCO и Архив ИЖВ