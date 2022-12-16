Электробус VinBus и история автомобилей будущего

16/12/2022

Первые маршруты электрических автобусов проходят в городской зоне VinHomes Ocean Park (Залам, Ханой), где они соединяются с системой общественного пассажирского транспорта города Ханоя.

VinBus — первый интеллектуальный электрический автобус во Вьетнаме, разработанный и изготовленный компанией VinFast на ее заводе в Хайфоне. VinBus представляет из себя современный цивилизованный общественный транспорт, уменьшающий загрязнение окружающей среды и помогающий сохранить чистоту воздуха.

Для того, чтобы внести свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов при дорожном движении, а также предоставить людям экологичный и удобный опыт, компания VinBus 2 декабря 2021 г. официально ввела в эксплуатацию первый во Вьетнаме маршрут электрического автобуса, подключенного к системе общественного транспорта. Появление маршрута электробуса VinBus встретило одобрение со стороны большого количества людей, потому что эксплуатация этого вида общественного пассажирского транспорта имеет множество преимуществ, таких как экологичность, использование чистого топлива, бесшумность и отсутствие вредных выбросов, загрязняющих окружающую среду.

VinBus – это модель, произведенная и собранная в Хайфоне с использованием современных технологий, интеллектуальными и безопасными функциями, реализованными в соответствии со стратегией развития электромобилей VinFast.

VinBus — модель автобуса, производимая и собираемая компанией VinFast на автомобильном заводе в Хайфоне. Этот автомобиль оснащен многими современными технологиями, интеллектуальными и безопасными функциями в соответствии со стратегией развития электромобилей VinFast.

Электробус выпускается в двух основных цветах, зеленом и черном, и использует аккумулятор емкостью 281 кВтч, позволяющий проехать 220-260 километров. Кузов можно поднимать и опускать, чтобы облегчить посадку и высадку детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. На задней двери есть кнопка, помогающая водителю идентифицировать инвалидов, которые собираются сесть в автобус. Также есть крытая площадка для инвалидных колясок. Электробус предоставляет бесплатное подключение к Wi-Fi, имеет USB-порты для зарядки; билеты можно оплачивать картами VinBus или Napas (Национальная платежная система Вьетнама), маршрут можно отслеживать, а предложения отправлять через мобильное приложение.

У компании в зоне концентрации электробусов имеются станции быстрой зарядки мощностью 150 кВт, позволяющие полностью зарядить транспорт примерно за два часа. Питание подается через систему солнечных панелей, установленную на крыше автостоянки, так что электричество из национальной электросети можно использовать, лишь когда солнечной энергии будет недостаточно. Ожидается, что VinBus будет ежегодно производить от 200 до 300 электробусов; в ближайшее время электробусы появятся на 15 маршрутах в Ханое, в Хошимине и на Фукуоке.

Предложение VinBus в рамках зеленого, чистого, обитаемого города с нулевым уровнем выбросов и шума соответствует духу VinGroup, который заключается в том, чтобы «служить от всего сердца». Благодаря этому девизу VinBus предлагает пассажирам совершенно новый опыт: дружелюбное обслуживание, множество современных технологических утилит, а также удобную систему поиска и оценки качества маршрута в мобильном приложении VinID.

Примечательно, что в каждом транспортном средстве есть камера с искусственным интеллектом, которая в случае, если водитель проявляет признаки сонливости или рассеянности, немедленно предупреждает его о необходимости исправить свое поведение.

Средства, полученные в ходе пассажироперевозок, реинвестируются в улучшение объектов и качества обслуживания. Благодаря применению некоммерческой модели компания способствует развитию цивилизованного, современного и повсеместного общественного транспорта.

В VinBus концентрируются на технологических факторах, таких как использование системы IoT (Интернет вещей) в управлении транспортными средствами и станциями для достижения эффективной и безопасной работы.

Запуск VinBus является важной вехой, демонстрирующей решимость города Ханоя и усилий Vingroup по содействию сокращению выбросов парниковых газов на дорогах, а также предоставлению людям более экологичного и комфортного опыта./.

По состоянию на конец июня 2022 года в Ханое было задействовано около 100 автомобилей VinBus на восьми маршрутах, в Хошимине – 20 на одном маршруте, а на Фукуоке – 30 на территории острова.

Текст: Тхао Ви - Фото: Конг Дат и Архив ИЖВ

Перевод: Ча Да