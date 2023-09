Элегантный подарок из Хюэ

27/09/2023

С древних времен ласточкино гнездо (съедобное гнездо) было одним из восьми особых блюд восточной кухни, которые подавались императорам. Ласточкино гнездо высоко ценится за свою питательную ценность, пользу для нервной системы, укрепление костей и сухожилий и продление жизни. Блюдо «Ласточкино гнездо-Анна» является питательным продуктом премиум-класса, презентующим элегантный вкус имперского города Хюэ.

Директор компании "Ласточкино гнездо-Анна" Ле Ван Лок.

Говорят, что съедобные птичьи гнёзда являются фактически морепродуктом. Они содержат в себе большое количество йода, кальция и многих других полезных микроэлементов. Кроме того, сочетание компонентов, входящих в состав ласточкиных гнезд, оказывает активное воздействие на организм человека, повышает иммунитет и усиливает защитную систему организма. «Ласточкино гнездо-Анна»

По словам доцента Нго Данг Нгиа (Институт биотехнологии и окружающей среды при Нячангском университете), вещества в ласточкиных гнездах обладают способностью стимулировать деление клеток и развитие тканей, способствуя росту и регенерации новых клеток. В результате ласточкины гнезда имеют научную базу для лечения болезней, помощи в выздоровлении, омоложении кожи, подавлении вирусных клеток и повышении иммунитета организма.

В Хюэ есть множество предприятий, занимающихся разведением ласточек, в том числе производственно-торговая компания «Ласточкино гнездо-Анна» (Anna Swallow Nest Production and Trading Co., Ltd.), расположенная по адресу г. Хюэ, ул. Хайчиеу 7, пер. 66. Эта компания считается одним из самых перспективных и мощных предприятий, обладающих хорошо проинвестированной и модернизированной системой ферм. Также у них имеются технологии разведения и переработки ласточкиных гнезд.

Директором компании является молодой человек Ле Ван Лок. Он заметил, что в Хюэ имеются подходящие условия для разведения и переработки ласточек, такие как богатая водная система, лагуна и близость к прибрежным районам и островам, что обеспечивает ласточкам обильную естественную пищу.

В 2014 году Ле Ван Лок инвестировал в строительство четырехэтажного дома общей площадью 600 м², чтобы начать разведение ласточек. Через год он собрал свои первые ласточкины гнезда, и с этого момента объем производства быстро увеличился. Сейчас ему принадлежат четыре крупные фермы по разведению ласточек. Чтобы повысить ценность продукции, он инвестировал в технологическую линию для производства разнообразных высококачественных промышленных продуктов.

На его фермах численность ласточек достигла около 70 тыс. птиц. Особенность продукции компании «Ласточкино гнездо-Анна» заключается в том, что они взяли на себя полный контроль над закрытым производственным процессом: от непосредственного управления собственной цепочкой разведения ласточек до активного использования переработки и поставок высококачественных продуктов.

Все продукты приготовлены из натуральных, свежих и чистых ласточкиных гнезд, без каких-либо добавок. Кроме того, все продукты проходят строгие проверки, чтобы каждый поставляемый клиентам продукт соответствовал самым высоким стандартам качества.