Экскурсия по Ханою на джипе – знакомство со столичной культурой

12/05/2025

Экскурсия по Ханою на джипе – знакомство со столичной культурой – занимает 10-е место в ежегодном рейтинге «Выбор лучших» по версии Travellers' Choice, составляемом туристами на туристической платформе Tripadvisor.

Многим иностранным гостям нравится кататься на джипах.

Нгуен Ван Тхо, владелец компании Hanoi Backstreets Tours «Экскурсии по закоулкам Ханоя», сказал: «Во многих странах Юго-Восточной Азии туристические маршруты строятся с использованием типичного для каждой страны транспорта. Так у меня появилась идея создать джип-тур по Ханою – ведь это транспортное средство тесно связано с легендарной историей Вьетнамской народной армии».

Многие иностранные туристы с удовольствием отправляются на экскурсию по Ханою на джипах.

С тех пор Нгуен Ван Тхо начал искать и собирать такие джипы, возраст которых не превышал 20 лет, чтобы использовать их для перевозки туристов. Он потратил много времени и усилий, чтобы найти качественные джипы, соответствующие стандартам, необходимым для получения лицензии. Первый джип-тур по столице стартовал в 2017 году.

Узкие улочки и старинные дома Ханоя предстают во всей красе во время джип-тура, который так любят иностранные туристы.

Вместе с группой туристов из Англии и Австралии мы отправились на четырёхчасовую экскурсию по Ханою, организованную компанией Hanoi Backstreets Tours, чтобы познакомиться с культурой города за 37 долларов США. Начав с улицы Хангче, джип доставил нас к таким известным местам, как мавзолей Хошимина, Ханойский оперный театр, Ханойский собор, Храм литературы и т. д. Джип везет туристов на четырехчасовую экскурсию, позволяя познакомиться с культурой города.



Туристы отправляются на знаковый мост Лонгбьен и отмели Красной реки, чтобы познакомиться с фермерской жизнью местных жителей. Экскурсия по Ханою на джипе – это уникальный опыт, который выбирают многие иностранные туристы.



Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг