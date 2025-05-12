Экскурсия по Ханою на джипе – знакомство со столичной культурой
Экскурсия по Ханою на джипе – знакомство со столичной культурой – занимает 10-е место в ежегодном рейтинге «Выбор лучших» по версии Travellers' Choice, составляемом туристами на туристической платформе Tripadvisor.
Нгуен Ван Тхо, владелец компании Hanoi Backstreets Tours «Экскурсии по закоулкам Ханоя», сказал: «Во многих странах Юго-Восточной Азии туристические маршруты строятся с использованием типичного для каждой страны транспорта. Так у меня появилась идея создать джип-тур по Ханою – ведь это транспортное средство тесно связано с легендарной историей Вьетнамской народной армии».
С тех пор Нгуен Ван Тхо начал искать и собирать такие джипы, возраст которых не превышал 20 лет, чтобы использовать их для перевозки туристов. Он потратил много времени и усилий, чтобы найти качественные джипы, соответствующие стандартам, необходимым для получения лицензии. Первый джип-тур по столице стартовал в 2017 году.
Вместе с группой туристов из Англии и Австралии мы отправились на четырёхчасовую экскурсию по Ханою, организованную компанией Hanoi Backstreets Tours, чтобы познакомиться с культурой города за 37 долларов США. Начав с улицы Хангче, джип доставил нас к таким известным местам, как мавзолей Хошимина, Ханойский оперный театр, Ханойский собор, Храм литературы и т. д. Джип везет туристов на четырехчасовую экскурсию, позволяя познакомиться с культурой города.
Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг