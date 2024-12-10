Экономическая эффективность выращивания дынь в уезде Фузяо провинции Биньзыонг

10/12/2024

Провинция Биньзыонг представляет собой один из крупнейших регионов страны по выращиванию дыни. Продукция из дыни доступна в супермаркетах множества городов и провинций. Ярким примером успешного внедрения передовых технологий в сельском хозяйстве является высокотехнологичный кооператив «Кимлонг», который достиг значительных успехов благодаря инновационным методам.

Внедрение цифровых технологий в производство дынь позволило кооперативу значительно улучшить масштабы, доходы и качество своей продукции.



Коммуна Анбинь района Фузяо, известная как «колыбель» дыни Биньзыонг, стала свидетельницей роста кооператива «Кимлонг». Внедрение цифровых технологий в производство дынь позволило кооперативу значительно улучшить масштабы, доходы и качество своей продукции, что благоприятно сказалось на жизни местных фермеров.

Кооператив использует израильскую технологию для создания высокотехнологичных теплиц. Эти теплицы защищены сеткой от вредителей, а внутри установлены конвекционные вентиляторы для оптимальных условий роста. Специальная пластиковая крыша защищает дыню от дождя и ветра.



Кооператив «Кимлонг» применяет выращивание дыни в высокотехнологичных теплицах по израильской технологии.

Полив и удобрение дынь осуществляется с помощью системы капельного орошения Капинет и технологии внесения удобрений Вентури. Автоматизированный полив по таймеру позволяет точно регулировать потребление воды в зависимости от возраста растений и погодных условий.

Директор кооператива Кимлонг Нгуен Хонг Кует отметил: «Дыня представляет собой капризное растение, требующее тщательного ухода из-за чувствительности к погоде и вредителям. Мы должны минимизировать риски и поддерживать высокое качество продукции».

С момента своего основания кооператив увеличил число членов с 7 до 73 и расширил площадь до более чем 20 гектаров. Кооператив также сотрудничает с фермерами из других провинций, таких как Биньфыок, Анзянг, Донгнай и Бариа-Вунгтау.

Жители района Фузяо провинции Биньзыонг вырвались из бедности и разбогатели благодаря выращиванию дынь.

По словам г-жа Тюи (член кооператива Кимлонг), после изучения экономической эффективности выращивания дынь, её семья решила присоединиться к «Кимлонг». После первого урожая она была поражена высоким доходом, который составил 400 миллионов донгов.

Г-н Нгуен Хонг Кует (крайний справа) делится своим опытом выращивания дыни с партнерами, посещающими кооператив Кимлонг.

Сегодня кооператив «Кимлонг» создал высокотехнологичную цепочку сельскохозяйственного производства, что позволило кооперативу получить сертификаты "GlobalGAP" и выйти на рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Это подтверждает высокое качество продукции и открывает новые возможности для дальнейшего роста.

Текст и фото: Тхонг Хай - Переводчик: Чан Хиеу