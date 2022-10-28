Экономическая дипломатия как средство развития страны

28/10/2022

«Вьетнам продолжит продвигать три основных движущих силы экономики: потребление, инвестиции и экспорт», - заявил премьер-министр Фам Минь Чинь 19 сентября на онлайн-встрече с главами вьетнамских представительств за рубежом, на которой обсуждалось продвижение экономической дипломатии в интересах национального развития.

Согласно Директиве Секретариата ЦК Коммунистической партии Вьетнама от 10 августа 2018 г. № 25-CT/TW об экономической дипломатии на службе национального развития до 2030 г., необходимо четко определить основные принципы направлений деятельности и управления данной стратегией с упором на интересы страны и практическую эффективность.

В отчете об экономической дипломатии за 2022 год министерство иностранных дел Вьетнама обозначило шесть основных принципов: глубокое понимание Директивы № 25-СТ/ТВ, управление и повышение эффективности координации при реализации экономической дипломатии; постоянное продвижение сильных сторон дипломатии в исследовании, прогнозировании и поддержке управления страной; использование внешней деятельности, особенно дипломатии на высоком уровне, для активизации экономического сотрудничества и устранения препятствий; рационализация новых инициатив и мероприятий по продвижению и поддержке ключевых секторов экономики и областей в населенных пунктах и предприятиях.

На конференции премьер-министр Фам Минь Чинь заявил, что необходимо использовать и продвигать все возможности для развития страны, продолжать стимулировать три основные движущие силы экономики, потребление, инвестиции и экспорт, чтобы установить более высокое положение Вьетнама в мировом производстве и поставках.

Глава правительства подтвердил приверженность принципам сохранения стабильности в условиях неопределенности, поддержки инициатив против пассивности, устойчивости к переменам и потрясениям, создания инструментов управления экономическими рисками в период спадов и кризисов, выстраивания линии международного экономического сотрудничества и конкуренции в условиях глубокой интеграции.

В будущем дипломатия должна в полной мере использовать и разыгрывать потенциал и новую силу нации, а также проявлять инициативу в создании благоприятной ситуации для мира, безопасности и развития во Вьетнаме.

Зарубежные вьетнамские представительства должны продолжать эффективно устанавливать отношения с другими странами, активно распространяя информацию о Вьетнаме и укрепляя имидж страны на основных платформах, одновременно продвигая туризм с акцентом на создание визовых условий для иностранных посетителей и уделяя пристальное внимание заботе о защите граждан.

Дипломатические представители должны менять мышление, быть смелыми и творческими, чтобы искренне и скромно совершать прорывы в экономической дипломатии на основе твердого, осторожного и непоколебимого отстаивания своих целей. Они должны сосредоточиться на диверсификации рынков и продуктов, продвижении потенциала в странах-партнерах Соглашения о свободной торговле (ССТ), расширении рынка на Восточную Европу, Ближний Восток, Южную Америку, Южную Азию, Африку и Австралию при одновременном повышении диверсификации цепочек поставок.

Премьер-министр отметил, что необходимо использовать все возможности для привлечения внешних ресурсов для «зеленой трансформации» и устойчивого развития; привлекать инвестиции в энергетику, особенно в возобновляемую, с приоритетом развития ключевой транспортной инфраструктуры в энергетике, цифровой трансформации, инфраструктуре реагирования на изменение климата, инфраструктуре здравоохранения и образования, поддержке вьетнамского бизнеса в получении инвестиций за рубежом и активного предотвращения и разрешения рисков и споров.

Благодаря совместным усилиям и консенсусу дипломатического сектора, агентств, ведомств, министерств, населенных пунктов и представительств компаний за рубежом можно эффективно реализовать принципы «чувства, искренность, правда, равенство, уважение, эффективность и взаимное развитие». Вьетнам продолжит добиваться новых и более важных достижений, внося больший вклад в дело национальной индустриализации и модернизации во имя процветания страны, счастья и благополучия людей./.

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА

Перевод: Динь Хонг