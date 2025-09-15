Экологическая ферма «La May»

«La May» - экологическая ферма, расположенная на склоне горы. Основу устойчивого сельского хозяйства здесь составляет принцип «чистота и благополучие», основанный на гармонии с природой. В саду выращиваются редкие лекарственные травы и производятся качественные экологические продукты, направленная на укрепление здоровья общества.

В ферме «La May» принцип чистоты означает отсутствие химикатов и следование природосообразным методам земледелия. Почва обрабатывается только органическими методами, без применения синтетических удобрений и пестицидов. Ферма использует собственные органические отходы как для борьбы с вредителями, так и для производства компоста. «La May» также уделяет большое внимание сохранению местных видов растений и категорически отвергает использование генетически модифицированных организмов.

Принцип благополучия в «La May» означает безопасность продуктов и преданность работе со стороны сотрудников фермы. Все этапы производства продукции выполняется с максимальной тщательностью и вниманием.

Для удовлетворения растущего потребительского спроса «La May» в 2025 году расширила зону органического земледелия посредством партнерства с компанией «Тхань Тунг», владеющей 13 га сертифицированных органических сельскохозяйственных участков и перерабатывающей фабрикой, соответствующей экспортным стандартам ISO 22000. Новый комплекс, расположенный на окраине национального парка Кукфыонг в Ниньбине, отличается чистым воздухом и благоприятной почвой, что полностью отвечают критериям «чистоты и благополучие» фермы «La May».

Экологическая продукция изготавливается из чистых, безопасных лекарственных трав, выращенных на территории фермы. При производстве внедряются древние рецепты, методы оздоровления и современные технологии. Продукция «La May» помогает улучшению здоровья и самочувствия.

Продукция фермы разнообразна и уникальна. ассортимент входят свежие лекарственные травы, мед с черной куркумой, травяное мыло, натуральный бальзам для губ, мед с имбирем и солью, куркума с пчелиной пыльцой, репеллент от комаров, имбирный чай, мед с красным женьшенем.

Особое внимание уделяется принципу натуральности. Вся продукция изготавливается из цельного сырья без рафинирования, экстракции, добавок, искусственных ароматизаторов и консервантов. Во всех продуктах сохраняются природные питательные вещества и натуральный аромат.

«La May» - это больше, чем сельскохозяйственный бренд, а история о стремлении к устойчивым ценностям, любви к природе и желании подарить людям здоровую и гармоничную жизнь.

Сегодня ферма также служит учебной площадкой для школы Майя. Здесь школьники участвуют в сельскохозяйственной деятельности, самим глазами наблюдают за чудесами природы и получают более глубокое представление о взаимосвязей между человеком и окружающей средой. Помимо предоставления чистых и полезных продуктов питания, «La May» помогает повышению осведомленности молодого поколения об охране окружающей среде.

Среди суеты современной жизни ферма «La May» представляет собой спокойную ноту, напоминающую нам о важности жить в гармонии с природой и и уважения к Матери-Земле. Продукция фермы производится из лучших доступных природных ресурсов и с преданностью делу со стороны фермеров. «La May» - это не просто ферма, а заповедник устойчивого развития, вдохновлённый стремлением к более мирному и благополучному образу жизни.

Текст: Тхао Ви - Фото: Архив - Переводчик: Чан Хиеу