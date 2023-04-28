Школьная доска “Танха”: престижный вьетнамский коммерческий бренд

28/04/2023

Компания “Танха”, основанная в 1995 году, занимается производством учебного оборудования с целью обеспечения Вьетнама школьной мебелью, соответствующей динамично развивающейся экономике страны.

За тридцать лет деятельности в сфере образования “Tанха” стала символом креативного бренда по производству школьной мебели во Вьетнаме. К 1995 году компания импортировала датские технологии и произвела первые школьные доски из стали с антибликовым покрытием, которые затем доминировали на внутреннем рынке школьной мебели.

Компания выпустила линейку флип-чартов и получила эксклюзивную награду за промышленный дизайн. Ее флипчарт стал самым продаваемым во Вьетнаме.

Применение технологии дюратек (Duratech) в производстве школьных досок позволило компании “Tанха” стать первопроходцем, открывшим эру антивибрационных досок. Технологии компании по изготовлению безрамных досок также понравились современным дизайнерам.



Своими брендами AirFrame и Oval компания “Танха” вдохнула новую жизнь в офисные доски. Категории Easyboard и Kidmate, предназначенные для семьи и детей, стали самыми продаваемыми в книжных магазинах по всей стране. Горизонтальная выдвижная доска Mositech SS03, которая считается прорывным продуктом компании “Tанха”, получила патент «Полезное решение» от Управления интеллектуальной собственности. Этот продукт присутствует почти во всех международных или двуязычных школах, а также во всех государственных школах в 63 городах и провинциях страны.

Компания является пионером в создании ряда других продуктов, а именно досок объявлений, звуконепроницаемых перегородок, перегородок с высоким звукопоглощением, многофункциональных спортивных залов и т.д., которые также являются эксклюзивными продуктами “Tанха”. Современные школьные стулья и столы торговой марки Kota, Maya, Inca и др. используются в ведущих учебных заведениях Вьетнама, таких как международная билингвальная школа Vinschool, высшая школа VinUni, международная школа СНГ и т.п.



“Танха” - это единственная компания, занимающаяся производством школьной мебели, которая имеет исследовательский и прикладной центр исследований и разработок образовательной мебели “Tанха”. Это также единственная компания, занимающаяся производством школьной мебели, представленная в 63 городах и провинциях страны. При этом она занимается не только производством школьной мебели, но и исследованиями и разработкой, а также дизайном.

В настоящее время у компании тысячи филиалов, обслуживающих десятки тысяч школ, офисов и фабрик, а также миллионы домохозяйств по всей стране./.

Школьное оборудование “Tанха” представлено на ярмарках высококачественных потребительских товаров

Текст: Тхао Ви - Фото: Чан Тхань Зянг - Перевод: Ча Да