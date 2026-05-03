Школы, освещающие путь в будущее

03/05/2026

В холмистых горных районах приграничных провинций Дьенбьен и Лайчау строятся многоуровневые школы-интернаты, открывающие двери возможностей для тысяч учащихся из этнических меньшинств. Эти учебные заведения — не просто площадка для исполнения мечты об учебе. Они способствуют развитию человеческих ресурсов и укреплению национальных границ благодаря устойчивой силе образования.

ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ К ВТОРОМУ ДОМУ НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА

Раньше ежедневная дорога в школу для Ванг Тхи Ханг, девочки из народа хмонг из высокогорной коммуны Сипафин, была утомительным испытанием. Поскольку ее дом находился далеко от школы, добраться туда по извилистым горным тропам было трудно, особенно в дождливые дни, когда грунтовые дороги превращались в грязевые ловушки.

Сегодня этот путь изменился. С открытием начальной и средней школы-интерната Сипафин и благодаря строительству подобных объектов многим ученикам больше не нужно ездить в школу каждый день. Новая школа стала для них «вторым домом» - местом, где они учатся, живут и постепенно лелеют мечты о будущем.

В соответствии с Постановлением Политбюро № 81-ТБ/ТВ от 18 июля 2025 года, утверждающим политику строительства многоуровневых начальных и средних школ-интернатов в 248 приграничных коммунах, в 2025 году началось строительство 108 школ по всей стране. Планируется завершить работы до 30 августа 2026 года. Среди них школа Сипафин в провинции Дьенбьен была открыта 31 января 2026 года.



В школе-интернате тайская ученица Ло Тхи Лонг Ни постепенно обретает самостоятельность и налаживает социальные связи со сверстниками. Она мечтает стать полицейской, чтобы однажды вернуться в свою деревню и внести вклад в ее развитие. В этом, на первый взгляд, простом сюжете отражается глубокая трансформация: чем больше возможностей открывается для образования, тем яснее становится будущее.

Школа Ханга и Нхи расположена на вершине холма в Сипафин, что на языке хмонг означает «земля 18 холмов в форме перевернутых чаш». Общая площадь - более 6 гектаров. На реализацию проекта инвестировано 280 миллиардов донгов (приблизительно 10,63 миллиона долларов США). Это современное и просторное учреждение включает 31 класс для более чем 1000 учеников.

Помимо учебных кабинетов, на территории есть 14 специализированных помещений, 91 комната для проживания, столовая, библиотека, спортивные площадки и бассейн. Такая инфраструктура формирует комплексную образовательную среду, которая редко встречается в приграничных регионах.



По школьным коридорам - под бой учебных барабанов - ученики быстро распределяются по специализированным классам: информационные технологии, музыка, робототехника (STEM). Такой практико-ориентированный подход помогает детям активнее включаться в учебный процесс.



«Современное оборудование позволяет нам лучше интегрировать теорию с практикой и учить студентов командной работе, логическому мышлению и навыкам решения проблем», — говорит Нгуен Ван Зуп, директор школы Сипафин.

Для таких опытных преподавателей, как Ву Тхи Лыонг, изменения заметны на каждом уроке. «Раньше нам не хватало наглядных пособий. Теперь, благодаря картам, телевизорам и проекторам, уроки стали гораздо более наглядными, а ученики усваивают материал намного лучше», — сказала она.

«Школа-интернат Сипафин — это не просто учебное заведение. Это яркий пример, который способствует фундаментальному изменению качества образования в приграничных районах, демонстрируя глубокую гуманность». За этой школой на вершине холма стоит важная национальная политика. Принимая во внимание потребность в школах-интернатах для более чем 332 000 учеников в 22 приграничных провинциях, Политбюро поручило построить 248 многоуровневых общеобразовательных школ-интернатов в приграничных коммунах материковой части страны. Благодаря этой инициативе такие школы, как Си Па Пхин, воплощают мечту об образовании для тысяч учеников из этнических меньшинств. СОЗДАНИЕ "МЯГКОГО ЩИТА" НА ГРАНИЦЕ Начиная с Сипафина, модель многоуровневых школ-интернатов быстро распространяется по другим приграничным районам. После начала строительства 108 школ в 2025 году, по состоянию на март 2026 года параллельно строились еще 121 школа в 17 провинциях и городах.

В Лайчау, где более 80% учащихся составляют представители меньшинств, строительство ведется ускоренными темпами. Многоуровневая школа-интернат в коммуне Фонгтхо — яркий тому пример. Активизируется работа на участке площадью 6 гектаров в рамках проекта стоимостью 250 миллиардов донгов (почти 9,5 миллиона долларов США), который включает полный комплекс объектов для учебы, спорта и проживания.

Представитель строительной компании Дуонг Винь Хиен заявил: «Мы мобилизовали максимальное количество рабочих, иногда до 500–600 человек, чтобы уложиться в график, при этом сохраняя качество». Завершение строительства запланировано на конец августа, однако ожидается, что часть объекта будет введена в эксплуатацию уже к 19 мая.

Мак Куанг Зунг подчеркнул: «Строительство современных школ-интернатов не только улучшает условия обучения и жизни, но и укрепляет здоровье, формирует организованный образ жизни и повышает способность учащихся к обучению». Он добавил, что в долгосрочной перспективе новая среда повысит интеллектуальный уровень, поможет подготовить квалифицированные кадры и будет мотивировать учителей в неблагополучных районах.



В рамках общенациональной программы строительства 248 школ в Лайчау будет построено 11 школ в 11 приграничных коммунах. Строительство пяти из этих проектов начнется в 2025 году, а оставшиеся шесть планируется реализовать в 2026 году.

В более широком смысле эти школы решают не только актуальные задачи образования. Они закладывают основу для устойчивого развития в приграничных регионах, где дети растут и остаются привязанными к своим домам. В этом контексте образование становится «мягким щитом», защищающим границу — не стенами или оружием, а знаниями и людьми.



От Си Па Пхина до Фонг Тхо, от новых классов до зарождающихся мечтаний разворачивается тихое, но осмысленное движение: образование освещает путь в будущее и укрепляет границы страны.

Текст: Нган Ха - Фото: Тат Сон, Чан Тхань Зянг, Суан Ты