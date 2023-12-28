Шеф-повар Кристин Ха: вьетнамско-американский арт-амбассадор

28/12/2023

Недавно Кристин Ха была приглашена посольством США во Вьетнаме в качестве арт-амбассадора. Хотя она пробыла во Вьетнаме не так долго, но оставила множество хороших впечатлений в сердце каждого. История и путь преодоления трудностей Кристин Ха, направленный на самоутверждение и становление популяризатором вьетнамской кулинарной культуры в мире, являются источником вдохновения для вьетнамской общественности.

Шеф-повар Кристин Ха

В программе шеф-повара Кристин Ха «Арт-амбассадор», проходившей во Вьетнаме, она помогала слепым детям готовить лунные пироги по специальному рецепту, сочетающему в себе американские и вьетнамские ингредиенты, такие как тыква, корица, имбирь и сыр, в пироге. Кристин Ха вдохновляет и побуждает детей ходить на кухню, даже если у них есть нарушение зрения.

Кристин Ха также приняла участие в дискуссии на тему «Женщины в бизнесе: проблемы и возможности во Вьетнаме и США» и приготовила пищу вместе с представительницами этнических меньшинств из деревни Банбыот в провинции Сонла; пообщалась с молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, проходивших профессиональное обучение в Институте REACH; выступила в качестве члена жури на конкурсе творческой кулинарии из американской курицы в Университете Хьютек (Hutech), организованном Ассоциацией экспорта яиц и птицы США. Активная и постоянная деятельность Кристин Ха всегда приветствуется вьетнамской публикой и пользуется ее безграничной любовью.



Кристин Ха родилась и выросла в США, ее родители вьетнамцы. Все ее детство было связано с вьетнамскими блюдами, приготовленными мамой. Любовь Кристин к своей исторической Родине пришла к ней главным образом через культурное наследие, которое она пережила. Когда ей было 14 лет, ее мать скончалась, а она пережила самое большое событие в своей жизни, постепенно потеряв зрение. Но при всем этом Кристин Ха окончила Техасский университет в Остине со степенью бакалавра делового администрирования и получила степень магистра изящных искусств по программе творческого письма Хьюстонского университета. Она работала редактором литературного журнала Gulf Coast. Писательская карьера и кулинарный талант Кристин Ха помогли ей проявить себя, когда она записалась на участие в конкурсе «MasterChef» в США. Обойдя 30 тыс. участников, Кристин Ха победила в конкурсе.



После получения награды перед Кристин открылись новые карьерные двери. Ее первая кулинарная книга «Рецепты моей домашней кухни» вошла в список бестселлеров New York Time. Благодаря своему активному образу жизни она выступила с речью о защите прав людей с ограниченными возможностями в Организации Объединенных Наций, которая нашла большой резонанс и завоевала большую любовь вьетнамской общины в США.

Помимо того, что Кристин Ха была кулинарным амбассадором посольства США за рубежом, ведущей кулинарного шоу «Четыре чувства» в Канаде и членом жюри в программе «Мастер-шеф» во Вьетнаме, она начала свою карьеру с кулинарного таланта. В 2020 г. Ха открыла свой первый ресторан «The Blind Goat» в Хьюстоне, в сентябре 2020 г. вместе с шеф-поваром Тони Нгуеном открыла второй ресторан «Hello», а в июне 2023 г. - третий ресторан «Stuffed Belly».



Все три ресторана славятся множеством деревенских блюд, таких как тушеная рыба, тушеное мясо с яйцами ... также Кристин Ха использует вьетнамский рыбный соус в качестве приправы к большинству блюд. Она сочетает вьетнамские ингредиенты и специи с американскими и канадскими блюдами, чтобы создать культурное разнообразие местной и международной кухни.

Кристин Ха рассказала, что с детства у нее в памяти отложились блюда, которые готовила мама. Кристин готовит от всего сердца и участвует в обучении американских друзей приготовлению вьетнамских блюд. Вьетнамские ингредиенты и специи являются источником вдохновения, а также залогом успеха блюд Кристин. Она любит свою историческую Родину. Кристин открыла ресторан и начала готовить вьетнамскую еду в знак любви к своей умершей матери, всегда помнившей о своих вьетнамских корнях.

