Шеф-повар, вернувшийся на родину, чтобы рассказать её историю языком квуса

30/07/2026

После многих лет, проведённых в крупнейших кулинарных столицах мира, шеф-повар Питер Кыонг Франклин вернулся во Вьетнам, чтобы открыть собственный ресторан и рассказать историю своей родины языком кухни. Для него каждое традиционное блюдо хранит в себе воспоминания и национальную идентичность страны, которому, по его убеждению, однажды предстоит занять одно из центральных мест в мировой гастрономии».

Шеф-повар Питер Кыонг Франклин с сертификатом о присуждении первой звезды Michelin в 2023 году. Фотo: Архив

Уроженец города Далат (провинция Ламдонг), выросший в США, Питер Кыонг Франклин впитал опыт сразу нескольких культур. Он жил и работал в таких мировых мегаполисах, как Нью-Йорк, Лондон, Гонконг (Китай) и Бангкок. Получив диплом Йельского университета по специальности «финансы», а затем профессиональное кулинарное образование в школе Le Cordon Bleu во Франции, он отказался от традиционной карьерной траектории, чтобы посвятить себя кухне и заново открыть для себя вьетнамские корни.

В 2017 году Питер вернулся в Хошимин и, чтобы воплотить свою мечту, выбрал старинный дом, скрытый в глубине рынка Тонтхатдам. Именно здесь появился ресторан Anan Saigon - пространство, где современные кулинарные техники органично сочетаются с дорогими сердцу воспоминаниями о вьетнамской кухне.

Философия Питера - не новизна ради новизны. Для него инновация означает более утончённое переосмысление традиционных рецептов.

Питер (справа) со своими учениками. Фото: Архив

Питер переосмысливает традиционные рецепты в изысканной современной интерпретации. Фото: Архив

Философия Питера - не новизна ради новизны. Для него инновация означает более утончённое переосмысление традиционных рецептов. По его словам, жизнь в разных культурах подарила ему двойную оптику: он одновременно принадлежит вьетнамской культуре и смотрит на неё со стороны. Именно это помогает ему заново взглянуть на знакомые блюда с любопытством и глубоким уважением.

В Anan Saigon такие привычные блюда, как «тхиткхо» (тушёная свинина), «кокмхен» (рис с речными моллюсками), «баньми» (вьетнамский бутерброд) и краб из Камау, предстают в современном гастрономическом прочтении, при этом полностью сохраняя свой первоначальный дух. Каждое авторское блюдо - это не просто гастрономическое впечатление, а история о вьетнамской земле, людях и памяти.

Традиционные блюда вьетнамской кухни в современной интерпретации Питера. Фото: Архив

Неустанные усилия Питера принесли заслуженное признание: в 2023 году Anan Saigon стал первым рестораном Хошимина, удостоенным звезды Michelin. Этот успех был подтверждён на недавней церемонии вручения наград Michelin Guide Vietnam 2026, состоявшейся в июне в Ханое: Anan Saigon вновь вошёл в число вьетнамских ресторанов, отмеченных звёздами Michelin. Это достижение не только подтверждает неизменно высокий уровень качества и новаторский подход ресторана, но и укрепляет закрепляет за Франклином место на гастрономической карте региона.

Питер с посетителями ресторана Pot Au Pho 2.0. Фото: Архив

Любители высокой кухни со всего мира приезжают в Anan Saigon, чтобы попробовать авторские блюда Питера Кыонга. Фото: Архив

Не останавливаясь на достигнутом, Питер продолжает исследовать возможности вьетнамской кухни в новом проекте Pot Au Pho 2.0, где знаменитый суп «фо» становится отправной точкой для диалога между традицией и современностью. В камерном зале всего на 14 посадочных мест гости не просто пробуют привычное национальное блюдо, а открывают для себя, как «фо» может превратиться в изысканный шедевр высокой кухни, полностью сохранив свою душу и культурную глубину. Как самый значимый личный проект этого года, Pot Au Pho 2.0 воплощает стремление Питера вывести традиционный «фо» на уровень высокой гастрономии средствами современного творческого подхода.

Несмотря на международное признание и многочисленные профессиональные награды, источником вдохновения для Питера остается самое простое и повседневное: чашка кофе за столиком уличного кафе, прогулка по старому рынку или знакомство с местными деликатесами в поездках по стране.

Питер вместе с молодой командой ресторана Anan Saigon. Фото: Архив

«Я вернулся не ради ностальгии, - говорит Питер. - Я вернулся, чтобы заново открыть для себя родную страну и показать миру, что вьетнамская кухня запоминается не только вкусом, но и глубоким культурным содержанием, которые бережно хранит каждое блюдо».

Текст: Шон Нгиа - Фото: Нгуен Луан/ИЖВ и Архив







