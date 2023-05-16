Шествие с паланкинами в деревне Зянгкао

16/05/2023

Ежегодно 15 и 16 февраля по лунному календарю жители деревни Зянгкао проводят традиционный фестиваль в честь божеств-покровителей

Зянгкао, издавна известная как гончарная деревня в коммуне Батчанг уезда Зялам (Ханой), раньше носила имя Донсанг, а затем была переименована в Донгка. Во времена правления династии Нгуен, до правления короля Донг Кхана (1885-1888 гг.), деревня была переименована в Зянгкао.

Было время, когда у жителей Зянгкао не было гончарных мастерских и им приходилось работать в деревне Батчанг. Затем жители Зянгкао начали строить свои собственные мастерские. Таким образом, гончарное дело постепенно стало традиционным ремеслом, которым стали заниматься почти все жители деревни. В настоящее время в ремесле задействована почти 1000 семей, занятых на 41 ООО, АО и частных предприятиях.

По словам местных жителей, общинный дом Зянгкао посвящен четырем покровителям деревни, таким как Фунг Сон, Фунг Ди, Хай Ныонг и Ти Ныонг. Во время фестиваля жители переносит главную чашу для благовоний из общинного дома в паланкин, после чего проводят торжественное шествие с паланкинами по деревне, чтобы божества-покровители могли наблюдать за процветанием местных жителей.





Главный паланкин двигается быстро и гибко, то вращаясь, то плавно перемещаясь по дороге.

Фестиваль включает в себя множество оживленных мероприятий, таких как шествие с флагом, водное шествие и церемония подношения благовоний. Однако, самым ожидаемым событием является шествие с паланкинами, которые вращают во время шествия. С древности существует поверье, что не люди вращают паланкины, а паланкины вращаются сами под действием силы покровителей деревни.

Деревня Зянгкао раньше была исключительно сельскохозяйственным районом. Поэтому, согласно традиции, в день фестиваля здесь проходило водное шествие.

Главные мероприятия фестиваля открываются водным шествием. Люди садятся в лодки и отправляются подальше от берега Красной реки, чтобы набрать самую свежую и чистую воду. Затем воду приносят в общинный дом и используют в качестве ритуального подношения, чтобы выразить признательность покровителям деревни, которые даруют хорошую погоду и богатый урожай.



В первый день праздника жители деревни ставят паланкины во дворе общинного дома. После совершения торжественной церемонии жители деревни почтительно переносят чаши для благовоний и предметы поклонения четырем покровителям из общинного дома в паланкины. Чаши для благовоний и предметы поклонения надежно закрепляют в паланкине.

В благоприятный час восемь сильных юношей поднимают главный паланкин на свои плечи. С этого момента паланкин не должен касаться земли. Во время шествия главный паланкин несут особым образом. Кажется, что он сам движется вперед и иногда назад, стягивая молодых людей, несущих паланкин ритмичным шагом. Главный паланкин двигается быстро и гибко, то вращаясь, то плавно перемещаясь по дороге.

Таким образом главный паланкин движется от общинного дома по деревенской дороге, минуя важные места, такие как пагоды, храм, военные мемориалы и школы. Под звуки торжественной музыки и аплодисменты зрителей молодые люди, несущие паланкин, непрерывно раскачиваются вверх и вниз, создавая невероятно живую и радостную атмосферу.

Местные жители следуют за священным паланкином по улицам. Дойдя по дороге до конца деревни, шествие возвращается во двор общинного дома. После предметы поклонения снимают с паланкина и возвращают в общинный дом. Тогда фестиваль считается завершенным.

