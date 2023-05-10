Чу Лыонг: кукольный мастер

10/05/2023

Одним из уникальных традиционных видов искусства во Вьетнаме является кукольный театр. В этой сфере художник Чу Лыонг давно стал одним из самых выдающихся мастеров. За 20 лет путешествий по деревням Северного Вьетнама в рамках своих исследовательских работ Чу Лыонг стал одним из самых известных кукольных мастеров во Вьетнаме.

Художник Чу Лыонг, который создает души для кукольных фигурок.

Сегодня вьетнамский кукольный театр является одним из самых привлекательных видов искусства, популярным во всем мире. Исследователи в области культуры говорят, что кукольный театр создает духовную жизнь вьетнамского народа, а Чу Лыонг создает души для кукольных фигурок.

Почти все кукольные фигурки изготавливают из дерева. Художник Чу Лыонг превращает куклы в героев кукольного театра. Это очень сложная работа, потому что каждый спектакль требует многочисленных кукол разных видов. По словам Чу Лыонга, на изготовление одного набора кукол уходит много месяцев.

Милые марионетки, журчащая вода и звучные барабаны навсегда остались в сердце Чу Лыонга. Он отмечает, что «куклы настолько просты, что мало кто их замечает. Однако, кукольное искусство — это красота жизни, которую мы не ценим».

Для того, чтобы возродить кукольный театр на воде в современной жизни, Чу Лыонг посетил почти двести деревень на севере страны. Он встретился со множеством кукольных мастеров и перенял их опыт.

Кукольная коллекция Чу Лыонга включает в себя множество форм северного кукольного искусства с тысячами водных кукол. Художник считает, что главная красота кукольного искусства происходит из сельской жизни. Простые лица фермеров из северных провинций придают жизнь кукольному театру на воде.

Обладая обширными знаниями о кукольном искусстве на воде, Чу Лыонг создал серию уникальных водяных марионеток самых разных форм и цветов.

Чу Лыонг восстановил группу персонажей для кукольных спекталей, включая четырех бессмертных вьетнамцев и пять принцесс эпохи Дайвьет. Художник умело воссоздал красоту принцесс и их трагедию в простых куклах. Кроме того, Чу Лыонг создал тысячи различных кукол, изображающих фермеров.

Мастер отметил, что «с помощью традиционных марионеток я просто хотел воссоздать мир культурного обмена, печали, стремлений и красоты в жизни фермеров». Он также хочет, чтобы как можно больше людей узнало о кукольном искусстве на воде, что поспособствует сохранению традиционной культуры Вьетнама./.