Чуенми: ремесленное наследие Вьетнама на глобальной карте креативных городов

20/05/2026

Вступление деревни Чуенми, славящейся искусством инкрустации перламутром и лаковой живописью, во Всемирную сеть креативных городов в категории «Ремесло и народное творчество», стало важным шагом для вьетнамских ремёсел на пути международной интеграции. Опираясь на наследие почти тысячелетней давности, Чуенми шаг за шагом продвигает традиционные культурные ценности в глобальное творческое пространство.



Живое наследие в потоке интеграции

В начале 2026 года деревня Чуенми (община Чуенми, г. Ханой) официально присоединилась к Всемирной сети креативных городов в категории «Ремесло и народное творчество», став одной из немногих ремесленных деревень Вьетнама, удостоенных этого высокого звания.

Эксперты Всемирного совета ремесел (WCC) в храме Основателя ремесла в деревне Чуенми, история которой насчитывает более тысячи лет. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Делегация Всемирного совета ремесел (WCC) посещает церковь Чуончунг в деревне Чуенми. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Деревня Чуенми с почти тысячелетней историей — признанный центр искусства перламутровой инкрустации и лаковой живописи. Ремесло, процветающее в селениях Чуонтхыонг, Чуонха, Чуоннго, Чуончунг и Бойкхе, формирует уникальное культурное пространство, неразрывно связанное с жизнью местного сообщества.

Заместитель председателя WCC по Азиатско-Тихоокеанскому региону Сундип Кумар и члены делегации выражают восхищение богатой историей и культурной значимостью ремесленной деревни Чуенми. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Делегация WCC знакомится с материалами о деревне лаковой живописи и инкрустации перламутром Чуенми. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

В настоящее время в деревне работают 20 мастеров, имеющих государственное звание «Народный мастер», а также тысячи высококвалифицированных умельцев. Благодаря филигранным техникам ручной работы мастера создают разнообразные изделия: традиционные кровати из драгоценной древесины (сапгу), резные шкафы (туче), столы, стулья, чайные подносы, инкрустированные картины и вазы. Эти произведения отличаются высокой эстетической ценностью и глубоким национальным колоритом.

В процессе подготовки досье для вступления во Всемирную сеть креативных городов местные власти и мастера тесно сотрудничали с профильными ведомствами для выполнения строгих критериев отбора. Были реализованы комплексные меры: модернизация выставочных пространств, создание культурного нарратива вокруг каждого изделия, а также благоустройство ремесленной деревни по принципу «зелёная — чистая — красивая».

Искусство инкрустации на священных носилках (паланкине) в деревне Чуенми. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

В ноябре 2025 года деревня Чуенми приняла около 200 международных делегатов, включая экспертов в области ремёсел и исследователей, которые прибыли для осмотра, оценки и проведения экспертизы. Специалисты высоко оценили усилия местных властей по гармоничному сочетанию сохранения traditions и внедрения инноваций.

Новый импульс для устойчивого развития

Г-жа Нгуен Тхи Тхюи Хыонг, заместитель председателя Народного комитета общины Чуенми, отметила, что вступление в Сеть креативных городов открывает перед местным сообществом множество практических возможностей. «Благодаря этой сети мастера и ремесленники получают больше пространства для общения, обмена опытом и доступа к новым тенденциям в дизайне, что способствует повышению ценности нашей продукции».

Делегация WCC посещает занятия по передаче традиционного мастерства. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Помимо развития производства, Чуенми активно ориентируется на развитие ремесленного туризма, привлекая как отечественных, так и зарубежных туристов. Это рассматривается как стратегическое направление, позволяющее создавать новые рабочие места, повышать доходы населения и стимулировать социально-экономическое развитие региона.

Опираясь на богатое наследие, местные власти уделяют особое внимание обновлению подходов к традиционным ремёслам: внедрению цифровых технологий, расширению каналов продвижения и совершенствованию дизайна изделий в соответствии с запросами международного рынка.

Члены делегации WCC впечатлены изысканностью изделий мастеров Чуенми. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Председатель Народного комитета общины Чуенми Нгуен Хыу Тьи подчеркнул, что главным преимуществом региона является система традиционных ремесленных деревень с богатой историей. «Местные жители активно поддерживают и расширяют производство, постепенно повышая качество продукции в соответствии с растущими требованиями рынка», — отметил он.

В 2025 году общий объём промышленного и ремесленного производства общины превысил 2,4 трлн донгов, что почти на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель отражает позитивную динамику развития ремесленной деревни в условиях международной интеграции.

Делегация WCC посещает производственные мастерские, где мастера рассказывают о технологических процессах и перспективах развития. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Статус члена Всемирной сети креативных ремесленных городов — это не только почётное признание, но и мощный стимул для дальнейшего обновления и процветания деревни с тысячелетней историей. Превращаясь из традиционного ремесленного центра в современный творческий хаб, Чуенми постепенно укрепляет свои позиции на мировой карте креативных ремёсел, способствуя устойчивому продвижению культурных ценностей Вьетнама в новую эпоху.

Текст и фото: Вьет Кыонг/ИЖВ