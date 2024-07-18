Чудесная гора Маттхан

18/07/2024

Расположенная рядом с озером Намча в уезде Чунгкхань провинции Каобанг, гора Маттхан («Божий глаз») является потрясающим и загадочным чудом вьетнамской природы, покоряющим многочисленных туристов своей первозданной и величественной красотой.



Образовавшаяся около 300 млн лет назад в результате сложных геологических процессов, гора Маттхан является свидетельством могущества природы, привлекающим туристов со всего мира.

Местные жители называют гору Маттхан «Пхджа Пиот», что означает «Дырявая гора». Легенда гласит, что когда-то на этой горе жил свирепый дракон. Однажды отважный юноша убил дракона, освободив местных жителей от его тирании. В честь героизма юноши гора была названа Маттхан.



Путь к горе пролегает через рисовые поля и каменные заборы с обеих сторон.

Самая поразительная особенность горы - огромная дыра в ее склоне. Это отверстие диаметром около 50 м и высотой 30 м создает впечатление гигантского глаза, наблюдающего за окружающим пейзажем. С вершины открывается панорамный вид на окрестности, включая величественные известняковые горы, пышные зеленые рисовые поля и мирные деревни.

Сегодня гора Маттxан является идеальным местом для любителей приключений и природы. Туристы могут насладиться альпинизмом, треккингом, исследованием пещер, катанием на каяках и изучением местной культуры.



В сезон паводков туристы могут покататься на каяках и исследовать окрестности горы Маттхан.

Природная красота горы остается нетронутой круглый год. Туристы часто предпочитают исследовать гору Маттхан в сухой сезон (с сентября по октябрь), поскольку в это время года прогулка становится легче и дает больше впечатлений.

Туристы могут насладиться ночевкой в кемпинге.

Благодаря своим очаровательным пейзажам гора в последнее время стала популярным местом среди молодых путешественников, которые прозвали ее «Туеттинькок» за захватывающую дух красоту.

Туристы могут добраться до горы Маттхан, расположенной примерно в 50 км от города Каобанга, по следующему маршруту: Национальное шоссе № 3 (12 км) - перевал Мафук - провинциальная дорога № 205 (в направлении Чалинь, около 7 км) - озеро Тхангхен - деревня Банзань, коммуна Куоктоан – поворот на тропинку у подножия горы, после чего нужно пройти около 1,5 км.

Текст и фото: Конг Дат/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг





