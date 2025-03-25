Чиеу Чунг Киен: Реформатор вьетнамского театра Кайлыонг

25/03/2025

Народный артист Чиеу Чунг Киен, директор вьетнамского театра Кайлыонг, является выдающейся фигурой на вьетнамской культурной сцене. Его усилия по реформированию и адаптации театра Кайлыонг под современные реалии свидетельствуют о глубоком уважении к традициям и стремлении к инновациям.

Народный артист, директор вьетнамского театра Кайлыонг Чиеу Чунг Киен.

Кайлыонг, как и другие традиционные вьетнамские искусства, сталкивается с вызовами, связанными с изменением предпочтений аудитории. Чиеу Чунг Киен убежден, что зрители ожидают более высокого уровня артистизма и вовлеченности. Поэтому Кайлыонг должен быть готов к изменениям, внедряя новые идеи и смело экспериментируя.

Артисты поставили спектакль под руководством народного артиста Чиеу Чунг Киена.

Народный артист Чиеу Чунг Киен инициировал ряд амбициозных проектов, направленных на обновление Кайлыонга. Одним из наиболее смелых стал проект «Хуен сы Вьет» (Вьетнамская история), который сочетал Кайлыонг с элементами цирка. В спектакле «Нган нам мэй чанг» (Тысячи белых облаков) он исследовал синтез Кайлыонга с другими традиционными музыкальными формами, такими как чео и фольклорная музыка Хюэ, создавая богатый звуковой ландшафт. Шоу «Хынг донг» (Рассвет) произвело фурор, объединив Кайлыонг с элементами уличной музыки, включая рок и хип-хоп, что привнесло на сцену свежую молодежную атмосферу.

Одним из последних проектов Чунг Киена стал экспериментальный спектакль «Canh cua khep ho» (Приоткрытая дверь), который исследует современные темы, такие как искусственный интеллект и научная фантастика, в рамках традиционного Кайлыонга. Этот проект стал настоящим испытанием для театра, требуя интеграции новых идей в классическую форму искусства.

В разработке «Приоткрытой двери» Чунг Киен и драматург Хоанг Сонг Вьет стремились создать пьесу, которая бы расширила границы Кайлыонга. «Мы всегда ищем новые способы экспериментировать и развивать Кайлыонг, сохраняя и популяризируя эту форму искусства для широкой аудитории», — отмечает г-н Чунг Киен.

Народный артист Чиеу Чунг Киен приглашает молодых зрителей принять участие в исполнении ролей персонажей пьес Кайлыонга.

Народный артист Чиеу Чунг Киен подчеркивает огромный потенциал Кайлыонга в современном мире.

Создание спектакля потребовало преодоления множества преград, однако решимость команды привела к успеху. «Приоткрытая дверь» соединяет традиционное и современное, используя классические элементы для повествования, а также современные музыкальные аранжировки и визуальные эффекты, создавая динамичную сцену.

Киен подчеркивает огромный потенциал Кайлыонга в современном мире. Его способность к адаптации и интеграции различных влияний позволяет театру сохранять актуальность, обогащая художественный язык.

По мнению Чиеу Чунг Киена, когда Кайлыонг станет более интегрированным в мировую театральную практику, возникнет контртенденция, акцентирующая культурную идентичность. Молодежь будет стремиться восстановить связь с традиционными ценностями, что создаст реальную возможность для возрождения вьетнамской культуры и искусства, если при этом будет уделяться внимание сохранению традиционных форм.





Текст: Тхао Ви - Фото: Чан Тхань Жанг

Переводчик: Чан Хиеу