Чиеу Чунг Киен: Реформатор вьетнамского театра Кайлыонг
Народный артист Чиеу Чунг Киен, директор вьетнамского театра Кайлыонг, является выдающейся фигурой на вьетнамской культурной сцене. Его усилия по реформированию и адаптации театра Кайлыонг под современные реалии свидетельствуют о глубоком уважении к традициям и стремлении к инновациям.
Кайлыонг, как и другие традиционные вьетнамские искусства, сталкивается с вызовами, связанными с изменением предпочтений аудитории. Чиеу Чунг Киен убежден, что зрители ожидают более высокого уровня артистизма и вовлеченности. Поэтому Кайлыонг должен быть готов к изменениям, внедряя новые идеи и смело экспериментируя.
Народный артист Чиеу Чунг Киен инициировал ряд амбициозных проектов, направленных на обновление Кайлыонга. Одним из наиболее смелых стал проект «Хуен сы Вьет» (Вьетнамская история), который сочетал Кайлыонг с элементами цирка. В спектакле «Нган нам мэй чанг» (Тысячи белых облаков) он исследовал синтез Кайлыонга с другими традиционными музыкальными формами, такими как чео и фольклорная музыка Хюэ, создавая богатый звуковой ландшафт. Шоу «Хынг донг» (Рассвет) произвело фурор, объединив Кайлыонг с элементами уличной музыки, включая рок и хип-хоп, что привнесло на сцену свежую молодежную атмосферу.
Одним из последних проектов Чунг Киена стал экспериментальный спектакль «Canh cua khep ho» (Приоткрытая дверь), который исследует современные темы, такие как искусственный интеллект и научная фантастика, в рамках традиционного Кайлыонга. Этот проект стал настоящим испытанием для театра, требуя интеграции новых идей в классическую форму искусства.
В разработке «Приоткрытой двери» Чунг Киен и драматург Хоанг Сонг Вьет стремились создать пьесу, которая бы расширила границы Кайлыонга. «Мы всегда ищем новые способы экспериментировать и развивать Кайлыонг, сохраняя и популяризируя эту форму искусства для широкой аудитории», — отмечает г-н Чунг Киен.
Создание спектакля потребовало преодоления множества преград, однако решимость команды привела к успеху. «Приоткрытая дверь» соединяет традиционное и современное, используя классические элементы для повествования, а также современные музыкальные аранжировки и визуальные эффекты, создавая динамичную сцену.
Киен подчеркивает огромный потенциал Кайлыонга в современном мире. Его способность к адаптации и интеграции различных влияний позволяет театру сохранять актуальность, обогащая художественный язык.
По мнению Чиеу Чунг Киена, когда Кайлыонг станет более интегрированным в мировую театральную практику, возникнет контртенденция, акцентирующая культурную идентичность. Молодежь будет стремиться восстановить связь с традиционными ценностями, что создаст реальную возможность для возрождения вьетнамской культуры и искусства, если при этом будет уделяться внимание сохранению традиционных форм.
Текст: Тхао Ви - Фото: Чан Тхань Жанг
Переводчик: Чан Хиеу