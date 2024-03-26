Чествование вьетнамских фестивалей

26/03/2024

В предвкушении праздничной атмосфере весны в населенных пунктах Вьетнама проводятся традиционные фестивали. Представители всех слоев общества с нетерпением собираются вместе, чтобы принять участие в праздниках, отдать дань уважения тем, кто внес большой вклад в развитие своей Родины, и горячо пожелать, чтобы новый год принес благоприятную погоду и обильный урожай. В этом заключается непреходящая культурная красота вьетнамских фестивалей, которая заслуживает того, чтобы ее праздновали и почитали.

Среди 15 объектов нематериального культурного наследия Вьетнама, признанных ЮНЕСКО, большинство связано с традиционными вьетнамскими фестивалями.

Фестиваль в Храме королей Хунгов стал местом духовного притяжения для каждого гражданина Вьетнама. Ежегодно миллионы вьетнамских паломников отправляются на священную гору Нгиалинь в провинции Футхо, чтобы почтить вклад предков в строительство и защиту нации. Поклонение королям Хунгам - это не только духовная практика молитвы за мир в стране, благоприятную погоду и процветание, она также имеет глубокое значение для укрепления единства, любви и взаимной поддержки среди вьетнамского сообщества.

Исполнение куанхо на фестивале Колоа в Ханое. Фото: ВИА

Для того, чтобы почтить культурные ценности и значение фестивалей, ЮНЕСКО признало объектами нематериального культурного наследия культурное пространство гонгов в Центральном нагорье и фестиваль Зонг в Соксоне (г.Ханой). В то же время, ритуалы и игры по перетягиванию каната часто присутствуют на традиционных праздниках, храмовых фестивалях или общественных мероприятиях в центральных районах, дельте Красной реки, северной части центрального побережья и некоторых горных районах севера.



Церемония Бансок (церемония раздачи календарей), характерная для династии Нгуен, была реорганизована, став стартовой программой фестиваля в г.Хюэ в 2024 г., ориентированной на организацию четырехсезонного фестиваля. Фото: ВИА

Помимо сохранения и популяризации культурных ценностей традиционных фестивалей, многие населенные пункты организовывают фестивали, проникнутые сутью современной жизни, к участию в которых привлекаются также жители стран со всего мира.

Провинция Тхыатхиен-Хюэ добилась значительных успехов в подготовке и эффективной организации фестиваля в г.Хюэ с 2000 г. Он оставил значительный след в серии выдающихся культурных и художественных мероприятий, пропагандирующих ценности наследия и культуры древней столицы. Фестиваль в г.Хюэ способствовал сильному продвижению имиджа города.



На протяжении многих лет Дананг также эффективно пропагандировал ценность мероприятий и фестивалей, среди которых особое место занимает Международный фестиваль фейерверков. Этот город дважды был отмечен премией World Travel Awards как ведущее направление для проведения фестивалей и мероприятий в Азии в 2016 и 2022 гг., что подчеркивает его статус ведущего места для проведения исключительных мероприятий и фестивалей.



Фестиваль середины осени в Хойане (провинция Куангнам) в 2023 г. был удостоен звания объекта национального нематериального культурного наследия. Это признание еще раз подчеркивает ценности, которые Фестиваль середины осени привносит в жизнь местного населения, предоставляя возможности по сохранению и продвижению традиционных культурных ценностей. Это особенно важно, поскольку в настоящее время Хойан находится в процессе подготовки досье в области народного декоративно-прикладного искусства для подачи заявки на участие в Сети творческих городов ЮНЕСКО.

Фестиваль коровьих бегов в Бэйнуи во время кхмерского фестиваля Сене-Долта. Фото: ВИА

По всей стране проходит множество известных фестивалей, таких как фестиваль Лим в Бакнине, фестиваль Чанган в Ниньбине, фестиваль цветов гречихи в Хазянге, кхмерский фестиваль Чолчнамтмай в Сокчанге и фестиваль коровьих бегов в Бэйнуи (провинция Анзянг). Каждый населенный пункт постоянно стремится повышать осведомленность о своем сообществе и культуре, чтобы сохранять и продвигать важные и уникальные ценности вьетнамских фестивалей, обеспечивая их широкое распространение как внутри страны, так и за рубежом.

Текст:ВИА - Фото: ИЖВ - Техника и графика:Чанг Нюнг

Перевод: Динь Хонг